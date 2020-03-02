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Все про:Песков (1022) Путин (25450) Россия (75085) Сирия (2892) Турция (2254) Эрдоган (477)

 Песков анонсировал переговоры Путина и Эрдогана в Москве: "Это будет, безусловно, непростая встреча"

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что встреча Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пройдет в Москве 5 или 6 марта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Это будет, безусловно, непростая встреча, но главы государств подтверждают свою ориентированность на урегулирование ситуации в Идлибе и свою приверженность сочинским договоренностям. Это важно", - сказал он.

По словам Пескова, на встрече "прежде всего, нужно будет, наверно, сопоставить точки зрения относительно того, как выполняются сочинские договоренности, какие обязательства ранее взятые на себя каждая страна должна выполнить".

Песков выразил надежду, что встреча Путина и Эрдогана пройдет в Москве 5 или 6 марта. По его словам, в настоящее время она находится в стадии подготовки.

Напомним, 28 февраля стало известно, что сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 36 турецких военнослужащих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совет ЕС по иностранным делам соберется на внеочередное заседание из-за ситуации в Сирии

Источник: https://censor.net.ua/n3178748
 
 
 Топ комментарии
 
Песков анонсировал переговоры Путина и Эрдогана в Москве: "Это будет, безусловно, непростая встреча" - Цензор.НЕТ 2793Эрдогану ехать в мацкву нельзя- отравят
Судьба у друзей мацквы одна :
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Охрененно непростая, тут письков прав.
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Ну вот Непреклонного героя Эрдогана вызвали на ковёр в Кремле
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Вашингтон и Анкара обсуждают множество вопросов, касающихся Сирии, в том числе и тему зенитных ракетных комплексов Patriot.

Президент Турции на днях заявил, что США не ответили на просьбу Анкары о размещении на границе систем противоракетной обороны Patriot.
С тех пор как поддерживаемые Турцией повстанцы при поддержке турецких военных начали контрнаступление на востоке Идлиба, российские военные "закрыли" воздушное пространство над Сирией, чтобы не допустить туда турецкой авиации.
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И что? На это Эрдогану тоже отвечать придётся в Кремле? Чую пришлют потом вместо него Суркова рулить Турцией Песков анонсировал переговоры Путина и Эрдогана в Москве: "Это будет, безусловно, непростая встреча" - Цензор.НЕТ 9720
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че то хреново москали это небо закрыли . турецкие беспилотники видимо об этом не в курсе Песков анонсировал переговоры Путина и Эрдогана в Москве: "Это будет, безусловно, непростая встреча" - Цензор.НЕТ 8303
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Эрдогaн знает, шо для того, шоб дружить с русней, необходимо им сначала хорошенько набить рыло. Вот тогда с вами можно о чем-то договариваться.
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і що ***** збільшить квоту на помідори та подачу газу чи ще + терміновий вивід ихтамнет із Сирії?
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А зачем им встречаться? Чтоб какой-то новый минский головняк уже Турции впихнуть?
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Охрененно непростая, тут письков прав.
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Песков анонсировал переговоры Путина и Эрдогана в Москве: "Это будет, безусловно, непростая встреча" - Цензор.НЕТ 2793Эрдогану ехать в мацкву нельзя- отравят
Судьба у друзей мацквы одна :
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Отравят? Это вчерашний день. Обольют сухим льдом и утопят в бассейне Песков анонсировал переговоры Путина и Эрдогана в Москве: "Это будет, безусловно, непростая встреча" - Цензор.НЕТ 5679
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А как они самолёт Качинского уронили? Ещё писали , что там были слышны выстрелы - добивали пассажиров
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Выстрелов не было. Всех добили штыками. У меня родня под Смоленском, там про это все знают. Привлекали даже бомжей добивать выживших!
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Так может бомжи и самолёт сбили из рогатки? 😎
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Рашка этим своим обманом пытается остановить полный разгром армии .

Эрдогану надо их додавить . Иначе обманут, ТЯНУТ ВРЕМЯ , шоб подставить , найти компромат , заразить новичком и т д КАКОЙ ДУРАК ВЕРИТ НЕДОСТРАНЕ РАШЕ?
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Мета цієї зустрічі є незрозумілою, бо росія не виконує свої зобов'язання.
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Песков может только анон сировать ибо брехло такое же как и Пыня высшей степени. Никакой встречи в Москве не будет, скорее всего будет подписана капитуляция Асада в Дамаске с представителями Минобороны Турции. Командированные в Сирию обугленные бурятские танкисты и дырявые ихтамнеты присутствовать не смогут по объективным причинам.
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...все крутые Пацаны!

-- аж 3 штуки... -- Путик, Эрдик, Лучик... ... -- Зеля на подхвате...*)
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Операція "Весняний щит", відео як турки утюжать рашистів.
https://www.youtube.com/watch?v=dyKB12SjB98&feature=emb_logo
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5-6-ого марта ? ну это когда еще будет . до того времени турки и до Дамаска дойти успеют Песков анонсировал переговоры Путина и Эрдогана в Москве: "Это будет, безусловно, непростая встреча" - Цензор.НЕТ 9325
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...и шо тебе в том Дамаске -- невесту-девственницу там потерял? *)
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Лично мне, как гражданке и жительнице Австралии (а также порохоботу и жЫдобИндеровке) глубоко фиолетово, кто там в Сирии чОрную жЫжу качает.
Но я так считаю: кто ту нефть качает, тот пусть и сирийских беженцев содержит.
А то как-то "интересно" получается: нефть в Сирии получают мышебратью, а содержат 3 миллиона беженцев - турки.

P.S. Поскольку Австралия чОрную жЫжу в Сирии не качает ( в Австралии своя есть) и в конфликте не участвует, то и беженцев сирийских Австралия принимать не должна, я так считаю. Если прогрессивное мировое человечество хочет помочь интересантам в Сирии (в обмен на дешевый российский газ), то и пусть берет сирийских беженцев на свое содержание.
У меня все.
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-- беженцев в Турции -- и вообще -- почти везде -- содержат простые европейски работяги... -- век, к австралийской аборигенке не ходи! *)
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Я переименую РФ в РАХА! Мусульмане помогут Турции!

Песков анонсировал переговоры Путина и Эрдогана в Москве: "Это будет, безусловно, непростая встреча" - Цензор.НЕТ 7401

Исследовательский центр Pew Research Center в 2017 году по оценке центра, на РФ проживало 14 млн мусульман - больше, чем во всех остальных странах Центральной и Восточной Европы вместе взятых. «При таких темпах развития ислама в Российской Федерации рискует получить к 2050 году уже более 80% мусульман среди населения» - отмечалось в работе «Исламизация России - вопрос времени?».
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До 05 марта был
турецкий гамбит, а 05 или 06 будет
турецкая баня.Песков анонсировал переговоры Путина и Эрдогана в Москве: "Это будет, безусловно, непростая встреча" - Цензор.НЕТ 1492



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