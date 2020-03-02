Макрон предложил Греции и Болгарии помощь в защите границ от мигрантов:

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Полная солидарность с Грецией и Болгарией. Франция готова внести вклад в европейские усилия, чтобы предоставить им срочную помощь и защитить границы", - говорится в сообщении французского президента.
"Мы готовы действовать совместно, чтобы избежать гуманитарного и миграционного кризиса", - заверил Макрон.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в минувшую субботу, что его страна открыла границы с ЕС для мигрантов.
После этого объявления, по данным европейских СМИ, на границе с Грецией с турецкой стороны в воскресенье скопилось около 12 тыс. мигрантов, предпринимающих попытки проникнуть на греческую территорию.
Главное миграционное давление выпало на долю стран "передовых позиций" - Греции и Болгарии.
Кто завтракает с людоедами - оказывается в меню на ужин.
Уже не работает, да?
Они что, беженцев собрались с вертолетов расстреливать?...
"Полная солидарность с Грецией и Болгарией. Франция готова внести вклад в европейские усилия, чтобы предоставить им срочную помощь и защитить границы", - говорится в сообщении французского президента.Источник: https://censor.net.ua/n3178757
Это как предлагать старой жене мазь от морщин...
Болгарам и грекам нужно не защищать границу, а организовать транзитный коридор!
"Беженцам" не интересны бедные Болгария и Греция. А защитить дыры через кучу островов и морскую границу невозможно.
- Вклоніться, ***** милостивому, зніміть з нього санкції - і буде вам щастя!
Колорадські стрічички начеплять, і Путлером будуть на Мавзолеї стояти????
Мені здається вони глибоко заблукали, як Сусанін в лісі!
Пізно пропонувати допомогу, треба було робити висновки від російсько-грузинської війни, а може і Придністров'я......