EN|RU|UK
Темы дня: Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  728  19
Материалы по теме:
Все про:ВР (24458) Конституция (2093) КС (1414) люстрация (761)

 КС рассмотрит соответствие закона о люстрации Конституции накануне внеочередного заседания ВР

Конституционного Суда Украины рассмотрит 3 марта вопрос соответствия Конституции Закона Украины "Об очищении власти" (люстрации).

Об этом говорится в повестке дня заседаний КС, передает Цензор.НЕТ.

Первым вопросом пленарного заседания Палаты Конституционного Суда Украины 3 марта стоит продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению Верховного Суда Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) пункта 6 части первой, пунктов 2, 13 части второй, части третьей статьи 3 Закона Украины "Об очищении власти", 47 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) частей третьей, шестой статьи 1, частей первой, второй, третьей, четвертой, восьмой статьи 3, пункта 2 части пятой статьи 5, пункта 2 Заключительных и переходных положений этого закона, Верховного Суда относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) части третьей статьи 1, пунктов 7, 8, 9 части первой, пункта 4 части второй статьи 3, пункта 2 Заключительных и переходных положений этого закона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине могут создать комиссию для рассмотрения жалоб на несправедливую люстрацию, - Малюська

Отмечается, что рассмотрение этого вопроса пройдет в закрытом режиме.

Напомним, 4 марта Верховная Рада по требованию Зеленского соберется на внеочередное пленарное заседание. В повестки дня внеочередного заседания ВР значаться вопрос о Кабмине и действия силовиков в сфере борьбы с коррупцией.

Источник: https://censor.net.ua/n3178788
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зебіла хлєбом нє кормі - дай только в Констітуциі поковирятся!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
там свиньи уже порылись
 показать весь комментарий
 
Імпотентний та заполітиззований КС України нарешті зволив розглядати питання про недолугу українську люстрацію... після 3-річного соплежуйства та після набрання законної сили рішеннями ЄСПЛ стосовно п"яти люстрованих громадян України з вердиктом: ПОРУШЕНО ПРАВА ЛЮДИНИ!
 показать весь комментарий
 
кацап, тут водки нет.
поищи наливайку у себя в Ольгино.
 показать весь комментарий
 
 
Так у твоих слуг вся полнота власти. Кто им мешает "состряпать" что то свойо? Порошенко?
 показать весь комментарий
 
пора пройтися по маєтках суддів КС і визначити, чи відповідають їх хатинки їхнім зарплатам КС завтра рассмотрит соответствие закона о люстрации Конституции - Цензор.НЕТ 5304
 показать весь комментарий
 
 
правильно! вже час повернути риганалам хлібні місця!
 показать весь комментарий
 
 
Тада. Бо замучились уже политические изгнанники.
 показать весь комментарий
 
 
Труханов, Кернес, Допа... та інші корєша Петра Олексійовича Рубчинського.
 показать весь комментарий
 
 
КС хай розгляне на якій підставі в порушення Конституції закриваються лікувальні заклади і встановлюються платні медичні послуги!
 показать весь комментарий
 
 
Все. Конец демократии. За что погибали Патриоты на фронте?
 показать весь комментарий
 
 
Це для Портнова все задумано-ваш новий генеральний прокурор.
 показать весь комментарий
 
Третий Майдан должен начаться с люстрации всей быдло-элиты грабящей Украину 28 лет и люстрацией закончится - и тогда Украина наконец начнёт процветание.
 показать весь комментарий
 
Это чтобы Тигипко-ва
назначить примьером
Сцукки
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх