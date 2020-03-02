 Песков анонсировал переговоры Путина и Эрдогана в Москве: "Это будет, безусловно, непростая встреча"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Это будет, безусловно, непростая встреча, но главы государств подтверждают свою ориентированность на урегулирование ситуации в Идлибе и свою приверженность сочинским договоренностям. Это важно", - сказал он.
По словам Пескова, на встрече "прежде всего, нужно будет, наверно, сопоставить точки зрения относительно того, как выполняются сочинские договоренности, какие обязательства ранее взятые на себя каждая страна должна выполнить".
Песков выразил надежду, что встреча Путина и Эрдогана пройдет в Москве 5 или 6 марта. По его словам, в настоящее время она находится в стадии подготовки.
Напомним, 28 февраля стало известно, что сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 36 турецких военнослужащих.
Президент Турции на днях заявил, что США не ответили на просьбу Анкары о размещении на границе систем противоракетной обороны Patriot.
С тех пор как поддерживаемые Турцией повстанцы при поддержке турецких военных начали контрнаступление на востоке Идлиба, российские военные "закрыли" воздушное пространство над Сирией, чтобы не допустить туда турецкой авиации.
Судьба у друзей мацквы одна :
Эрдогану надо их додавить . Иначе обманут, ТЯНУТ ВРЕМЯ , шоб подставить , найти компромат , заразить новичком и т д КАКОЙ ДУРАК ВЕРИТ НЕДОСТРАНЕ РАШЕ?
-- аж 3 штуки... -- Путик, Эрдик, Лучик... ... -- Зеля на подхвате...*)
https://www.youtube.com/watch?v=dyKB12SjB98&feature=emb_logo
Но я так считаю: кто ту нефть качает, тот пусть и сирийских беженцев содержит.
А то как-то "интересно" получается: нефть в Сирии получают мышебратью, а содержат 3 миллиона беженцев - турки.
P.S. Поскольку Австралия чОрную жЫжу в Сирии не качает ( в Австралии своя есть) и в конфликте не участвует, то и беженцев сирийских Австралия принимать не должна, я так считаю. Если прогрессивное мировое человечество хочет помочь интересантам в Сирии (в обмен на дешевый российский газ), то и пусть берет сирийских беженцев на свое содержание.
У меня все.
Исследовательский центр Pew Research Center в 2017 году по оценке центра, на РФ проживало 14 млн мусульман - больше, чем во всех остальных странах Центральной и Восточной Европы вместе взятых. «При таких темпах развития ислама в Российской Федерации рискует получить к 2050 году уже более 80% мусульман среди населения» - отмечалось в работе «Исламизация России - вопрос времени?».
турецкий гамбит, а 05 или 06 будет
турецкая баня.