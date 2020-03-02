 Более 90% областных прокуроров принимают участие в аттестации, - Рябошапка

Генпрокурор перед началом тестирования прокуроров местных прокуратур в Киеве в понедельник сказал, что ему сложно прогнозировать, каковы будут результаты тестирования, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Люди достаточно активно готовились, много кто из прокуроров брал отпуск перед началом проверки знаний, поэтому я думаю, что уровень тех, кто не сдаст, будет меньшим", - сказал он.

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Отвечая на вопрос, есть ли местные прокуроры, которые отказались от прохождения аттестации, он сказал: "есть часть прокуроров, которые не пришли на тестирование или те, которые не написали заявление на тестирование. Их очень небольшая часть. Из областных прокуроров более 90% согласились с тестированием и принимают в нем участие".

По его словам, те, кто не принимают участия в аттестации, "скорее всего, боятся проверки на доброчестность и не хотели бы, чтобы активно исследовали их прошлое".

Он пояснил, что первый и второй этап тестирования для прокуроров местных прокуратур объединен - проверка знания и общих способностей.

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Рябошапка указал, что у тех, кто не принимает участие в аттестации сейчас, есть возможность попасть в прокуратуру, когда будет проводиться добор.