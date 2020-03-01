 Турецкие дроны и артиллерия уничтожили авиабазу Алеппо

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.
Этот военный объект в пригороде Алеппо активно использовался силами Асада при организации атак на населенные пункты зоны деэскалации. Удар по аэродрому был нанесен в субботу ударными БПЛА и артиллерией ВС Турции.
После удара ВС Турции по аэродрому Кувейрас на востоке Алеппо, командование сил Асада накануне перебросило всю авиационную технику на аэродром в районе Нейраб, однако и тот подвергся ударам турецкой армии.
По данным местных источников, вывод из строя аэродромов на северо-западе Сирии значительно сузит возможности для маневрирования сторонников Асада в этой части страны.
https://www.milliyet.com.tr/gundem/son-dakika-turkiye-evlatlarina-veda-ediyor-6155363
"У нас все ходы записаны"(с)
Из Ютьюба.
Рудий Кенгуру@hu_YUZHNOYE 12 ч
Я пам'ятаю цей текст. Типу "нахуа купувати у турків, якщо українська компанія а.дронс (яка належить касьянову) розробила унікальний ударний безпілотник ("муха" прикручена до коптера), який не має аналогів, ко-ко-ко, пок-пок-пок, свинарчуки, корупція, порошенко"