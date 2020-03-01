 Вместе с освобожденными из плена "ДНР" в рамках обмена вернулись те, кто их избивал и пытал, - Асеев

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Асеев рассказал о Евгении Бражникове и Алексее Кускове.
"Оба избивали меня лично и ломали всю нашу камеру осенью 17-го; Женей Ставцевым - он всё ещё в плену - фактически вымыли пол, протащив по всему коридору) я также говорил Президенту. Он тут же связался с СБУ, где ему громко отрапортовали "Бражниковым занимаемся" - и на этом все", - отметил он.
По словам Асеева, ни допросов, ни официального ответа на его запрос касательно заявления на "этих двух персонажей" не было. Отмечается, что запрос он зарегистрировал в СБУ ещё 20 января.
"Бражникова начали бить ещё за палатками, как только нас привезли с блокпоста - тогда его спасли военные, и под конвоем СБУ доставили в Киев. Кусков - уже больше двух лет на свободе (его поменяли ещё в декабре 17-го). В Феофании (видимо, пришёл проведать своего друга Бражникова) встретил меня на первом этаже, хлопнул по плечу и мило с улыбкой спросил: "Ну, как ты? Помнишь меня?". - Помню, Лёша, я ничего не забуду...", - рассказал журналист.
Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.
"Кусков - уже больше двух лет на свободе (его поменяли ещё в декабре 17-го).Источник: https://censor.net.ua/n3178741"
Тому, можливо, ДО його свідчень після звільнення, по Кускову раніше свідчень не було.
Асєєв написав запит в СБУ в січні 2020.
І саме Баканов має відповідати на запит Асєєва про цих покидьків.
И то что с 20.01. ни гу-гу.......😡
Шось підказує, що вони не будуть виясняти, хто голосував за Зеленського, чи Гриценка, чи Тимошенко....
Для них ми тут всі: «каратєлі, бєндєровци, порохоботи. »
Сцка, когда же плесень уже осознает, что клоун при власти восемь месяцев, а страна катится в женский половой орган?
Вони такі, адепти РМ... )
Кстати, а где вот та "чудесная" партия Свобода? Не слышно её и не видно. Ну, это так, к слову, вспомнилось. Я в курсе, что они гэбэшные говнюки.
или сбу продолжает быть филиалом пропукинского фсб?
И НИ,,УЯ!
Клоун он и есть клоун и марионетка.
Нам вперто долдонять, що всі звільнені типи з цивільних - "герої-підпільники", які працювали на СБУ. Там уже, певно, всі груди обчіпляли медалями бабам-диверсанткам і штанам-розвідникам.
Тепер квартирки і компенсації підженуть ...
Ті дві кобили з бровищами-губищами, які відмовилися їхати і вякали =развє ми пахожи на тєх, кто сідєл на падвалє= журяться, напевне, що не вдалося у лохів бабки видурити і житло.