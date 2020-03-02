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Все про:пожар (3941) ГСЧС (2519) автобус (11)

 Служебный автобус загорелся во время движения в Кривом Роге, два человека получили ожоги, - ГСЧС. ВИДЕО

В понедельник в 1:28 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании служебного автобуса на микрорайоне 5-й Заречный Покровского района города Кривой Рог. Пострадали два человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели установили, что во время следования по автодороге, в салоне автобуса "ЛАЗ" возник пожар.

Внутри автотранспорта находились водитель и три пассажира, которые самостоятельно покинули автобус до прибытия пожарно-спасательного подразделения.

В результате возгорания, 2 мужчин, а именно: водитель, 1960 года рождения, и пассажир автобуса, 1979 года рождения, получили термические ожоги верхних конечностей и лица.

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Сотрудниками скорой медицинской помощи пострадавшие направлены в ожоговое отделение Криворожской городской клинической больницы №2.

Огнем уничтожен служебный автобус производственного предприятия на площади 33 кв.м.

Пожар локализован в 01:50 и ликвидирован в 2:15.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178755
 
 
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Походу поступила партия не згараемых предохранителей)))
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автобус 1960 чи 1979? Може його вже давно треба було утилізувати?
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а что там ниже про коньяк ... видать хорошо заплатили за рекламу эту ахинею прямо в новости воткнули а не с правой стороны страницы...
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утро понедельника нужно начинать с коньячку Службовий автобус загорівся під час руху в Кривому Розі, двоє людей зазнали опіків, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1104
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Утро и вечер любого дня недели должно начинаться и заканчиваться с коньячку. Службовий автобус загорівся під час руху в Кривому Розі, двоє людей зазнали опіків, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6267
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