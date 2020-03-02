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 Политика Украины
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Все про:адвокат (1249) Богдан Андрей (268)

 Богдан возобновил адвокатскую деятельность

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан решил вернуть себе удостоверение адвоката.

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан возобновил право на занятие адвокатской деятельностью, пишет LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

В реестре адвокатов Украины отмечается, что Богдан возобновил адвокатскую деятельность 25 февраля 2020 года на основании заявления.

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В то же время изданию не удалось узнать у самого Богдана и членов его команды, уйдет ли экс-глава ОП окончательно в адвокатуру или рассматривает возможность вернуться на должность в государственных органах.

Источник: https://censor.net.ua/n3178759
 
 
 Топ комментарии
 
И кому это цирк с клоунами от зели надо?Зачем зеле президенство.Он просто смешон.И продажу земли он уже не сделает.Украинцы зелю просто размажут.И никто за него не заступится,даже сорос.сбежит.
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Прокутил все на телок и бухоло на Сейшелах. Теперь нужно на жизнь зарабатовать? Богдан возобновил адвокатскую деятельность - Цензор.НЕТ 8826
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Богдан - нікчемна аморальна істота. (Бідна Україна... чи хоч один народ виносив такі знущання над собою?)
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Прокутил все на телок и бухоло на Сейшелах. Теперь нужно на жизнь зарабатовать? Богдан возобновил адвокатскую деятельность - Цензор.НЕТ 8826
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божечки і хто ж до того дебіла(воно ЯВНИЙ ДЕБІЛ по зовнішним ознакам.. а не бурят) піде за порадою? Богдан відновив адвокатську діяльність - Цензор.НЕТ 1640 Богдан відновив адвокатську діяльність - Цензор.НЕТ 1640
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за связями пойдут. Они важнее всего остального.
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так они все там живут, в Украину ездят зарабатывать
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вот там он на своем месте:взяки судьям передавать,улики выкупать,запугивать и покупать свидетелей и т.д..Кто докажет что в стране есть правосудие пусть кинет в меня камень
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Все он не прокутил, будьте уверены!
Да и ваша шутка "на жизнь зарабатывать" может вызывать только нервный смех! Он возвращает себе право на адвокатскую деятельность только для того, чтобы открыть "адвокатскую контору", которая будет заниматься "решаловом", на высшем уровне (чем он собственно всегда и занимался)....
Возникли у тебя к примеру проблемы с таможней....ты вполне официально обращаешься в их контору, платишь определенную суму и проблема решена.
Такую схему используют судьи - они не берут взятки собственноручно, они перенаправляют вас в адвокатскую контору (которой о совпадение, владеет жена судьи), платишь деньги адвокату, а деньги попадают по назначению.
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И кому это цирк с клоунами от зели надо?Зачем зеле президенство.Он просто смешон.И продажу земли он уже не сделает.Украинцы зелю просто размажут.И никто за него не заступится,даже сорос.сбежит.
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крысы сыр чуют, так и эти подонки сбегаются чуют "скоро дадут МВФ кредит" и сбегаются полакомится, а отдават кредиты будут не одно поколение украинцев.
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Те що земля мусить бути товаром як в УСІХ цивілізованих країнах ФАКТ медичний. Богдан відновив адвокатську діяльність - Цензор.НЕТ 8940
А те що марамоям-баронам на шиях селян це як вила-в-дупу= ОЧЕВИДНО!! Богдан відновив адвокатську діяльність - Цензор.НЕТ 6833саме тому проти приватизації землі в ВР скавчать юдька з бойком та іншими злодюжками=ашкєназі..
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Потому что, недалекий ты наш, если эта власть разрешит продажу земли- ты будешь просто дерьмом в Украине, т.к. эти инородцы продадут всю Украину на корню, и я догадываюсь кому- ***** и ************, чтобы ты стал рабом мордора тихо, без шума и пыли.
Включай мозг, юродивый, или тебе в методичках кремля так написали? Продавать землю может и нужно , но только лет через 10 при условии НОРМАЛЬНОГО руководства страной
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реклама в которой 73% выбирают довбуш? совпадение?... Не думаю!
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было бы совпадением, если бы коньяк назывался "Криворожский Довбойобуш"
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Богдан - нікчемна аморальна істота. (Бідна Україна... чи хоч один народ виносив такі знущання над собою?)
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Нє, ну а шо? Посидів з допуском до держ.таємниці на посаді, нарив компромату, зв'зки та знайомства поновив чи зав'язав... Тепер можна знов в адвокати - чорнухи вистачить на "порєшать по-тіхому" або затулити рота. Хуже ж не буде
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Буде. Без держохорони важко вижити такій токсичній особі...
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встал на путь исправления, решил зарабатывать на жизнь честным трудом
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