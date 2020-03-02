EN|RU|UK
Темы дня: Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия
  1072  15
Материалы по теме:
Все про:обстрел (8755) ранение (2327) Донбасс (20826) потери (1789) операция Объединенных сил (2146)

 Один украинский воин погиб, пятеро получили ранения и еще двое боевые травмы, за сутки - 11 вражеских обстрелов, - штаб ОС

1 марта вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

- вблизи населенного пункта Пески - из миномета калибра 82 мм противник выпустил 2 мины, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- рядом с Лебединским - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Невельского - из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Авдеевка - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- вблизи Березового - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;
- рядом с Марьинкой - из станкового противотанкового гранатомета враг совершил 5 выстрелов, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Тарамчука - из автоматических станковых гранатометов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воин 46-й ОДШБр Сергей Руських погиб сегодня в зоне ООС. ФОТО

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела позиций ВСУ, а именно:

- вблизи Луганского - из станкового противотанкового гранатомета - 7 выстрелов, также велся огонь из крупнокалиберных пулеметов;
- в районе населенного пункта Нижнетеплое - из противотанкового ракетного комплекса;
- неподалеку от Новолуганского - из миномета калибра 82 мм выпустил 3 мины, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- рядом с Новотошковским - из 120-мм минометов - 12 мин.

"Вчера, 01 марта, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, пять военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще два человека получили боевые травмы", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вели огонь по защитникам населенного пункта Марьинка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

За текущие сутки потерь нет.

Один украинский воин погиб, пятеро получили ранения и еще двое боевые травмы, за сутки - 11 вражеских обстрелов, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3178752
 
 
 Топ комментарии
 
Співчуття рідним загиблого Героя України!!! Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Співчуття рідним загиблого Героя України!!! Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Вічна пам'ять і Слава загиблим за Батьківщину, вічна шана і співчуття рідним і близьким Героїв, вічна ганьба і поразка ворогам, здорового глузду і повернення до реалій українському керівництву.
 показать весь комментарий
 
 
Нам уже не путин проблемы создает,а зеленскийГнать его,как Эрдоган путина.
 показать весь комментарий
 
 
Пан президент сказав:- а какая разница, война в моих мозгах закончилась....
 показать весь комментарий
 
 
Співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Одужання пораненим.

Смерть кацапо-рашистським окупантам та їхнім холуям і слугам в Україні
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх