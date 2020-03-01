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 Происшествия, Общество
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 Вместе с освобожденными из плена "ДНР" в рамках обмена вернулись те, кто их избивал и пытал, - Асеев

Журналист Станислав Асеев рассказал, что в рамках обмена пленными между Украиной и "ДНР" вышли те, кто участвовал как в преступлениях в "изоляции", так и в поддержке "ДНР".

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Асеев рассказал о Евгении Бражникове и Алексее Кускове. 

"Оба избивали меня лично и ломали всю нашу камеру осенью 17-го; Женей Ставцевым - он всё ещё в плену - фактически вымыли пол, протащив по всему коридору) я также говорил Президенту. Он тут же связался с СБУ, где ему громко отрапортовали "Бражниковым занимаемся" - и на этом все", - отметил он.

По словам Асеева, ни допросов, ни официального ответа на его запрос касательно заявления на "этих двух персонажей" не было. Отмечается, что запрос он зарегистрировал в СБУ ещё 20 января.

"Бражникова начали бить ещё за палатками, как только нас привезли с блокпоста - тогда его спасли военные, и под конвоем СБУ доставили в Киев. Кусков - уже больше двух лет на свободе (его поменяли ещё в декабре 17-го). В Феофании (видимо, пришёл проведать своего друга Бражникова) встретил меня на первом этаже, хлопнул по плечу и мило с улыбкой спросил: "Ну, как ты? Помнишь меня?". - Помню, Лёша, я ничего не забуду...", - рассказал журналист.

Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каждую минуту, пока мы здесь, в центре моего Донецка кого-то жестко пытают, - освобожденный журналист Асеев в Мюнхене

Вместе с освобожденными из плена ДНР в рамках обмена вернулись те, кто их избивал и пытал, - Асеев 01

Источник: https://censor.net.ua/n3178741
 
 
 Топ комментарии
 
Клоуна цинично пользуют, а он продолжает искать мир в глазах путлера. Спасибо вам, 73%.
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В Феофании (видимо, пришёл проведать своего друга Бражникова) встретил меня на первом этаже, хлопнул по плечу и мило с улыбкой спросил: "Ну, как ты? Помнишь меня?". - Помню, Лёша, я ничего не забуду...", - рассказал журналист Источник: https://censor.net.ua/n3178741
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Клоуна цинично пользуют, а он продолжает искать мир в глазах путлера. Спасибо вам, 73%.
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В глазах удава можно увидеть отражение кролика
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Статью прочиать не пробовал?

"Кусков - уже больше двух лет на свободе (его поменяли ещё в декабре 17-го).Источник: https://censor.net.ua/n3178741"
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Звільнили його саме в цей, крайній обмін.
Тому, можливо, ДО його свідчень після звільнення, по Кускову раніше свідчень не було.
Асєєв написав запит в СБУ в січні 2020.
І саме Баканов має відповідати на запит Асєєва про цих покидьків.
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Зато может они голосовали правильно…? кто знает
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Ну и как на этот про@б отреагирует «успешный меняльщик»..........
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На который? Асеев говорит о друх людях - одного поменяли в декабре 2019го, а другого - в декабре 2017го. Таких про@бов в принципе избежать крайне тяжело, тк чем эти люди занимались в лднровских застенках до обмена узнать не представляется возможным.
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Согласна , что таких про@бов не избежать........, но по принципу «всех на всех» потому что срочно(!!!) нужно/пообещал - ни к чему хорошему не приведет.........
И то что с 20.01. ни гу-гу.......😡
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,,меняльщик,, не успевает менять подштаники после каждого очередного про"ба своей молодой команды
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Після жовтневих виборів, таких Бражникових у Києві буде навалом.
Шось підказує, що вони не будуть виясняти, хто голосував за Зеленського, чи Гриценка, чи Тимошенко....
Для них ми тут всі: «каратєлі, бєндєровци, порохоботи. »
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Кусков ещё при барыге вышел - барыга его крышевал, а черни давал мову и веру.
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Да-да, барыга виноват во всем. А Вава ни в чем. Он просто грустный клоун.
Сцка, когда же плесень уже осознает, что клоун при власти восемь месяцев, а страна катится в женский половой орган?
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Зося, цей олег є адептом рускава міра. Він ненавидить все українське.
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І схоже сам себе лайкає з іншого аккаунту.
Вони такі, адепти РМ... )
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Доречі, я й уваги не звернув на "поляка" Олег А ))
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Кацап. АРМІЯ- їм зрозуміло. А від ВІРИ і МОВИ їх тіпає
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Скажите, а в нас ещё остались националисты, которые хотя бы навалять уродам могут? Или что? Или как?
Кстати, а где вот та "чудесная" партия Свобода? Не слышно её и не видно. Ну, это так, к слову, вспомнилось. Я в курсе, что они гэбэшные говнюки.
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помню когда отдавали Цемаха один особо упоротый зебобик сбил пальцы об клаву доказывая что каждый из тех кого меняют стоит десяти Цемахов . вот читаю Асеева и вижу точно каждый Вместе с освобожденными из плена "ДНР" в рамках обмена вернулись те, кто их избивал и пытал, - Асеев - Цензор.НЕТ 9331
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...ДИВНЫЕ ДЕЛА ТВОРЯТСЯ...И ЧТО АВАКА НА ЭТО СКАЖЕТ?..ЭТО УЖЕ НЕ ПЕРВАЯ ИНФА ОТ ЭТОГО ПАРНЯ ОБ БАНДЮГАНАХ ЭТИХ, КОТОРЫЕ И НАД НИМ ТАМ ПОИЗДЕВАЛИСЬ....
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"Бражникова начали бить ещё за палатками..." и даже покалечить не успели суку.
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пипец какой-то)) понятно, что орда, и не собиралась отдавать самых стойких патриотов Украины, их и не отдадут, но куда смотрит сбу?
или сбу продолжает быть филиалом пропукинского фсб?
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я уже скоро год как ни чему не удивляюсь
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И тем не менее. Не о нас ноги вытирают---это мы тряпки!
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Парень походу всех сдаст, даже обменянных в 17-м году.
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А чему удивляться, если наспех сформированные (для шоу,,Обмен,,) списки прямо при обмене редактировала Лутковская, которая костьми ляжет, чтобы именно боевых ребят оттуда не забирать, а вместо них готова принимать всякий сброд
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Вбивць Небесної Сотні, поміняли на катів українців. Охрініти. Доставка і узаконення ворога на своїй території, за власний кошт. "Геніально". ФСБ -шний єрмак в повній красі
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"Позвонил Баканову" Бубочка и ЧТО?
И НИ,,УЯ!
Клоун он и есть клоун и марионетка.

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Как же сепаров "освобожденных" будут трогать? Это же кореша сивохи. Да и победобесие слуг народа будет вонять, картинка будет некрасивая. Так что этих подонков еще и наградят.
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я вже мав розмову з подібним цім виродкам, ну вивод один-знищувати їх по тихому, бо вони дикуну і дай їм зброю, будуть вбивати проукраїнське населення ... шановні, вони не виліковні, для них головне клята гребана расія... щоб її!!!! і ще, дійсно, сбу таких не чіпає, бо вони ж наші люди?? ((
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если вот таких будут впихивать нам в обмен,то с президентским- "мы только за людей идём на уступки путину"- он отдаст не только оккупированную часть Донбасса под фактический контроль Кремлём,но и всю Украину положит под "право вето" в парламенте депутатов "из особлывого статуса"..А настоящие воины-пленники так и будут в подвалах Донецка.....
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Чого він репетує ?
Нам вперто долдонять, що всі звільнені типи з цивільних - "герої-підпільники", які працювали на СБУ. Там уже, певно, всі груди обчіпляли медалями бабам-диверсанткам і штанам-розвідникам.
Тепер квартирки і компенсації підженуть ...

Ті дві кобили з бровищами-губищами, які відмовилися їхати і вякали =развє ми пахожи на тєх, кто сідєл на падвалє= журяться, напевне, що не вдалося у лохів бабки видурити і житло.
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