 Суд РФ намеренно затягивает рассмотрение апелляции крымского блогера Мемедеминова, чтобы он не смог воспользоваться условно-досрочным освобождением, - адвокат Семедляев

Как рассказал адвокат в эфире Радио Крым.Реалии, Мемедеминов уже имеет право на условно-досрочное освобождение, однако, пока приговор не вступит в законную силу, такое заявление подать нельзя, передает Цензор.НЕТ.

"Южный окружной военный суд до сих пор не выполнил некоторые процессуальные моменты, а именно – не разрешил ходатайства Наримана: не вручил протокол заседания, не ознакомил с материалами уголовного дела. После приговора он попросил дать доступ к тем томам, которые были сформированы уже в процессе суда. Нариман также написал заявление об ознакомлении с аудиозаписью суда, чтобы иметь возможность более полно подготовиться к апелляционной жалобе. Чтобы передать все материалы в Верховный суд России, Южный окружной военный суд должен разрешить эти ходатайства и ознакомить Наримана со всеми этими материалами. И еще не известно, сколько будет тянуть Верховный суд. Мы связываем эти задержки с тем, что они дают возможность держать Наримана в следственном изоляторе, в этих нечеловеческих, пыточных условиях. Колония-поселение намного мягче", – считает адвокат.

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По словам Семедляева, его подзащитному, согласно российскому приговору, остается сидеть еще полгода.

Его вынуждают забрать апелляционную жалобу, но он решил идти до конца и доказывать свою невиновность. Иначе это будет означать, что Нариман согласился с приговором и он не сможет в дальнейшем обращаться в Европейский суд по правам человека. Так что мы будем обращаться в Южный окружной военный суд с ходатайством об ускорении процесса передачи документов в Верховный суд - пояснил адвокат.

Нариман Мемедеминов – крымскотатарский блогер, гражданский журналист. Оккупанты задержали его в конце марта 2018 года. Мемедеминову предъявили обвинение по ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети Интернет)​. Претензии у российских силовиков вызвал видеоблог на YouTube, который Мемедеминов вел с 2013 по 2015 годы. Прокуратура АРК 23 марта 2018 года внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины. Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) назвал арест Мемедеминова в оккупированном Крыму "нарушением прав на свободу мысли, свободное получение и распространение информации, в том числе с помощью сети Интернет".​

Южный военный окружной суд российского Ростова-на-Дону в октябре прошлого года приговорил Мемедеминова к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.