EN|RU|UK
Темы дня: Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  477  11
Материалы по теме:
Все про:Боинг-777 Malaysia Airlines (1063) Рябошапка Руслан (296) Офис генерального прокурора (120)

 Мы не сомневаемся, что решение суда по МН17 будет объективным и справедливым, - Рябошапка

Украина ожидает, что суд в Гааге по МН17 будет объективным, все виновные будут привлечены к ответственности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

"Какие у нас ожидания? Что все виновные, кто был причастен к этому страшному преступлению, будут наказаны", - сказал генпрокурор.

Он подчеркнул: "Мы не сомневаемся в том, что решение будет объективным и справедливым".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Личности 13 свидетелей в деле о сбитом МН17 будут сохранены в тайне

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

Осенью 2017 года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

Читайте также: ЕСПЧ отказался налагать запрет на экстрадицию Цемаха в Нидерланды, - адвокат

24 мая 2018 года Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

19 июня 2019 года JIT назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

8 ноября 2019 года Международный суд ООН объявил, что обладает юрисдикцией рассматривать спор Украины против России по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Источник: https://censor.net.ua/n3178779
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А как же. Это же не ваш "пещерный" суд.
 показать весь комментарий
 
 
С такой медлительностью скоро судить некого будя, как кгбшник кремлёвский говорит,нет человека нет проблем Мы не сомневаемся, что решение суда по МН17 будет объективным и справедливым, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 953,а есть человек потянем дело
 показать весь комментарий
 
А ти до того рішення яким боком? Ти зеленими нитками можеш лише по волонтерам справи шити.
 показать весь комментарий
 
 
Украинский генпрокурор активно строит себе семейное гнёздышко во Франции, а значит он работает точно не на Украину.
 показать весь комментарий
 
 
Лучше бы в Украине впервые в мире подвели судебное законодательство под электронных суде,а уже по месту отсидки преступники могли через адвокатов выйти на живое судейство и доказывать свою правоту ,предъявляя справки типа отличник труда на заводе "Серп и Молот"
 показать весь комментарий
 
шойто много он говорит, наверное не хочет в Париж уёжать
 показать весь комментарий
 
НА РОМАШКЕ Я ГАДАЛ 😀😀😀
Работать надо , Рябошапка
 показать весь комментарий
 
"объективным и справедливым" в розумінні зебілоїдів - це виправдання ху..ла і кацапії.
 показать весь комментарий
 
А шо там "объктивным и справедливым" ?!
И так все ясно - кто, где, когда, что..
Дожимать х.йло к ногтю, пока воно свои штаны
после турецкого променаду отстирывает и отшкрябывает.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх