 Один украинский воин погиб, пятеро получили ранения и еще двое боевые травмы, за сутки - 11 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

- вблизи населенного пункта Пески - из миномета калибра 82 мм противник выпустил 2 мины, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- рядом с Лебединским - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- неподалеку от Невельского - из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия;

- в районе населенного пункта Авдеевка - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

- вблизи Березового - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

- рядом с Марьинкой - из станкового противотанкового гранатомета враг совершил 5 выстрелов, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- неподалеку от Тарамчука - из автоматических станковых гранатометов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела позиций ВСУ, а именно:

- вблизи Луганского - из станкового противотанкового гранатомета - 7 выстрелов, также велся огонь из крупнокалиберных пулеметов;

- в районе населенного пункта Нижнетеплое - из противотанкового ракетного комплекса;

- неподалеку от Новолуганского - из миномета калибра 82 мм выпустил 3 мины, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- рядом с Новотошковским - из 120-мм минометов - 12 мин.

"Вчера, 01 марта, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, пять военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще два человека получили боевые травмы", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вели огонь по защитникам населенного пункта Марьинка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

За текущие сутки потерь нет.