 Служебный автобус загорелся во время движения в Кривом Роге, два человека получили ожоги, - ГСЧС. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели установили, что во время следования по автодороге, в салоне автобуса "ЛАЗ" возник пожар.

Внутри автотранспорта находились водитель и три пассажира, которые самостоятельно покинули автобус до прибытия пожарно-спасательного подразделения.

В результате возгорания, 2 мужчин, а именно: водитель, 1960 года рождения, и пассажир автобуса, 1979 года рождения, получили термические ожоги верхних конечностей и лица.

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Сотрудниками скорой медицинской помощи пострадавшие направлены в ожоговое отделение Криворожской городской клинической больницы №2.

Огнем уничтожен служебный автобус производственного предприятия на площади 33 кв.м.

Пожар локализован в 01:50 и ликвидирован в 2:15.

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