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Все про:госзакупки (843) реформы (3484) Дубилет (19)

 Централизация и проверка на полиграфе: Дубилет анонсировал старт реформы госзакупок

С марта все министерства будут осуществлять закупки топлива, бумаги, канцелярии и офисного оборудования централизованно, что приведет к экономии средств и минимизирует коррупцию.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы запустили важную реформу, которая должна сделать государственные закупки более прозрачными и эффективными. С этого месяца все министерства будут делать закупки топлива, бумаги, канцелярии и офисного оборудования централизованно", - написал Дубилет.

По его словам, это позволит сделать процесс закупок более эффективным. Закупки будет делать меньшее количество людей, но более профессиональных, потому что это будет их прямой специализацией.

Кроме того, внедряется периодическая проверка на полиграфе людей, которые принимают решения о закупках. Как отметил Дубилет, по его опыту в бизнесе, полиграф является очень действенным инструментом против откатов.

"Государственные органы будут выступать "единым фронтом" в переговорах с подрядчиками. Соответственно, государственный бюджет будет экономить больше на больших закупках", - подчеркнул министр.

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Также Дубилет написал, что планируется перевести до конца года почти все закупки через единый центр, а также присоединить к проекту не только министерства, но и другие органы исполнительной власти.

"Практика централизации закупок распространена в крупных корпорациях. В случае государства централизация должна также привести к тому, что закупки будут проходить более качественно, в бюджете будет больше сбережений, а также снизится коррупция", - отметил министр.

Централизация и проверка на полиграфе: Дубилет анонсировал старт реформы госзакупок 01

Источник: https://censor.net.ua/n3178784
 
 
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Полиграф Полиграфович , за ним стоит человек и машинка то Управляемая. Арахамия и Мама любит Скорость уже проходили и Что ???.Их заявления и без полиграфа уже Видна.
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Снова шоу для лохов, как уже достали эти клоуны

Централизация и проверка на полиграфе: Дубилет анонсировал старт реформы госзакупок - Цензор.НЕТ 1041
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Это не его ли папик судится за отмену приватизации Привата?
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Да. Ни разу не коррупция в высших эшелонах власти.
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Отмену национализации, конечно. Но с другой стороны, что это меняет? Конфликт интересов просто налицо. Но зебилам все нипочем: папик судится со страной, в которой министр - его ненаглядный сынуля. Интересно, правда?
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Тобто з'являється посада завхоза кабміну (може міністерство по закупівлям?) - дуже "жирна" посада. "І дітям хватить". Чи то буде робити якась Сірі на ІОС чи під андроїдом?
О! Так тут можна ще розпиляти на створення вітчизняного штучного інтелекту! Дубілєт, це якраз твоя сфера!
От жеж, курва, дибілєти діджиталізовані! Інших проблем в країні нема і хлопці вже на передку не гинуть, бо в найвеличнішого постраждалого в пустій голові війна вже закінчена, а в очах путлєра - мир.
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одного офіційного закупівельника легше контролювати ніж
кілька десятків розпорошених по різним установам
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Путін готується до війни: глава Кремля зробив заяву...на этом фоне ушастенькие мальчики выглядят как то смешновато,им бы работать в четыре смены на военных заводах и готовить страну от нападения восточного соседа,а так всё видеться , что детки могут работать и на оборонных заводах колоний Московии,ведь какая разница,правда? Америка тоже прорабатывает вопрос передачи модернизированных под Украину "Джавелинов",понимая что нормальные "Джавелины" Украина может получить ,когда имеет единый народ.
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не зрозумів, а до цього Проззоро, що не працював наче кілька років? Що вони там курять в тому уряді зелених?
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