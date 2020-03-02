 Гособоронзаказ в 2021 году будет рекордным и составит 30 млрд грн, - Абромавичус

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сообщил в эфире "Украина 24".
По его словам, есть виды техники, которые слишком дорогие для Украины.
"Хотя гособоронзаказ с каждым годом растет и я хотел бы отметить, что в следующем году он будет рекордным. Если в этом году он составлял 19 млрд грн гособоронзаказ и примерно 3 млрд грн еще бюджет по госгарантиям - это всего 22 млрд. В следующем году это будет 20 плюс 10, то есть 30 млрд грн", - отметил он.
Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) утвердил основные показатели государственного оборонного заказа (ГОЗ) на 2020, 2021 и 2022 годы.
https://youtu.be/V42JemftIIw
А гривня не деньги -- её даже в Польше не меняют ни на что... *)
...про Прагу могу поспорить... -- но ты ж тоже умный человек -- шо б со мной не спорить...*)
САМ сказал.
Що там з закупкою снарядів, до великого калібру???
Не зря поздоровался с караулом "Слава Украине !"
иногда необходимо уничтожить некоторое количество людишек,и что в конце концов плохого в уничтожении внутренних врагов?Жить долго и спокойно пошло...конец цитаты.
Гсподь правильно сделал,убрав из жизни этого подонка
https://youtu.be/ttvkA_p6mhI