 Консультации с правоохранителями Ирана по сбитому самолету МАУ откладываются из-за коронавируса, - Рябошапка

"Появилась коммуникация с правоохранительными органами Ирана, мы должны были проводить консультации, но, к сожалению, из-за эпидемии коронавируса консультации были отложены на определенное время", - сказал Рябошапка журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

При этом он подчеркнул: "как только ситуация немного улучшится, мы возобновим консультации и будем непосредственно общаться с нашими иранскими коллегами".

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Самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Ранее после публикации в украинских СМИ записи переговоров диспетчерской аэропорта Тегерана и второго пилота самолета иранской компании "Асеман Эйрлайнз" в Иране заявили, что Тегеран больше не будет делиться с Украиной доказательствами из расследования крушения самолета МАУ.