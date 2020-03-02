 Задержание экс-командира "Айдара" в Греции: к Мельничуку прибыл украинский консул

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом 2 марта сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

"Как только стало известно о задержании 1 марта греческими правоохранительными органами Мельничука, сразу на место происшествия выехал украинский консул в Салониках. С полицией Греции консул договорился о временном содержании задержанного в полицейском отделении и обеспечении всем необходимым (питьевая вода и еда)", - отметил Погорельцев.

Он проинформировал, что жена Мельничука вместе с малолетним ребенком размещены в гостинице вблизи места содержания. У Мельничука есть возможность пользоваться своим телефоном.

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Задержанному предоставлен русскоязычный адвокат.

На утро 2 марта в полицейское отделение должен прибыть прокурор из города Салоники.

Как сообщалось, бывший командир батальона "Айдар" и народный депутат 8 созыва Сергей Мельничук сообщил в Facebook, что его задержали на границе с Грецией по требованию России.

По словам Мельничука, его в международный розыск объявила Россия, а задержали на границе Болгарии и Греции.

Он также сообщил, что находится в отделении с 9-месячным сыном и беременной женой, которая находится на седьмом месяце беременности.