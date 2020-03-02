 КС рассмотрит конституционность закона о люстрации накануне внеочередного заседания ВР

Об этом говорится в повестке дня заседаний КС, передает Цензор.НЕТ.

Первым вопросом пленарного заседания Палаты Конституционного Суда Украины 3 марта стоит продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению Верховного Суда Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) пункта 6 части первой, пунктов 2, 13 части второй, части третьей статьи 3 Закона Украины "Об очищении власти", 47 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) частей третьей, шестой статьи 1, частей первой, второй, третьей, четвертой, восьмой статьи 3, пункта 2 части пятой статьи 5, пункта 2 Заключительных и переходных положений этого закона, Верховного Суда относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) части третьей статьи 1, пунктов 7, 8, 9 части первой, пункта 4 части второй статьи 3, пункта 2 Заключительных и переходных положений этого закона.

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Отмечается, что рассмотрение этого вопроса пройдет в закрытом режиме.

Напомним, 4 марта Верховная Рада по требованию Зеленского соберется на внеочередное пленарное заседание. В повестки дня внеочередного заседания ВР значаться вопрос о Кабмине и действия силовиков в сфере борьбы с коррупцией.