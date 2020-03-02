Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан возобновил право на занятие адвокатской деятельностью, пишет LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.
В реестре адвокатов Украины отмечается, что Богдан возобновил адвокатскую деятельность 25 февраля 2020 года на основании заявления.
В то же время изданию не удалось узнать у самого Богдана и членов его команды, уйдет ли экс-глава ОП окончательно в адвокатуру или рассматривает возможность вернуться на должность в государственных органах.
Да и ваша шутка "на жизнь зарабатывать" может вызывать только нервный смех! Он возвращает себе право на адвокатскую деятельность только для того, чтобы открыть "адвокатскую контору", которая будет заниматься "решаловом", на высшем уровне (чем он собственно всегда и занимался)....
Возникли у тебя к примеру проблемы с таможней....ты вполне официально обращаешься в их контору, платишь определенную суму и проблема решена.
Такую схему используют судьи - они не берут взятки собственноручно, они перенаправляют вас в адвокатскую контору (которой о совпадение, владеет жена судьи), платишь деньги адвокату, а деньги попадают по назначению.
А те що марамоям-баронам на шиях селян це як вила-в-дупу= ОЧЕВИДНО!! саме тому проти приватизації землі в ВР скавчать юдька з бойком та іншими злодюжками=ашкєназі..
Включай мозг, юродивый, или тебе в методичках кремля так написали? Продавать землю может и нужно , но только лет через 10 при условии НОРМАЛЬНОГО руководства страной
73%??? Пойло для зебилоидов?