 Централизация и проверка на полиграфе: Дубилет анонсировал старт реформы госзакупок

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы запустили важную реформу, которая должна сделать государственные закупки более прозрачными и эффективными. С этого месяца все министерства будут делать закупки топлива, бумаги, канцелярии и офисного оборудования централизованно", - написал Дубилет.

По его словам, это позволит сделать процесс закупок более эффективным. Закупки будет делать меньшее количество людей, но более профессиональных, потому что это будет их прямой специализацией.

Кроме того, внедряется периодическая проверка на полиграфе людей, которые принимают решения о закупках. Как отметил Дубилет, по его опыту в бизнесе, полиграф является очень действенным инструментом против откатов.

"Государственные органы будут выступать "единым фронтом" в переговорах с подрядчиками. Соответственно, государственный бюджет будет экономить больше на больших закупках", - подчеркнул министр.

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Также Дубилет написал, что планируется перевести до конца года почти все закупки через единый центр, а также присоединить к проекту не только министерства, но и другие органы исполнительной власти.

"Практика централизации закупок распространена в крупных корпорациях. В случае государства централизация должна также привести к тому, что закупки будут проходить более качественно, в бюджете будет больше сбережений, а также снизится коррупция", - отметил министр.