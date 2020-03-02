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 Политика Украины
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 Работа по делу Шеремета активно ведется, но пока нет информации, которую можно публично озвучить, - Рябошапка

Работа по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета активно ведётся, но информации, которую можно предать огласке, пока что нет, подчеркивает генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

"Из того, о чем можно публично сказать, пока ничего. Работа ведётся, ведётся активно, наши прокуроры постоянно работают со следователями из национальной политики, но из того, что можно было бы публично озвучить, пока ничего нет", - сказал генпрокурор в понедельник журналистам в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Антоненко не отказывался от экспертиз в деле Шеремета, совместного допроса с Кузьменко и полиграфа, - заявление адвокатов

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Источник: https://censor.net.ua/n3178778
 
 
 Топ комментарии
 
Следаки еще не все дофотошопили.
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Было исключение Порошенко но вы поверили не холодильнику а телевизору!
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Хотя, может это оговорка по Фрейду?
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Карманный шапка такой карманный...🤔🤔🤔
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Начиная с Кравчука,мы выбираем в президенты одни недоразумения.И наше нынешнее маленькое недоразумение кричало на стадионе одно,а стало делать совсем другое.
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Было исключение Порошенко но вы поверили не холодильнику а телевизору!
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Порошенко при своем уме не воспользовался шансом.И если аналитически все его поступки на посту президента проанализировать,то его ждет тюрьма.Такой маленький невинный нюанс:его младший полудурок всегда поддерживает кацапов.Это уже у него по инерции.Как дома относятся к кацапам,так он и поступает.Его старший сын женат на кацапке.А ведь родители всегда под микроскопом рассматривают партию для своего чада.так что в семье порошенко все по-кацапски.там нет украинского.
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Ви не розумієте логіки троля: ключова фраза вам в підсвідомість -«...починаючи з Кравчука».
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А вот не надо смешить про АТО старшего.Там было перемирие на момент присутствия барыги-младшего.
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Ага а чего тогда Зеленский не пошел служить если перемирие или Тягнибок?!
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Ога, Сідарав це знає напевне тому, що служив в той час на сусідній батареї!
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Робота у справі Шеремета активно ведеться, але поки немає інформації, яку можна публічно озвучити, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7229

Кстати обложка альбома репера face На которого ходил сын Порошенко!
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я завжди всім кажу: не сперечайтесь з дебілами (зебілами): їхні видумки (брехню) неможливо переспорити. Краще: в спам їх нахер, і нехай там сидять.
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Понимаешь не метод. Если можно было в бан тогда! А так на их брехню может кто-то и повестись поэтому их как шкодливых котов нада мокать мордой в их дерьмо!
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ну, якщо ви мали віру тому, що кричало на стадіоні зеленське, то непорозуміння це ви.
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Ну и редактора как всегда, в ударе -
"прокуроры постоянно работают со следователями из национальной политики"
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Вы очень напоминаете главного героя этого фильма. Очень рекомендую посмотреть всем, для хорошего настроения, а некоторым для лечения ностальгии.
https://www.youtube.com/watch?v=BZF0bfBYSdk
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что-то Антоненко слишком медленно "усыхает", а у Дугарь никак не сойдут татухи с рук.
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Перевожу с кацапского на человеческий. Доказательств нет ищем судью который закроет патриотов!
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Это дело будут еще 4 года вести ограничивая свободу фигурантам, а потом скажут ну ошиблись бывает
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Работа активно не ведётся, а фальсифицируется. Но эти твари не боятся, бо в опозиции этой власти фальсификаторов такие же твари-фальсификаторы которы 5 лет пичкали народ шатунами. В Украине и у власти, и в опозиции одни фальсификаторы, потому, что казнакрады и коррупционеры.
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Уряд таки не дав розпорядження про підвищення пенсій з 1 березня
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Новим генпрокурором може стати юрист "95 кварталу"
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кажуть, що Портнов собі місце розчистив...
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Ничего у вас зеленые нет. И живете вы на свете по доверенности.
Надо, надо дать вам под зад.
А шо вам делать?
Сухари сушить!
Потому, что ваш дом - тюрьма.
Бу га га га
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Вбивство Шеремета, як і Гонгадзе організувало ВЧК Московії щоб дискредитувати діючих, на той час Президентів. З Кучмою вийшло, а з Порошенком розвалилось. То вони реалізують "актівку", за принципом: "з шолудивої вівц бодай шерсті клок". А ці глибокі непрофесіонали зловилися на дешеву постановку.
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"...зловилися на дешеву постановку" - зловилися, чи з радістю учепилися?
"...глибокі непрофесіонали..." , чи просто дурнями прикидаються?

дУрні ті, що вважають цю гидоту не зрадниками, а дурнями...
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Ой дебилы, Рябошапка же сам может присесть за это дело.
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Цьому "слідству" віриш так, як тердження фуйла, що він ні з ким не воює
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треба щоб водітєлі дєл відповіли за обмеженя свободи непричетних людей так само і хай їх дєло триватиме рочків з сім -вісім з конфіскацією
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Работа по делу Шеремета активно(!) ведется, но пока нет информации, которую можно публично озвучить(есть только секретная)/ В университете Соломона математику учили по Рабиновичу : Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, а сколько Вам надо? Рябошапка отличник в математике Рабиновича .Что видно из его заявлений: Подозрения качественные, но необходимы дополнительные доказательства, - Рябошапка о процессе по делу Шеремета 25.02.20/Шереметгейт.Рябошапка о мере пресечения для Кузьменко и Антоненко: Доказательств мало, но есть риски 10.02.20
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