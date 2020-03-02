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 Политика Украины, Общество
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Все про:Греция (546) задержание (5605) МИД (5318) Мельничук Сергей (37)

 Задержание экс-командира "Айдара" в Греции: к Мельничуку прибыл украинский консул

Украинский консул в Салониках прибыл в полицейское отделение, где находится задержанный экс-командир "Айдара" Сергей Мельничук.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом 2 марта сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

"Как только стало известно о задержании 1 марта греческими правоохранительными органами Мельничука, сразу на место происшествия выехал украинский консул в Салониках. С полицией Греции консул договорился о временном содержании задержанного в полицейском отделении и обеспечении всем необходимым (питьевая вода и еда)", - отметил Погорельцев.

Он проинформировал, что жена Мельничука вместе с малолетним ребенком размещены в гостинице вблизи места содержания. У Мельничука есть возможность пользоваться своим телефоном.

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Задержанному предоставлен русскоязычный адвокат.

На утро 2 марта в полицейское отделение должен прибыть прокурор из города Салоники.

Как сообщалось, бывший командир батальона "Айдар" и народный депутат 8 созыва Сергей Мельничук сообщил в Facebook, что его задержали на границе с Грецией по требованию России.

По словам Мельничука, его в международный розыск объявила Россия, а задержали на границе Болгарии и Греции.

Он также сообщил, что находится в отделении с 9-месячным сыном и беременной женой, которая находится на седьмом месяце беременности.

Источник: https://censor.net.ua/n3178760
 
 
 Топ комментарии
 
чем наша прокуратура занимается хз.где запросы на задержания за бугром "ихтамнетов"?ни разу не слышал.
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А от цікаво, а чому наша рябопрокуратура ні де в міжнародний розшук кацапських генералів не призначила? Вони там їхніх прізвищ не знають? Так тут на цензорі можна пару десятків за ці шість років налущіти! Задержание экс-командира "Айдара" в Греции: к Мельничуку прибыл украинский консул - Цензор.НЕТ 3884
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заняты они: на Петра нужно хоть что-то нарыть. а трудно нарыть хоть что-то, когда нет ничего. Задержание экс-командира "Айдара" в Греции: к Мельничуку прибыл украинский консул - Цензор.НЕТ 2439
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чем наша прокуратура занимается хз.где запросы на задержания за бугром "ихтамнетов"?ни разу не слышал.
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если пуйла разгневают то как тогда моника ему в глаза заглядывать будет?
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та то не глаза были, по уточненным данным то был пупок.
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В 2015 году в Украине против Мельничука возбудили уголовное дело и лишили его депутатской неприкосновенности. Поэтому Интерпол убедить в невиновности сложно.
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А от цікаво, а чому наша рябопрокуратура ні де в міжнародний розшук кацапських генералів не призначила? Вони там їхніх прізвищ не знають? Так тут на цензорі можна пару десятків за ці шість років налущіти! Задержание экс-командира "Айдара" в Греции: к Мельничуку прибыл украинский консул - Цензор.НЕТ 3884
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заняты они: на Петра нужно хоть что-то нарыть. а трудно нарыть хоть что-то, когда нет ничего. Задержание экс-командира "Айдара" в Греции: к Мельничуку прибыл украинский консул - Цензор.НЕТ 2439
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Кирилл Лещенко Ага Петрусь с кумом Югиком много по заграницам за пять лет наловили ?
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меня всегда умилял инфантилизм зебилов. вы собираетесь всю каденцию на Петра кивать? да?
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свята свыня
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Так всех переловила алкопрокурватура. Факт общеизвестный!
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Ну,какого черта он туда поехал.И так было ясно,что заберут.
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с таким сроком жены нужно дома сидеть, а не по заграницам тыняться.
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С полицией Греции консул договорился о временном содержании задержанного в полицейском отделении и обеспечении всем необходимым (питьевая вода и еда)",Источник: https://censor.net.ua/n3178760
А якщо б не домовився то затриманий від спраги і голоду там помирав, можна подумати?
Мельничук ,бачу мужик гарячий, нестриманий-сину 9місяців і жінка вже на 7му з другим))
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никому не интересен мельничук,еще тот свын
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А сидів би в українській тюрмі,-ніякі інтерполи з кацапами були б не страшні.
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можуть в РФ передати. Зе-команда : ще один гарний результат здобули.
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Он также сообщил, что находится в отделении с 9-месячным сыном и беременной женой, которая находится на седьмом месяце беременности.

Это как? Одной заделал и через два месяца жене.
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