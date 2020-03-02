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Все про:смерть (6473) ГСЧС (2519) вода (354)

 С начала года на водоемах Украины погибли более 100 человек, в том числе восемь детей, - ГСЧС

С начала 2020 спасатели зафиксировали уже более 100 случаев гибели граждан на водных объектах страны. Среди погибших - 8 детей.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, 27 февраля на р. Сейм в с. Зиново на Сумщине  местными жителями на лодках проводился поиск мужчины 1981 года рождения, который 11 февраля вместе со спасенным другом провалился под лед. Пропавший не найден, поиски продолжаются.

В этот же день, на пруду в с. Гологоры во Львовской области было найдено тело мужчины 1968 года рождения. Он исчез 26 февраля во время рыбалки с резиновой лодки еще с двумя лицами, которые были спасены местными жителями.

Чудом удалось избежать трагедии на Черкасщине, где на Осташевском пруду в г. Умань двое местных жительниц 2000 и 2002 годов рождения на самодельном плоту отплыли от берега на расстояние 50 м и самостоятельно не смогли вернуться. Рыбак на резиновой лодке отбуксировал плот к берегу, где дежурный караул 14-й государственной пожарно-спасательной части предоставил спасенным помощь.

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"Для того, чтобы минимизировать последствия человеческой халатности в зимний период, по всей стране во время патрулирования зимних водоемов спасателями, проводятся профилактические беседы с населением. Инспекторы ГСЧС рассказывают о правилах безопасности на льду, а в условиях нехарактерно теплой зимы, вообще призывают украинцев воздержаться от посещения замерзших прудов. Такие профилактические мероприятия проходят в течение всего зимнего периода во всех областях Украины", - сказано в сообщении.

Кроме того, спасатели призывают граждан не выходить на ненадежный лед и предостерегать от этого своих детей. Заядлым рыбакам также следует учитывать, что зимняя ловля рыбы требует особенно строгого соблюдения правил безопасности при нахождении на льду, а при плюсовой температуре воздуха вообще на лед выходить нельзя.

Источник: https://censor.net.ua/n3178766
 
 
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Це тільки на водоймах, а в аваріях, пожежах від не якісного лікування?! А ви від війни "втомилися", де гине по 2-3 військових в тиждень, а то і місяц від снайперів, які таким чином прінуждают к міру. Рюсскому міру....
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Особенно трогательно что "рыбак на резиновой лодке отбуксировал плот к берегу" а те кто и должен был это сделать напоили пострадавших горячим чаем. Браво! Гениально! Так держать! Главное что бы чай всегда был в наличии и горячий а остальное сделают "неравнодушные граждане" . Благодарность Арсену Борисовичу за такой "радушный" МЧС.
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