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 Ребенка 2,5 лет госпитализировали с подозрением на коронавирус в Тернополе. Диагноз не подтвердился

1 марта тернопольские врачи городской детской больницы получили срочное сообщение, что у ребенка у одного из пригородных сел, которое не входит в состав Тернопольской общины, есть подозрение на коронавирус (COVID - 19).

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба горсовета Тернополя.

Ребенок в возрасте 2,5 лет вместе с родителями находился в Мадриде (Испания). На днях семья вернулась в Украину.

Медики срочно изолировали ребенка в инфекционный бокс и провели комплекс необходимых лабораторных, лечебно-диагностических и противоэпидемических мероприятий.

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Медицинские работники исключили все штаммы гриппа и передали анализы на исследование в областной лабораторный центр. По результатам исследования областного лабораторного центра, у ребенка был обнаружен грипп группы "В". Таким образом, коронавирус лабораторно не подтвержден. Маленькому пациенту оказывают необходимое лечение.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178754
 
 
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Разгоняем мандраж...Кому-то, видать, не терпится воспользоваться шансом сбагрить залежалый товарец. Ребенка 2,5 лет госпитализировали с подозрением на коронавирус в Тернополе. Диагноз не подтвердился - Цензор.НЕТ 9237
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