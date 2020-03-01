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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Чехия (926) COVID-19 (436)

 В Чехии зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом

Власти Чехии подтвердили три случая инфицирования коронавирусом Covid-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По словам министра здравоохранения Чехии Адама Войтеха, у трех пациентов обнаружили "легкие симптомы" коронавируса.

Двое чехов и американский студент приехали с севера Италии. 

Двое больных находятся в больнице Праги, третий - в больнице города Усти-над-Лабем.

"Мы просим всех очень серьезно подумать о том, чтобы не ездить в эти регионы (регионы Италии. - Ред.) для отдыха или катания на лыжах, если в этом нет необходимости, поскольку существует опасность", - сказал Войтех на брифинге.

Напомним, по состоянию на утро 1 марта в мире зафиксировано 86 983 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 - за сутки зафиксировано 1800 новых случаев болезни. 2978 больных погибли.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178734
 
 
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Стремноватенько.. Так как каждый день езжу общественным транспортом..
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Лучше быть живым параноиком, чем дохлым оптимистом.
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А у нас новосанжарівці провели обряд вигнання короновірусу.
Так шо, всьо поки, тьфу, тьфу.
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Китай надо привлечь к ответственности за распространение вируса. Байкот китайскому хламу!!! Сам лично стараюсь ничего китайского не брать наскольок это возможно, к сожалению китаёзы засрали своими хламом абсолютно всё((((
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у нас на хауптбаннхофе туберкулёзников больше ..
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Так справа y тому що чисельність ін фікованих зростає як гриби після дощу.. У Чехії зафіксовано перші випадки зараження коронавірусом - Цензор.НЕТ 8945
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На сегодняшний день официально подтвержденных нет. Полька вернувшаяся из Таиланда в Лодзь через Варшаву... Тесты отрицательные.
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Дякую. А то я якраз скоро їду в Лодзь, так що ця ситуація із коронавірусом мене трохи напрягла
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Якщо у нас вже 117 осiб то скоро в Польщі будуть.стовiдсотково.. ..Бо кожну п,ятницю тлум полякiв заробiтчан iде до дому з Бундесу на уiкенди..
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пусть едут к нас, учиться. у нас проверять и лечить нечес. значит в Украине больных НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!! а где пассажиры 35 самалетов которые прибывали до оглашения карантина?
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Якось мляво в Україні розганяється короновірусофобія. Взяли б уроки у баби Юлі, ото була паніка, я купу бабла заробив на дефіциті марлевих пов"язок. Не той нині вірус, не страшний.
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Начисти морду доктору Комаровскому. Из - за этого гада маски одеть стремаются.
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Хреновые дела так стремительно распространяется пандемии не избежать
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нє апєтітно - от склянку молока та скибку паляниці з медом
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Вірус нас минає? Чим ми кращі тих чехів? І вопщє - здорових нема, є необслєдувані (С)
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Зє!біли і тут оскандаляцця коли люди від того коронавірусу посипляця як спілі груші
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нема, нема, а потім бубух!!! - половину електорату нема
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Може українцям щось таке пороблено, що в Україні ніхто не хворіє?

Чи може наша зелена шобла-грьобла приховує таку важливу інформацію? Зебіли, шо ви думаєте з цього приводу?
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тусть чехи едут к ляшкологу на обучение. ему этот вирус как два пальца....................
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