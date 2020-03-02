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 Политика Украины
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 Гособоронзаказ в 2021 году будет рекордным и составит 30 млрд грн, - Абромавичус

Глава государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус заявил, что государственный оборонный заказ в 2021 году станет рекордным и составит 30 млрд грн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сообщил в эфире "Украина 24".

По его словам, есть виды техники, которые слишком дорогие для Украины.

"Хотя гособоронзаказ с каждым годом растет и я хотел бы отметить, что в следующем году он будет рекордным. Если в этом году он составлял 19 млрд грн гособоронзаказ и примерно 3 млрд грн еще бюджет по госгарантиям - это всего 22 млрд. В следующем году это будет 20 плюс 10, то есть 30 млрд грн", - отметил он.

Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) утвердил основные показатели государственного оборонного заказа (ГОЗ) на 2020, 2021 и 2022 годы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2020 планируется закупка около 3 тыс. ракетных комплексов и ракет на 2 млрд грн, - Минобороны. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3178746
 
 
 Топ комментарии
 
Все ще попереду. Борги, якими стримують гривню прийдеться віддавати.
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При дорожчому долярі ціни були нижчими. Чомусь.
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От тільки чого будуть варті ті 30 млрд грн.?
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А хіба долар ще не по 100 гривень як вангували рошенівці ше півроку тому?
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Все ще попереду. Борги, якими стримують гривню прийдеться віддавати.
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...если денег нету -- нету никаких долгов...

А гривня не деньги -- её даже в Польше не меняют ни на что... *)
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А раніше у деяких країнах гривню міняли, хоча курс був невигідним.
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На украинской границе -- с нашей стороны -- меняют любэ, на шо попало... -- съезди -- скучно не будет... *)
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Я такого не знаю. Лет с 15 тому назад -- тёща попросила -- принёс лопату гривень в свой банк -- там список глянули. -- нет такой влюты в Мире. ...трупель есть, однако...
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Я сам міняв гривні у Будапешті. У Німеччині дійсно гривню не поміняти.
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-- спорить с тобой не буду... про Будапешт.

...про Прагу могу поспорить... -- но ты ж тоже умный человек -- шо б со мной не спорить...*)
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При дорожчому долярі ціни були нижчими. Чомусь.
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а при чем тут доллар, ты ЗЕбильное не понимаешь что выделить можно и трилион, только если их нету то никто и не даст. При рошенивци, от заявленных только финансировалось на 60%, а сейчас казна пуста и доходы не падают а летят в пропасть.
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Вот когда будет этот оборонзаказ, тогда и будем обсуждать. А пока это пустая трепотня не о чем, особенно учитывая экономические реалии и исполнение зелеными своих обещаний. И, кстати, уже просранный оборонзаказ 2020.
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Финлндия в 1939 году мочила кремлевских фашистов обыкновенным ружжом.ни самолетов ни танков у маршала Маннергейма не было,если не считать ту рухлядь что стояла в амбарах
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Кстати, редуктор, правильно не "концерн",а "концерт".
САМ сказал.
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Рекордним з розпилу
Що там з закупкою снарядів, до великого калібру???
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Эрдоган крутой дядька!
Не зря поздоровался с караулом "Слава Украине !"
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Увеличение нет,наоборот уменьшение.В 2020 году ГОЗ 26 миллиардов +10 гос.гарантии.Итого 36 миллиардов,больше чем в 2021.
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а в 2022 еще более рекордным - на з/п для абромавичуса, наема и присных должно хватить. на экспорт и для нацгвардии авкова тоже что-то обломится. а сколько выделено на вооружения для ВСУ в этом году?
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26 января внезапно сдох идеолог православного рюсского фашизма Всеволод Чаплин.Упырь видимо глотнул Новичка.Приведу его интересную фразу :
иногда необходимо уничтожить некоторое количество людишек,и что в конце концов плохого в уничтожении внутренних врагов?Жить долго и спокойно пошло...конец цитаты.
Гсподь правильно сделал,убрав из жизни этого подонка
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Уже начали как в России , кормить завтраками . Надо немножко потерпеть?
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Питання не в тому, наскільки заплановано. Проблема в тому, що не фінансується. Вже є повідомлення що підприємства-контрагенти концерну УОБу вже почали судові тяжби, в т.ч. з держказначейством. Окрім того, що ті, які на експорт власну продукцію гонять - вже зо три місяці, як не отримують повернення ПДВ, жодної копійки...
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