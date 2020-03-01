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Все про:Сирия (2881) Евросоюз (12792) Боррель (20)

 Совет ЕС по иностранным делам соберется на внеочередное заседание из-за ситуации в Сирии

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель созывает внеочередное заседание Совета ЕС по иностранным делам, на котором будет обсуждаться ситуация в сирийском Идлибе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Военные действия в сирийском Идлибе и вокруг него представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Это вызывает неисчислимые человеческие страдания среди населения и оказывает серьезное воздействие на регион и за его пределами. Европейский союз должен удвоить усилия по преодолению этого ужасного человеческого кризиса всеми имеющимися в его распоряжении средствами", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

"Поэтому я призываю провести на следующей неделе внеочередное заседание Совета (Евросоюза. - Ред.) по иностранным делам для обсуждения складывающейся ситуации, в частности, по просьбе министра иностранных дел Греции", - объявил Боррель.

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Он сообщил, что в последние дни вел консультации с ключевыми партнерами и призывал к немедленной деэскалации и надежному прекращению огня, а также выражал сожаление по поводу гибели людей и предлагал поддержку ЕС для смягчения последствий кризиса.

"Есть только политическое решение этого кризиса", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

По его словам, "всем, особенно сирийскому режиму, необходимо срочно возобновить политический процесс под эгидой Организации Объединенных Наций".

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Боррель также указал на важность мобилизации гуманитарных ресурсов для обеспечения жильем, продовольствием и лекарствами пострадавшего населения.

"Необходимо обеспечить гуманитарный доступ, в том числе в самые отдаленные районы, где находятся наиболее уязвимые слои населения. Я подчеркивал это во всех моих контактах за последние дни", - настаивал высокий представитель ЕС.

При этом он отметил, что в Евросоюзе продолжают внимательно следить за миграционной ситуацией на внешних границах ЕС. "Экстренный Совет по иностранным делам на следующей неделе предоставит возможность сосредоточиться на последних событиях и продолжить нашу совместную работу на всех фронтах. Мы должны добиваться, чтобы наши коллективные действия оказали максимально возможное влияние, если мы хотим эффективно справиться с кризисом и внести вклад в создание условий для политического решения", - отмечается в заявлении главы дипломатии ЕС.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178730
 
 
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Совет ЕС по иностранным делам соберется на внеочередное заседание из-за ситуации в Сирии - Цензор.НЕТ 8408 Kavkaz Center

@newkc14

·1 ч

Уже 80 тыс. беженцев прорвались в #Европу из #Сирии через #Турцию.

#ЕС созывает экстренное заседание глав МИД из-за ситуации в #Идлибе.

Европу клюнул в одно место жаренный петух. Годы лицемерия и фактического поощрения режима #Асада закончились
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Очередное сборище обеспокоенных... А мир по всей видимости уверенно шагает к 3-й мировой, и всё благодаря путину.
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ЄС перекинув усі проблеми сирійських біженців на Туреччину та не став виконувати домовленості, які раніше підписали. При цьому у Туреччині є ще біженці з Іраку та Афганістану.
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Совет ЕС по иностранным делам соберется на внеочередное заседание из-за ситуации в Сирии - Цензор.НЕТ 8408 Kavkaz Center

@newkc14

·1 ч

Уже 80 тыс. беженцев прорвались в #Европу из #Сирии через #Турцию.

#ЕС созывает экстренное заседание глав МИД из-за ситуации в #Идлибе.

Европу клюнул в одно место жаренный петух. Годы лицемерия и фактического поощрения режима #Асада закончились
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Є пропозиція..

передати колективне ЗАНЕОКОЄННЯ всіх дописувачів Цензора..
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Всё это полностью в интересах пуйла. Пока Европу баламутят беженцы, им будет не до Украины. И путлер может творить шо хочет.
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ЄС перекинув усі проблеми сирійських біженців на Туреччину та не став виконувати домовленості, які раніше підписали. При цьому у Туреччині є ще біженці з Іраку та Афганістану.
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Под красивыми словами, прячется простой смысл, ЕС опять боится наплыва беженцев. Турция защищает свои интересы, а Украина почему то Европейские. Вот и вся разница, и к сожалению, не в пользу Украины.......
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Очередное сборище обеспокоенных... А мир по всей видимости уверенно шагает к 3-й мировой, и всё благодаря путину.
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Это ты очень ласково про тех ********* гейРопейских...
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Это вызывает неисчислимые человеческие страдания среди населения и оказывает серьезное воздействие на регион и за его пределами. Европейский союз должен удвоить усилия по преодолению этого ужасного человеческого кризиса всеми имеющимися в его распоряжении средствами", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.- Твари гейропейские посредсвом фрицев и французов уже удвоили в Украине усилия ,которыми отрезали часть украинской земли,создали военный конфликт,который ежедневно приносит человеческие страдания среди населения и оказывает серьезное воздействие на регион и за его пределами ,,,
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А шо такое, путинских ихтамнетов обижают?
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А в это время Германия и Франция заигрывают с рассией .
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Температуру им как мерить будут?!
До того или после того?
🤗
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Если вы женщина проблем нет...
А че тама у вас- санитары забухали??
Требуйте один мильон вертольотов и один доллар!
Хайщастить!
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Гермафродит..
Це лікується хірургічно..
ХайЩастить!
😁
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Европедики очнулись. Они же поощряли и задабривали Гитлера, который позже отправлял их в печь. Сейчас эти импотенты начнут замирять Эрдогана и откупаться деньгами. Они не понимают, что у хищника и баранов разные понятия о мироустройстве и методах сосуществования.
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А хищник здесь в твоем понимании кто? Эрдоган? Совет ЕС по иностранным делам соберется на внеочередное заседание из-за ситуации в Сирии - Цензор.НЕТ 4099
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Я подчеркивал это во всех моих контактах

===

Слыхали? Они срочно собирают заседание для обсуждєния. А председатель Фунт чего то там "подчьоркивает". Наверное в телефоне, кого больше леди делать.
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Европейские курочки зашевелили своими гузочками.
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А где Сцівухо? Срочно накарябать памфлет примирения сирийских мавров с французами, и совместное патрулирование побережья Ницці.
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Руководитель Украинского добровольческой армии Дмитрий Ярош написал, что бы сделал на посту президента Украины.

"Не заглядывал бы в глаза Путину и послал бы его нахрен, вместе с его "минскими договоренностями"; сформировал бы добровольческую бригаду и направил бы ее со мной во главе на турецко-сирийский фронт", - написал он в Facebook.
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..а чего такими окольными путями? Донецк с Луганском разве не ближе? Совет ЕС по иностранным делам соберется на внеочередное заседание из-за ситуации в Сирии - Цензор.НЕТ 7928
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Там ещё нас только не хватало, в своем доме работы полно, вот "ватная" бригада уже сформировалась и не только в "низах".
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А он пулемёт почистил?
Ему же пулемёт нужно чистить...
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Етить колотить,та Деникин до Москвы из Ростова дошел за неделю.Если б,не Батька Махно(громил тылы ,деникенцев),то неизвестно что б и было.
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а чивокуня из киева до ростова за пару суток. и это учитывая погрузку и выгрузку из подводной лодки Совет ЕС по иностранным делам соберется на внеочередное заседание из-за ситуации в Сирии - Цензор.НЕТ 5353
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Гыг,ну не соответствуйте своему нику.
Будьте чуть умнее.Хотя я шутки люблю.Без шуток и песен плохо жить.
Как у Цоя:"А без музыки не хочется пропадать".
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от ты странный...люди специально подбирают ники,шоб было соответствие Рада ЄС із питань закордонних справ збереться на позачергове засідання через ситуацію у Сирії - Цензор.НЕТ 8652
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Скоро озабочєнуи ЄС висловлюватимуть люту озабочєнность
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так наоборот,люди перестают гибнуть,бо у асада с русней стало меньше оружия и солдат.
выходит все озабоченности изза страданий ихтамнетов?
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Цели операции «Весенний щит» просты, справедливы и гуманны - аСадо-путинская сволочь не будет больше бомбить Идлиб, превращая в ад жизнь миллионов людей. Самые дешевые в мире учения ВКС РФ прекращаются.(Пиотнковский в твиттере)
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евроимпотенты, продолжайте заигрывать с ******, поощряя его комплекс вседозволенности, приближая третью мировую.
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Не можешь прожить без якутского газа Рада ЄС із питань закордонних справ і збереться на позачергове засідання через ситуацію у Сирії - Цензор.НЕТ 3122 Учись разбираться в нюансах намаза Рада ЄС із питань закордонних справ і збереться на позачергове засідання через ситуацію у Сирії - Цензор.НЕТ 8992
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ЭПОХА ЗАСТОЯ МЕРКЕЛЬ- похоже бабушку будут сдвигать с Олимпа

https://youtu.be/6LH3u56AhFU
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Поки цей глибоко стурбований Євроколхоз збереться Ердоган війну закінче.
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Обязательно нужно собраться . потусить и обеспокоиться
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Євроімпотенти. Тільки і можуть що болтати. З будь якої війни є лише військове рішення, а не політичне.
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