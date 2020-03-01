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Все про:армия (7655) призыв (531) офицер (106)

 Офицеров запаса в возрасте до 43 лет будут призывать на срочную службу, привлекать к участию в ООС не будут

Офицеров запаса будут призывать на срочную службу в армии. Сейчас собирают послужные карточки, уточняют картотеки, количество этих офицеров.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "АрміяInform", об этом заявил начальник отдела комплектования офицерским составом управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Сергей Волков.

"Речь идет об офицерах запаса в возрасте до 43 лет, которые не проходили военной службы, но закончили кафедры военной подготовки, получили воинское звание офицерского состава и находятся в запасе. Для этой категории военных в соответствии с законом "О воинской обязанности и военной службе" предусмотрена военная служба по призыву для лиц офицерского состава. Решение о призыве ежегодно принимает руководство ВС Украины. О том, что офицеров запаса будут призывать 1 апреля, как сообщили некоторые СМИ, я не уверен. Потому что сроки призыва, объемы, военно-учетные специальности определяют приказы Министра обороны Украины и начальника Генерального штаба. Пока ни одного приказа не выдано, и не определены сроки, когда их призывать, но начальная организационно-плановая работа в военкоматах с этой категорией военнослужащих уже идет. Собирают послужные карточки, уточняют картотеки, количество этих офицеров", - отметил Волков.

По его словам, ответственность и организация этой работы возложена на военные комиссариаты. Туда они должны явиться и пройти медосмотр. Но уже после того, как определят объемы учетных специальностей. Эти офицеры должны отвечать условиям для прохождения службы по состоянию здоровья и не иметь отсрочек. На эту категорию распространены такие же отсрочки, как и для срочников.

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"Затем в военкоматах проведут аттестационные комиссии, и после этого офицеров могут призвать на военную службу - на 18 месяцев. Призывают путем зачисления слушателями курсов переподготовки и повышения квалификации военных вузов. Три месяца дано на подготовку по военно-учетной специальности. И потом - назначение для прохождения военной службы в, как правило, не боевых частях ВСУ", - подчеркнул Волков.

Он уточнил, что офицеров запаса не привлекают к участию в операции Объединенных сил. За 6 месяцев со дня призыва они могут заключить контракт на прохождение военной службы на срок от 1 года. Вот если заключают контракт, то их могут привлечь к участию в ООС. После окончания 18-месячного срока службы их освобождают установленным порядком в запас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В прошлом году от призыва на срочную военную службу уклонилось 245 тыс. человек, - Генштаб ВСУ

Источник: https://censor.net.ua/n3178733
 
 
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Янелох42года попадає в цю категорію? Щоб так, салагою пообтерся, шнурки і діди порядку навчили...
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та він не офіцер...хіба що у кдб дали молодшего лейтенанта
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Нарешті правильне рішення, всіх хто відкосив через військову кафедру в АТО!
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с таким военным руководством массового уходят воины служить некому скоро будет вот и военную продразрестку придумали
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вот за это бубочке надо будет благодарность обьявить .
надо приучать население,шо в стране война.
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Що було ? ...Призивали на 1.5 року служити ? Офицеров запаса в возрасте до 43 лет будут призывать на срочную службу, привлекать к участию в ООС не будут - Цензор.НЕТ 1420
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Не, это чучело там все пожрет, а солдатам с первого числа и так пайки поурезали.
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До сраки ті повістки якщо у офіцера запасу є мама Рима яка буде з'їдати повістки Офицеров запаса в возрасте до 43 лет будут призывать на срочную службу, привлекать к участию в ООС не будут - Цензор.НЕТ 210
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Якщо оголосять такий наказ, військовозобовязаний сам має прибути до військомату - без повістки.
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Тим паче є з кого брати приклад- наш презедент.
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Це ті "офіцеры" які не служили, а купляли "військову кафедру".
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Блазень за президента теж нонсенс. Але...
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а чего до 43 ? а не до 44 или 45, допустим? под кого эту цифру придумали??? ))))
та я знаю, что нигде не охфицер...но главнокакбыкомандующий )))))
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При совку , після кафедри , лейтенантами забирали на 2 роки , пізніше відмінили .
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Тепер у багатьох не буде бажання закінчувати військову кафедру?
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