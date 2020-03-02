 Зеленский не может прятаться от войны и жертв: реакция на потери ОС на Донбассе должна быть немедленная, - Бутусов

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Я понимаю, что в ОП сильно занятые люди, но российские солдаты зашли вглубь наших позиций, атаковали на тыловой дороге машину снабжения 46-й бригады, погиб наш Воин - противник воспользовался сокращением активности наших разведгрупп. Атака произошла там, где якобы прекратили стрелять, близ Станицы Луганской. Главнокомандующий обязан реагировать и делать выводы из таких трагедий, реакция должна быть немедленная, президент обязан высказать соболезнование погибшему за Украину. Это не коронавирус, это реальная угроза. Потому что только благодаря этой борьбе и этим жертвам украинская политика и свобода нашей страны ещё существуют. Президент не может прятаться от войны и жертв, потому что это его ответственность. Или безответственность. Но молчание означает, что Главнокомандующий вообще отсутствует на рабочем месте", - заявил журналист.

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