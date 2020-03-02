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 Политика Украины
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 КС рассмотрит конституционность закона о люстрации накануне внеочередного заседания ВР

Конституционного Суда Украины рассмотрит 3 марта вопрос соответствия Конституции Закона Украины "Об очищении власти" (люстрации).

Об этом говорится в повестке дня заседаний КС, передает Цензор.НЕТ.

Первым вопросом пленарного заседания Палаты Конституционного Суда Украины 3 марта стоит продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению Верховного Суда Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) пункта 6 части первой, пунктов 2, 13 части второй, части третьей статьи 3 Закона Украины "Об очищении власти", 47 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) частей третьей, шестой статьи 1, частей первой, второй, третьей, четвертой, восьмой статьи 3, пункта 2 части пятой статьи 5, пункта 2 Заключительных и переходных положений этого закона, Верховного Суда относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) части третьей статьи 1, пунктов 7, 8, 9 части первой, пункта 4 части второй статьи 3, пункта 2 Заключительных и переходных положений этого закона.

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Отмечается, что рассмотрение этого вопроса пройдет в закрытом режиме.

Напомним, 4 марта Верховная Рада по требованию Зеленского соберется на внеочередное пленарное заседание. В повестки дня внеочередного заседания ВР значаться вопрос о Кабмине и действия силовиков в сфере борьбы с коррупцией.

Источник: https://censor.net.ua/n3178788
 
 
 Топ комментарии
 
пора пройтися по маєтках суддів КС і визначити, чи відповідають їх хатинки їхнім зарплатам КС завтра рассмотрит соответствие закона о люстрации Конституции - Цензор.НЕТ 5304
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правильно! вже час повернути риганалам хлібні місця!
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КС хай розгляне на якій підставі в порушення Конституції закриваються лікувальні заклади і встановлюються платні медичні послуги!
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Зебіла хлєбом нє кормі - дай только в Констітуциі поковирятся!
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там свиньи уже порылись
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Імпотентний та заполітиззований КС України нарешті зволив розглядати питання про недолугу українську люстрацію... після 3-річного соплежуйства та після набрання законної сили рішеннями ЄСПЛ стосовно п"яти люстрованих громадян України з вердиктом: ПОРУШЕНО ПРАВА ЛЮДИНИ!
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Под ето благоє дєло на свої посади повернуться колишні "державотворці" врємьон ниразунесидевших шапкокрадов.
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кацап, тут водки нет.
поищи наливайку у себя в Ольгино.
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Так у твоих слуг вся полнота власти. Кто им мешает "состряпать" что то свойо? Порошенко?
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Та не переживай - потрох и зе уже давно договорились на распродаже земли и фальсификации рейтингов, а вам, быдлу, спектакль разыгрывают с дбр - из потроха главного оппозиционера лепят, чтоб в случае чего первым на сцену Майдана залезть и снова просрать идеи Майдана.
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Голубой мрамор и золотой батон в резиденции Януковича Межигорье, человеческая кровь и мертвые тела на столичных улицах, а дальше беспомощное перед военной агрессией России государство и пустая казна. Потрясение от того, что натворил режим Януковича, сформировало требование - власть должна быть коренным образом очищена, ведь преступную группировку вместо государственных институтов Янукович создал не сам.
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пора пройтися по маєтках суддів КС і визначити, чи відповідають їх хатинки їхнім зарплатам КС завтра рассмотрит соответствие закона о люстрации Конституции - Цензор.НЕТ 5304
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правильно! вже час повернути риганалам хлібні місця!
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Тада. Бо замучились уже политические изгнанники.
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Труханов, Кернес, Допа... та інші корєша Петра Олексійовича Рубчинського.
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Тада. Вот только люстрированных рыгов стали восстанавливать при ЗЕ почему-то.
Да и сам закон о люстрации именно при ЗЕ почему-то перестал устраивать.

Та что не надо ляля, рыголюб зеленый.
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Люстрованих ригів сива обісцяна нікчема набрала собі пів-фракції у парламенті. Потім разом із бпбой Лєрой допомогли янику вивезти та легалізувати вкрпдені в українців гроші, потім сиве заригане чмо повернуло до великої політики мертвечука. І взагалі, порохохудоба: "коля хароший парєнь". Чи ти забуло?)
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Кто назначил люстрированного Богдана главой ОП?
При ком из изгнания вернулся Портнов и рулит прокуратурой и судами?
В чьем блоке постоянно пытаются опрокинуть языковой вопрос в пользу русского?

ЗЕ - кацапский ублюдок и работает на рыгов.
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КС хай розгляне на якій підставі в порушення Конституції закриваються лікувальні заклади і встановлюються платні медичні послуги!
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Все. Конец демократии. За что погибали Патриоты на фронте?
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Це для Портнова все задумано-ваш новий генеральний прокурор.
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Третий Майдан должен начаться с люстрации всей быдло-элиты грабящей Украину 28 лет и люстрацией закончится - и тогда Украина наконец начнёт процветание.
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і тебе, зебіл, мусимо пролюструвати; і, взагалі, всю вашу зебільно-риго-зажопну шоблу.
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Это чтобы Тигипко-ва
назначить примьером
Сцукки
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Не, поставят Шмыгаля, бо от Тигипко слишком сильно воняет.
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Найвеличнішому те вже не допоможе: порушення закону "про люстрацію" при призначенні Богдана було під час дії цього закону. Але ж воно хазяїн свого слова: дав слово, що піде сам, якщо порушить закон, і забрав слово! Зате по приколу, не Порох і гірше не буде. Все як хотіла більшість. Вперед, у прірву!
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Незря собираються накануне внеочередного заседания ВР. Даже можете не сомневаться- признает незаконным люстрацию и даст зеленый свет комсомольцу всех времен и народов тигипке.
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Преступную группировку вместо государственных институтов Янукович создал не сам.

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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ГОТОВЯТ РЕАБИЛИТАЦИЮ И КОМПЕНСАЦИИ ЛЮСТРИРОВАННЫМ В 2014 ГОДУ ЧИНОВНИКАМ.
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Если Пошел закон о Люстрации , значит готовят должностя под Портнова Азарова Лукаш и еще покопаются в Закроме.
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КС своими решениями себя полностью дискредитировало!!!
Разгонять их надо из автомата узи!!!
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печальный итог прошлой барыжной и нынешней клоунской власти....
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ну де там ті люди що хотіли нових облич, віруни в чесного вову??? озвіться хоча б! чи ніяк язик з дупи вийняти????
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Закон Украины о люстрации даже Европейский суд по правам человека признал таким что нарушает Европейскую конвенцию по правам человека. Поэтому КС Украины его должен отменить. А то свыни за прошедшие 5 лет дискредитировали своими решениями
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В конституциооном суде тоже открыли отдел квартала 95. Будем ржать по приколу когда Тигипку назначат премьером а Портного - генпрокурором. Сделаим их еще раз в третий раз!
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Суд собирают по поводу Тигипки. Отменят люстрацию-Тигипку на Царство. Нужен же взрослый дядя,опекать подростков у власти. А подростки и дальше видосики снимать будут.
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І так випадково 3 числа, а 4 вже засідання Ради ... Шмаркля, скорше, "домовився" з КС.
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