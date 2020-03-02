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 Число жертв коронавируса в Китае превысило 2,9 тыс. человек, инфицированных - 80 тыс., - госкомитет КНР

В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 42 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и выявлено 202 новых заболевших.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

С декабря число жертв коронавируса составило 2,912 тыс. человек, зарегистрировано 80,026 тыс. случаев заболевания.

Все смертельные случаи зафиксированы в эпицентре распространения инфекции провинции Хубэй, где выявлено за сутки 196 новых больных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Хубэе стали 2,803 тыс. человек, заболели 67,103 тыс. По состоянию на вечер воскресенья, более 33,7 тыс. человек вылечились и выписаны из больниц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Чехии зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом

Всего на материковой части страны в в настоящее время в медучреждениях проходит курс лечения 32,6 тыс. человек, состояние более 7,1 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 44 тыс. человек выздоровели и покинул медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части с декабря прошлого года зарегистрировано 148 случаев заболевания: в Гонконге - 98 (при двух случаях смертельного исхода), в Макао - 10, на Тайване - 40 (один случай смерти).

Источник: https://censor.net.ua/n3178751
 
 
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Полтора миллиардному насэлэнию Китая грозит вымирание УжОс.Что делаецца Белый Свэт. Число жертв коронавируса в Китае превысило 2,9 тыс. человек, инфицированных - 80 тыс., - госкомитет КНР - Цензор.НЕТ 8864
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Госкомитет здравоохранения КНРИсточник:-- верим конечно брехливые коммуняки сами создали вирус и растащили по всей планете
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В Италии 1650 инфицированных, 34 погибших.
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