 Ребенка 2,5 лет госпитализировали с подозрением на коронавирус в Тернополе. Диагноз не подтвердился

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба горсовета Тернополя.
Ребенок в возрасте 2,5 лет вместе с родителями находился в Мадриде (Испания). На днях семья вернулась в Украину.
Медики срочно изолировали ребенка в инфекционный бокс и провели комплекс необходимых лабораторных, лечебно-диагностических и противоэпидемических мероприятий.
Медицинские работники исключили все штаммы гриппа и передали анализы на исследование в областной лабораторный центр. По результатам исследования областного лабораторного центра, у ребенка был обнаружен грипп группы "В". Таким образом, коронавирус лабораторно не подтвержден. Маленькому пациенту оказывают необходимое лечение.