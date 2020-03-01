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 Происшествия, За рубежом
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Все про:обстрел (8755) Сирия (2892) Турция (2254)

 Турецкие дроны и артиллерия уничтожили авиабазу Алеппо

ВС Турции разрушили военный аэродром сил режима Башара Асада в районе Нейраб провинции Алеппо.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

Этот военный объект в пригороде Алеппо активно использовался силами Асада при организации атак на населенные пункты зоны деэскалации. Удар по аэродрому был нанесен в субботу ударными БПЛА и артиллерией ВС Турции.

После удара ВС Турции по аэродрому Кувейрас на востоке Алеппо, командование сил Асада накануне перебросило всю авиационную технику на аэродром в районе Нейраб, однако и тот подвергся ударам турецкой армии.

По данным местных источников, вывод из строя аэродромов на северо-западе Сирии значительно сузит возможности для маневрирования сторонников Асада в этой части страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пилот турецкого истребителя вылетел на бомбежку с плакатом о сексуальном насилии над россиянами. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3178739
 
   
 Топ комментарии
 
Фактически на данный момент идёт военное противостояние рашки и Турции в Сирии.
В общем-то, полная беспомощность рашистской и асадовской военщины в Идлибе против современных методов ведения боевых действий и дымовая завеса против турецких БПЛА - это и есть ответ на вопрос: как рашка собирается "воевать" со странами НАТО

Турецкие дроны и артиллерия уничтожили авиабазу Алеппо - Цензор.НЕТ 6486
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Читаю комменты: Эрдоган побомбил Асада - это стратегические успех Украины ))))) Какие же вы смешные )))
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ворог мого ворога - мій друг. чи ти проти?
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а студебеккері под ракеті катюща єто чей смєшной успех?
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ето інформационно-псіхологічєская опєрація
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Вчора у Туреччині прощалися із загиблими воїнами. В країні траур, на вулиці вийшли тисячі ....

https://www.milliyet.com.tr/gundem/son-dakika-turkiye-evlatlarina-veda-ediyor-6155363

Турецькі дрони й артилерія знищили авіабазу Алеппо - Цензор.НЕТ 540

Турецькі дрони й артилерія знищили авіабазу Алеппо - Цензор.НЕТ 7552
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Ну не день, а праздник какой то! Не думал что турки так порадуют!
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Кремлевских шакалов первым начал мочить в сортире Порох,вторым стал Эрдоган!!! Макрон выразил полную поддержку Турции. Турецькі дрони й артилерія знищили авіабазу Алеппо - Цензор.НЕТ 5196
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це коли в Ілловайську за коридор зелений з ****** домовився?
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Круто домовився - э чому позаздрити...скільки нам ця домовленність вартувала? 600 життів?
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он то договорился,только вот ***** как и с турками договоренность похерил!и кто виноват?
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Не свисти! Пэтя сам хвалился, что он лично договорился с путеном по телефону! У них разговоры были почти каждый день, с его лично слов.
"У нас все ходы записаны"(с)
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Не шатай соевую будку. Тебе Томоса мало что ли?
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Цены на гробы на РАБссии выросли в цене в 3 раза.
Из Ютьюба.
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А хто.власне. оплачує цю всю сирійску війну?Асад?За десятки років хаосу.Сирія втратила економіку і самі доходні нафтові родовища.А війна-це тотальне розорення всіх ресурсів в тому числі і людських.З цього виходить:-Пуйло.в стилі комуно-авантюрних вожаків.вкладаючи мілліарди на мілітаризацію опустошеної Сирії хоче чужими руками і кров"ю загазпромити всі сирійські нафторордовища і підібратись поблище до великої арабської нафтокриниці..Щоби уже потім з висоти світового монополіста і мілітариста.правити майже всім світом не враховуючи Америки і лише при тій умові,якщо там не буде до того часу, ще одного Трампа..Заскучив явно Плешивий за високоімперськими почестями з колін європейських і світових політиків і правителі
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А теперь представьте себе, что на следующих выборах 73% турок голосуют за известного аниматора одного из отелей, и тот побеждает с лозунгом "Главное - прекратить стрелять".
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не надо Украине вступать в НАТО.Уж лучше наследовать сирийского Асада,который пригласил рашиста ,а Украинеследует пригласить Турцию ,да построить военно морскую базу где то рядом с мостом,,,,дроны пущай Антонов штампирует по лицензии турка для всякого смеху...типа нонешнего
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тому ти і безфамільний, що без розуму
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цікаво, а скільки там расіянських вошей до пекла відправились??))
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Рудий Кенгуру@hu_YUZHNOYE 12 ч
Я пам'ятаю цей текст. Типу "нахуа купувати у турків, якщо українська компанія а.дронс (яка належить касьянову) розробила унікальний ударний безпілотник ("муха" прикручена до коптера), який не має аналогів, ко-ко-ко, пок-пок-пок, свинарчуки, корупція, порошенко"
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Касьянов , Семенченко ( Гришин ) . Кто их выдвинул в 2014 ? Откуда они появились ? Аваков , альо .
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Ердоган - не Порох, мінський договорняк не став мутити
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понимаешь в чем дело, тогда русские смяли сильно позиции ВСУ, из-за чего был необходим минские соглашения.
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Порохобот, у нас уже целый год новый Президент. Прими это и смирись
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Пердоган яйца мял с 2011-го Турецькі дрони й артилерія знищили авіабазу Алеппо - Цензор.НЕТ 8409 Пока военные не взбунтовались.
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Посмотрите на ютубе "самый сок", так там последние ролики чистая реклама Пэти, что только два человека в Мире: Пэтя и Ердоган пошли против путена, а Пэтя был первым и поэтому благодаря ему Ердоган так осмелел... )))))))))))) Млять, а то мы не помним все его геройства с гешефтами и скандалами со свинарчуками, а это была "вершина айсберга" подземной деятельности барыги...
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Через турецко-сирийскую границу продолжает перемещаться техника. Колонны идут безостановочно круглые сутки. Главное - турки не должны останавливаться и вести с кацапами бесполезные переговоры.
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*****.....ну нахера ты так, ночь-же , а я ржу как конь......
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