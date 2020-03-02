Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан возобновил право на занятие адвокатской деятельностью, пишет LIGA.net, передает Цензор.НЕТ.

В реестре адвокатов Украины отмечается, что Богдан возобновил адвокатскую деятельность 25 февраля 2020 года на основании заявления.

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В то же время изданию не удалось узнать у самого Богдана и членов его команды, уйдет ли экс-глава ОП окончательно в адвокатуру или рассматривает возможность вернуться на должность в государственных органах.