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 Политика Украины
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Все про:Азия (28) НАТО (6682) Кулеба Дмитрий (262)

 "Большой ошибкой для Украины было бы замкнуться исключительно на своем западном векторе", - Кулеба

Украина должна быть интегрирована в Европейский союз и НАТО, но при этом иметь глубоко развитые отношения с теми регионами мира, где она видит свои национальные интересы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире "Украина 24".

"Я глубоко убежден в том, что большой ошибкой для Украины было бы замкнуться исключительно на своем западном векторе. Мир намного больше, сложнее, в мире полно возможностей", - отметил он.

В то же время, вице-премьер отметил, что видит Украину членом Европейского союза и НАТО.

"Я вижу Украину, как государство, интегрированное европейское и евроатлантическое пространство, которые имеет глубокие развитые отношения с теми регионами мира, где она видит свои национальные интересы", - добавил Кулеба.

По его словам, таким регионом он видит Азию, поскольку там сейчас "бьется сердце" мировой экономики.

"Я сейчас вижу таким приоритетным регионом именно Азию. Это Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Сингапур - там сейчас "бьется" экономическое сердце мира. Туда мы должны идти, защищая свои экономические интересы, наращивать те экономические "мышцы", которые нам так нужны, сбалансировать наше политическое партнерство с западными странами, в том числе в контексте того противостояния с Россией, которые мы имеем", - сказал Кулеба.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178749
 
 
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Грядет отмена зоны свободно торговли с ЕС и безвизового режима
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Арешт і трибунал за зраду національних інтересів!
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вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
В печку его! (с)
...до первого апреля -- никому не верю! *)
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Гложут меня сомнения насчет глубокой интегрированности в ЕС: в качестве кого? Вот ведь вопрос. И, потом, раша ведь тоже в Европе.
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азиаты молодцы, и экономику на мировой уровень вывели, и культуру свою сохранили и всячески поддерживают на государственном уровне))
киноотрасль, медицина, техника, компьютеры, телефоны и тд. есть в чем у Южной Кореи, Китая, Японии и тд брать пример..
только подальше от пукинстана надо держаться..
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Ахха. Зебилы, ну сегодня прям у вас джек-пот. И в армию офицеров призывают, и интеграция с ЕС уже не та "Большой ошибкой для Украины было бы замкнуться исключительно на своем западном векторе", - Кулеба - Цензор.НЕТ 7040 Хуже не будет. По горбу, по горбу. "Большой ошибкой для Украины было бы замкнуться исключительно на своем западном векторе", - Кулеба - Цензор.НЕТ 7485
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