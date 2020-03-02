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 Политика Украины
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 Консультации с правоохранителями Ирана по сбитому самолету МАУ откладываются из-за коронавируса, - Рябошапка

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил о возобновлении коммуникации с правоохранительными органами Ирана по катастрофе самолета украинской авиакомпании "МАУ" под Тегераном, но из-за эпидемии коронавируса консультации отложены.

"Появилась коммуникация с правоохранительными органами Ирана, мы должны были проводить консультации, но, к сожалению, из-за эпидемии коронавируса консультации были отложены на определенное время", - сказал Рябошапка журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

При этом он подчеркнул: "как только ситуация немного улучшится, мы возобновим консультации и будем непосредственно общаться с нашими иранскими коллегами".

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Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Ранее после публикации в украинских СМИ записи переговоров диспетчерской аэропорта Тегерана и второго пилота самолета иранской компании "Асеман Эйрлайнз" в Иране заявили, что Тегеран больше не будет делиться с Украиной доказательствами из расследования крушения самолета МАУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3178776
 
 
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А где эпидемия коронавируса? В Иране? Или может быть в Украине?
Какие потом будут интересные причины - посевная мака в Иране, или может уборочная нефти? Консультації з правоохоронцями Ірану щодо збитого літака МАУ відкладаються через коронавірус, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2332
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в Иране так то вирус есть, ты вообще новости читаешь или лишь бы ляпнуть?
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А яким боком коронавірус до консультацій, придурку? Він що, по телефону передається, чи може у дипломатів грошей нема, щоб маски собі купити, чи в чому причина? А причина в тому, що шмаркля ЗЛИВАЄ ту катастрофу на вимогу *****. От і все, а коронавірус то відмазка для таких як ти дебілів.
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какие тут могут быть консультации?! не расшифровываете ящики- отдайте и всё!
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Капець! А коронавірус тут яким боком? Блін, ЗЕбіли тварюки, як ви вже своєю дебільною брехнею дістали!
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Зебіли, коронавірус через слухавку не передається!
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Тільки круглий дебіл, може таке придумати. Такої брехливої влади в Україні ще не було.
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"Рябокепка", вы там про "электронное судопроизводство" распинаетесь, "из штанов выскакивая..."! О таком понятии, как "телемост", "видеоконференция", не слышали?... Это же обойдётся даже намного дешевле, чем лететь в Тегеран!!!...
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