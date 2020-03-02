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 Политика Украины
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 Зеленский не может прятаться от войны и жертв: реакция на потери ОС на Донбассе должна быть немедленная, - Бутусов

Молчание президента означает, что Главнокомандующий вообще отсутствует на рабочем месте.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Я понимаю, что в ОП сильно занятые люди, но российские солдаты зашли вглубь наших позиций, атаковали на тыловой дороге машину снабжения 46-й бригады, погиб наш Воин - противник воспользовался сокращением активности наших разведгрупп. Атака произошла там, где якобы прекратили стрелять, близ Станицы Луганской. Главнокомандующий обязан реагировать и делать выводы из таких трагедий, реакция должна быть немедленная, президент обязан высказать соболезнование погибшему за Украину. Это не коронавирус, это реальная угроза. Потому что только благодаря этой борьбе и этим жертвам украинская политика и свобода нашей страны ещё существуют. Президент не может прятаться от войны и жертв, потому что это его ответственность. Или безответственность. Но молчание означает, что Главнокомандующий вообще отсутствует на рабочем месте", - заявил журналист.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Воин 46-й ОДШБр Сергей Руських погиб сегодня в зоне ООС. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3178790
 
   
 Топ комментарии
 
Нет у нас главнокомандующего в стране - есть коллаборант и дезертир Зеленский
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Сцыклу еще сценарий не написали,извините за тавтологию!
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От армии прятался, а тут не может. Может...
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Ну шо значит - не может прятаться? - оно реально прячется. Потому шо ватное ссыкло. Шо тут кому не понятно?
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мировое правительство( мировой еврейский капитал) принуждает Украину к миру на условиях Путина. Военная доктрина мирового правительства озвучена гражданином Израиля Коломойским . Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский."Заместитель руководителя Офиса президента Анна Коваленко обвинила ветеранов - участников боевых действий в развязывании войны на востоке Украины" . Коломойский назначил главнокомандующим четыреждыуклониста , министром обороны назначил в армии не служившего владельца фирмы буровых установок для РФ, начальником СБУ назначил в армии не служившего своего юриста, начальником генштаба назначил Хомчака.После ослабления Украины и экономически продажей земли и 800 заводов Путин может делать с Украиной всё что пожелает.
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Згоден з Фаріон, яка сказала, що Зе вже досягнув сво максимальну планку і вище він навіть якщо сильно захоче , не стрибне!... Не варто сподіватис, що стане краще, а ми повинні якось просто пережити це зелене "нєдоразумєніє" чи вибрати собі справді достойнішого Президента України!
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Я так понимаю, что при Порошенко не стреляли и никто не погибал во время перемирий. Может пора уже перестать быть двуличными.
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При Порошенко стріляли там, де було очікувано, що місця бойових дій. Тут стріляють там, де не мають стріляти. Читайте новину уважно.
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За січень-лютий 2020 загинуло БІЛЬШЕ, ніж за січень-лютий 2019... То нафіга тоді війська розводити, якщо гинути більше стало???
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Конечно мы должны стремиться к миру.Но при этом на любую провокацию лупить со всех стволов не жалея снарядов.
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Это монолог Бутусова перед... Зеркалом, что ли?
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какие ещё "потери"? это всего лишь провокации. у него в зелёном тумане война давно закончилась.
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"...Главнокомандующий вообще отсутствует на рабочем месте Источник: https://censor.net.ua/n3178790 Это очевидно и понятно. У меня вот другой вопрос: А где он вообще присутствует? Где результат хоть чего-то?
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То Клоун-говнокомандуючий вже Куй, чи ще ні?
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чому всі такі наївні??? Чому до сіх пор щитают Зє!біла дибілом? Владімір Алєксандровіч Зєлєнскій враг України та воює на стороні ворога. Всі його "недолугі" кроки виглядають дуже логічно та послідовно з точки зору інтєрєсов Кримля. Тут нема ні відхилень, ні збоїв, ні глупості. Всьо чотко і ясно. По всім фронтам. РєЗє!дєнт ***** Владімір Алєксандровіч Зєлєнскій всє сіли отдайот дєлу восстановлєнія московской імпєрії Зла!
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_Бутусов всё ещё делает вид будто зеленский не предатель. Но от этого спектакля слишком сильно веет фальшью.
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Он присутвует на рабочем месте. И в этом сомнения нет. Он просто занят не войной , а рейтингом. А Вы, Юрий, мешаете ему изучать рейтинг. Нехорошо...
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А чо вы хотели от некомпетентного сцикуна, выбрали упоротые лохи.
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какая вайна у сцикла головнокомандуючого??? які жертви в уклоніста??? в них бізнес з рашею попер, а лох далі жде чуда
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А он вообще существует, этот Узеленского?
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Не понимаю, что люди хотят от трусливого клоуна, который имитирует президента.Это все равно, что спрашивать с дворника почему ракеты не летают. Это Зе чмо видящее в глазах убийцы мир нужно выносить оттуда и чем быстрее тем лучше.
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Да моооожет...

Чикчирик и он в домике - нет его для прессы, граждан, политики.
А потом какой-нить позитивный видосик из теслы запишет для зебилов.
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Теслы нет...на ней багдан уехал....не на чем новые видосики снимать...
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В мене таке враження, щот земальчік з зекомандою так дістануть українців своїми зеказусами, що вже восени вони всі повторять долю Януковича. Я пам'ятаю як в останній рік правління Януковича в повітрі літала величеза тривога за долю України, куди ми йдемо, чого нам чекати, що буде з нами і нашими дітьми і зараз такі самі відчуття і тривога, які з кожним днем наростають і рано чи пізно це приведе до ров'язки, дай Боже, щоб не до трагічної, а до мирної зміни влади!!!...
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Тоді каталізатором було побиття студентів, а зараз зекоманда щось таке втне, що ніхто їм цього більше не пробачить, що запустить рознос цієї антиукраїнської системи...
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У нас нет главнокомандующего, есть заводила-шоумен который увидел в глазах маньяка мир.
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Угу. А с каких пор Иран стал врагом Украины, можно у автора поинтересоваться?
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Остался вопрос-а что,это было непонятно с самого начала? Не было понятно,что человек откровенно насмехавшийся над Украиной, над погибшими на майдане,станет другим в кресле президента? Теперь,господин Бутусов-поздно пить боржоми.
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"Зеленский не может прятаться от войны и жертв" - и от повесток в армию он хорошо прячется и от войны и от жертв.
Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что власти в "свое время" разъяснят детали визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман.

Когда наступит это время?
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