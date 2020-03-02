"Россия не собирается ни с кем воевать, - Путин"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Мы ни с кем не собираемся воевать, но мы создаем такую ситуацию в сфере обороны, чтобы никому в голову не пришло воевать с нами", - сказал он.
Глава государства напомнил, что по размеру оборонного бюджета Россия находится на седьмом месте в мире, уступая по этому показателю США, Китаю, Саудовской Аравии, Великобритании, Франции и Японии.
"Более того, наши расходы из года в год сокращаются, - добавил он. - А расходы других стран растут".
Путин отметил, что при этом сложилась уникальная ситуация, когда Россия в оборонной сфере перестала быть в роли "догоняющего" государства.
"Мы впервые создали такие системы ударного наступательного оружия, которых нет в мире, - пояснил российский президент. - Теперь они [другие страны] догоняют нас. Это вообще уникальная ситуация, такого не было никогда".
Как уточнил Путин, он имеет в виду прежде всего созданные в стране гиперзвуковые ударные комплексы, в том числе межконтинентальные.
Он также напомнил, что если в 2000 году российская армия насчитывала более 1,3 млн человек, то сейчас достаточно чуть более 1 млн, а доля современной техники в войсках выросла с 6% до почти 70%.
Напомним, 28 февраля стало известно, что сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 36 турецких военнослужащих.
Несмотря на все успехи, проблемы остаются и необходимо сделать качественный прорыв туда, где мы никто. Надо всем лечь на это и получить то, что мы должны иметь. Ибо лучше быть головой мухи, чем жопой слона. Курс у нас один и он - правильный. Наша жизнь проходит в атмосфере нефти и газа, а необходимо и где-нибудь ещё. Но когда трудно, мы всегда протянем то, что надо. И мы будем продолжать проводить иностранную политику иностранными руками, чтобы пытаться здесь доить тех, кто и так лежит.
Надо же думать, что понимать! "
кацапское гонево https://ru-polit.livejournal.com/19701907.html#t691810195
Тимчасовий притулок
Таким статусом можуть скористатися всі ті, хто хоче просто перечекати складний час в своїй країні і, як тільки все владнається, повернутися назад. Щоб потрапити в цю категорію громадян, не потрібно готувати додаткові папери.
В'їхавши на підставі міграційної карти, українські громадяни можуть перебувати в РФ до 90 днів без будь-якої реєстрації. Якщо знадобиться, міграційний відділ може продовжити цей термін ще на такий же період. Для цього просто надайте ваше посвідчення особи і картку про перетин російського кордону. Тимчасовий притулок можливо отримати на рік, але перебування в цьому статусі може бути продовжено у разі необхідності.
Для цього необхідно мати:паспорт;
карту мігранта;
медичну довідку про відсутність небезпечних захворювань.
Пройти медичне обстеження можна вже в Росії. Дана послуга надається безкоштовно. Громадяни, які отримали тимчасовий притулок, можуть влаштовуватися на роботу і користуватися практично всіма тими правами, що і жителі самої Росії. Біженці будь-яких часових обмежень даний статус не має.
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Да, воевать козломордые не будут, т.к. не умеют и с ними никто воевать не будет, будут просто мочить по примеру эрдогана
Из многочисленных сообщений, поступающих, как от турецкой стороны, так и от лапте-скрепных алавитов, удары - действительно массированные и что называется - сметающие.
Турки уже не слишком вникают в то, чего и сколько они покрошили. Например, по танкам они перевалили за 100 штук сожженных и дальше - плюнули на эти подсчеты, и просто жгут всё, что находится в операционной зоне.
Симптоматично, что с начала операции они старались подсчитывать конкретный урон, нанесенный противнику, а теперь они утратили к этому интерес, поскольку работает эффект больших чисел. Вместо этого, идет подсчет чего-то более крупного.
В самом деле, рашу не интересует, сколько их лапотников и где покосили, будь то ДАП, Хишам или вот теперь Идлиб, то почему этим должны себя обременять турки? Да, они помогают своим соплеменникам и просто тем, кто бежит от освободителей.Да, они вносят свой вклад в будущее новой Сирии, когда лапотников либо докрошат, либо они ретируются оттуда, прихватив живого, либо не очень - Асада.
Кстати, с утра шла информация из Франции (почему-то) о том, что Асад уже наложил на себя и покончил. Понятно, что подтверждения этой информации нет, но судя по всему Башар «Шея» Асад - не из тех, кто способен покончить, наложив на себя. Но тут уже не так важно, как все будет, сам он это сделает или ему помогут союзники, придушив расплетенными лаптями, главное, что у Сирии наконец появится будущее.
Так вот, Анкара уже сегодня инвестирует в завтрашний день страны, унавоживая красноватую, глинистую землю страны тушками алавитов из Рязани, Вологды и Сызрани. Понятно, что москвичи в такое дело - не ходоки, впрочем, как и всегда.
В общем, турки уже поняли, почему в Украине самый толстый слой чернозема, и делают то же самое для своих сирийских братьев. Не исключено, что очень скоро там будет статистика не в плане уничтоженных ихтамнетов, а в тоннах гумуса, внесенного в почву.
А пока - считают асадовских и хизболистских генералов, офицеров ВС РФ и высших чинов ЧВК Вагнер.
Судя по всему, турки прекрасно слушают радиообмен и вообще - связь рашистов, известную как «Лапоть ПЭ» или «Щи, хоть полощи». Об этом говорит тот факт, что всего за пару суток боевых действий, туркам удалось точечно познакомить генералов и старших офицеров, упомянутых выше, с разработками своего оборонпрома.
Причем, высокоточные ракеты не просто попадали в места, где генералы курили чай, а перед взрывом успевали сгенерировать приветствие на турецком «Всем привет, вас снимает скрытая камера!»
Но сегодня появилась новая единица подсчета успехов турецких вооруженных сил. Надо сказать, что долгие годы миллионы людей молили Аллаха или кто там у них заведующий, о том, чтобы именно такие единицы подсчета наконец вошли в сводки.
Речь идет о самолётах. Уже сколько горя они принесли, сколько смертей, что проклятий там уже столько собралось, что Небесная Канцелярия просто не выдержала и вложила в руки Турции меч правосудия, а турки начали им рубить.
В общем, на этот момент уже известно о трех сбитых самолетах.
Причем, по двум из них получены подтверждения и даже видео. Один из них упал в районе действий про-турецких сил, второй дотянул до зоны, которую контролирует Москва, по третьему - пока нет подтверждения и ясности.
Ну и уже пошел поток пленных, захваченных в бою.
Говорят, что там уже обнаружили русских, которые пытались убедить пленивших их, что они не россияне, а жители планеты Мельмак, а тут оказались случайно и просто стояли в очереди за спичками или ждали трамвая.
Но процесс идет, и мы еще вернемся к теме в течении дня.
А чего плешивого не слышно. Дурака включить, что их там нет не получитьсhttps://picua.org/images/2020/03/02/f3587f1b576d51e269f2787f29fa1536.jpg
"Мы впервые создали такие системы ударного наступательного оружия, которых нет в мире"
Да, и ятаган из пятой точки выйми. Если турки вам так наваляли, то даже страшно представить, что с вами дядя Сэм в праведном гневе сделает.
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Ну да, таких мультфильмов в мире ещё не видели..