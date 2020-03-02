EN|RU|UK
Темы дня: Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  572  10
Материалы по теме:
Все про:закупки (196) COVID-19 (445)

 Crown Agents ожидает от Минздрава спецификацию на закупки медизделий в связи с угрозой коронавируса, - замглавы представительства агентства Пионтковский

Британское закупочное агентство Crown Agents ожидает от Министерства здравоохранения Украины спецификацию на закупки медицинских изделий, которые ведомство проведет в связи с угрозой коронавируса, сообщил в Crown Agents.

"Ожидаем спецификацию и другие соответствующие поручения Министерства здравоохранения Украины на закупку медизделий. Но мы уже проводим переговоры с поставщиками для анализа рынка и уточнения номенклатуры", - сообщила "Интерфакс-Украина" пресс-служба Crown Agents со ссылкой на заместителя главы представительства агентства в Украине Владислава Пионтковского, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что по ускоренной процедуре тендер будет объявлен в течение одного-двух дней после подписания дополнительного соглашения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ребенка 2,5 лет госпитализировали с подозрением на коронавирус в Тернополе. Диагноз не подтвердился

"Ключевым критерием в этой закупке, кроме соответствия качеству и цене, будет срок поставки. Мы уже можем сказать, что и среди украинских производителей есть потенциальные поставщики по этому направлению", - сказал глава представительства.

Пионтковский отметил, что в контрактах на поставку будет прописана возможность поставок небольшими партиями для ускорения первых поставок.

Как сообщалось, согласно постановлению правительства от 19 февраля, Минздрав закупит медизделия для предотвращения проникновения и распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID-19. В качестве закупщика будет привлечено международное закупочное агентство Crown Agents.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Ко встрече с коронавирусом готовы": главный санврач Ляшко проинспектировал госпитали в Житомире, Ривном и Сарнах. ФОТОрепортаж

По состоянию на утро понедельника в Украине не выявлены подтвержденные случаи заболевания короновирусом COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/n3178781
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Одни изделия недавно уже закупили но их на голову не оденешь.
 показать весь комментарий
 
Минздрав закупит медизделия для предотвращения проникновения и распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID-19Источник: https://censor.net.ua/n3178781-- Что за бред похоже кто то решил нажиться на ажиотаже . нет реально пока антивируса !!! Ненужно искать кошку в темной комнате тем более если ее нет !!! Очередной распил-- новость для СБУ Crown Agents очікує від МОЗ специфікацію на закупівлі медвиробів у зв'язку із загрозою коронавірусу, - заступник голови представництва агентства Піонтковський - Цензор.НЕТ 7843
 показать весь комментарий
 
Це ж перелік повинна затведити Скалецька, а вона сидить в скафанрі в інкубаторі.
 показать весь комментарий
 
 
Ну чтоб не заразится, ведь на улице непонятно есть нету этого вируса, а там в комнатке тепло уютнинеько вирус туда не проберется, а вы гуляйте по улицам во всем мире эпидемия, а хохлов не берет.
 показать весь комментарий
 
зачем ? чеснок сало есть , проведем акцию забери у жены лифчик и сделай маску Crown Agents ожидает от Минздрава спецификацию на закупки медизделий в связи с угрозой коронавируса, - замглавы представительства агентства Пионтковский - Цензор.НЕТ 8915
 показать весь комментарий
 
02/03/2020 10:03 Італія:
інфіковано - 1694;
померли -34;
одужали - 83.
Ото таке ГРВІ... А Україна навіть приблизно не Італія, за всіма показниками. Crown Agents очікує від МОЗ специфікацію на закупівлі медвиробів у зв'язку із загрозою коронавірусу, - заступник голови представництва агентства Піонтковський - Цензор.НЕТ 9213
 показать весь комментарий
 
ЗАРАБОТОК НА КОРОНАВИРУСЕ: СОВЕТНИК ЗЕЛЕНСКОГО РАДУЧКИЙ СКУПИЛ ВСЕ МАСКИ В УКРАИНЕ И ПРОДАЛ В КИТАЙ https://politrada.net.ua/zarabotok-na-koronaviruse-sovetnik-zelenskogo-raduchkij-skupil-vse-maski-v-ukraine-i-prodal-v-kitaj/
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх