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Все про:беженцы (985) мигранты (597) Сирия (2892) Турция (2254) Евросоюз (12792)

 Из Турции уехали более 100 тысяч мигрантов, - министр внутренних дел Сойлу

Количество мигрантов, покинувших Турцию для того, чтобы попасть в Европу, достигло 100 577 человек.

Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По состоянию на 19.40 (1 марта. - Ред.) количество мигрантов, которые покинули территорию нашей страны через Эдирне, достигло числа 100 577", - сообщил Сойлу.

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Местные власти организовали для мигрантов питание. Интенсивное движение мигрантов, стремящихся перебраться в страны ЕС, наблюдается в пограничных селах. Тысячи людей находятся в лесах, и ждут разрешения перейти через границу в Грецию.

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что Турция открыла границы для сирийских беженцев в Европу.

После в ЕС заявили, что Турция не открывала границу для беженцев, а соглашение о сдерживании незаконной миграции остается в силе. Заключенное между Анкарой и Брюсселем в марте 2016 года соглашение предполагает, что направляющиеся в страны ЕС мигранты из Сирии не будут пропускаться через границы Турции. За это Европейский Союз пообещал турецкой стороне финансовую поддержку.

29 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что его страна открыла границу с Евросоюзом, впустив около 18 тысяч беженцев из Сирии.

По актуальным данным ООН, Турция приняла около 3,6 миллиона беженцев из Сирии. Эти цифры выросли за последнее время на фоне поддерживаемого Россией наступления сирийских правительственных войск в провинции Идлиб. Кроме сирийцев, на территории Турции присутствует значительное число вынужденных мигрантов из Афганистана и Ирака.

Напомним, 28 февраля стало известно, что сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 36 турецких военнослужащих.

Источник: https://censor.net.ua/n3178765
 
 
 Топ комментарии
 
Якийсь кацап сказав що сірія ісконно руская земля. Везіть тих мігрантів парахолом прямо в новоросійськ, хай буде новосирійськ (не моє. Спижжено)
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А чому в Євразію не пиз.....ть, ""к братьям"? Из Турции уехали более 100 тысяч мигрантов, - министр внутренних дел Сойлу - Цензор.НЕТ 3488
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А чому в Євразію не пиз.....ть, ""к братьям"? Из Турции уехали более 100 тысяч мигрантов, - министр внутренних дел Сойлу - Цензор.НЕТ 3488
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Якийсь кацап сказав що сірія ісконно руская земля. Везіть тих мігрантів парахолом прямо в новоросійськ, хай буде новосирійськ (не моє. Спижжено)
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Шоб эти все 100 000 беженцев поперли к друзьям путлера Макрону и к Меркельше.
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еуропа счаслива, вот так рашка мстит за санкции
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29 февраля президент Турции Реджеп ***** Эрдоган подтвердил, что его страна открыла границу с Евросоюзом, впустив около 18 тысяч беженцев из Сирии.
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Цензор.НЕТ стверджує, що Сірія входить до складу Євросоюзу.
Я щось прогавив?
Источник: https://censor.net.ua/n3178765****************
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У нас передают, что Греция и Болгария не пускают мигрантов.
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Сообщают, что в Дамаске, похоже, переворот. В городе танки.
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Я - за! Но лучше бы это было в мацкве! З Туреччини поїхали понад 100 тисяч мігрантів, - міністр внутрішніх справ Сойлу - Цензор.НЕТ 5388
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В 2011 году, Запад создал коалицию, чтобы научить сирийцев как жить. Сирийцы, как и ливийцы, иракцы, афганцы, не усвоили урок, и прутся в ЕС, изучать как жить, на месте
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Лично у меня есть стойкое желание увидеть аналогичные фото только с кацапами, стремящиеся в спешке покинуть Крым оЧуЧая одним местом приход "правого сектора" З Туреччини поїхали понад 100 тисяч мігрантів, - міністр внутрішніх справ Сойлу - Цензор.НЕТ 6768
Мост к их услугам З Туреччини поїхали понад 100 тисяч мігрантів, - міністр внутрішніх справ Сойлу - Цензор.НЕТ 6768 - а нафига они его строили если не для этого? - чтобы вовремя смыться.
Есть такая пословица: Бойтесь своих желаний - они имеют одно такое дурацкое свойство, - сбываться! З Туреччини поїхали понад 100 тисяч мігрантів, - міністр внутрішніх справ Сойлу - Цензор.НЕТ 6768
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