 Совет ЕС по иностранным делам соберется на внеочередное заседание из-за ситуации в Сирии

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Военные действия в сирийском Идлибе и вокруг него представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
"Это вызывает неисчислимые человеческие страдания среди населения и оказывает серьезное воздействие на регион и за его пределами. Европейский союз должен удвоить усилия по преодолению этого ужасного человеческого кризиса всеми имеющимися в его распоряжении средствами", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.
"Поэтому я призываю провести на следующей неделе внеочередное заседание Совета (Евросоюза. - Ред.) по иностранным делам для обсуждения складывающейся ситуации, в частности, по просьбе министра иностранных дел Греции", - объявил Боррель.
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Он сообщил, что в последние дни вел консультации с ключевыми партнерами и призывал к немедленной деэскалации и надежному прекращению огня, а также выражал сожаление по поводу гибели людей и предлагал поддержку ЕС для смягчения последствий кризиса.
"Есть только политическое решение этого кризиса", - подчеркнул глава европейской дипломатии.
По его словам, "всем, особенно сирийскому режиму, необходимо срочно возобновить политический процесс под эгидой Организации Объединенных Наций".
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Боррель также указал на важность мобилизации гуманитарных ресурсов для обеспечения жильем, продовольствием и лекарствами пострадавшего населения.
"Необходимо обеспечить гуманитарный доступ, в том числе в самые отдаленные районы, где находятся наиболее уязвимые слои населения. Я подчеркивал это во всех моих контактах за последние дни", - настаивал высокий представитель ЕС.
При этом он отметил, что в Евросоюзе продолжают внимательно следить за миграционной ситуацией на внешних границах ЕС. "Экстренный Совет по иностранным делам на следующей неделе предоставит возможность сосредоточиться на последних событиях и продолжить нашу совместную работу на всех фронтах. Мы должны добиваться, чтобы наши коллективные действия оказали максимально возможное влияние, если мы хотим эффективно справиться с кризисом и внести вклад в создание условий для политического решения", - отмечается в заявлении главы дипломатии ЕС.
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Kavkaz Center
@newkc14
·1 ч
Уже 80 тыс. беженцев прорвались в #Европу из #Сирии через #Турцию.
#ЕС созывает экстренное заседание глав МИД из-за ситуации в #Идлибе.
Европу клюнул в одно место жаренный петух. Годы лицемерия и фактического поощрения режима #Асада закончились
передати колективне ЗАНЕОКОЄННЯ всіх дописувачів Цензора..
До того или после того?
🤗
А че тама у вас- санитары забухали??
Требуйте один мильон вертольотов и один доллар!
Хайщастить!
😷
Це лікується хірургічно..
ХайЩастить!
😁
===
Слыхали? Они срочно собирают заседание для обсуждєния. А председатель Фунт чего то там "подчьоркивает". Наверное в телефоне, кого больше леди делать.
"Не заглядывал бы в глаза Путину и послал бы его нахрен, вместе с его "минскими договоренностями"; сформировал бы добровольческую бригаду и направил бы ее со мной во главе на турецко-сирийский фронт", - написал он в Facebook.
Ему же пулемёт нужно чистить...
Будьте чуть умнее.Хотя я шутки люблю.Без шуток и песен плохо жить.
Как у Цоя:"А без музыки не хочется пропадать".
выходит все озабоченности изза страданий ихтамнетов?
https://youtu.be/6LH3u56AhFU