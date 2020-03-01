 Совет ЕС по иностранным делам соберется на внеочередное заседание из-за ситуации в Сирии

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Военные действия в сирийском Идлибе и вокруг него представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Это вызывает неисчислимые человеческие страдания среди населения и оказывает серьезное воздействие на регион и за его пределами. Европейский союз должен удвоить усилия по преодолению этого ужасного человеческого кризиса всеми имеющимися в его распоряжении средствами", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

"Поэтому я призываю провести на следующей неделе внеочередное заседание Совета (Евросоюза. - Ред.) по иностранным делам для обсуждения складывающейся ситуации, в частности, по просьбе министра иностранных дел Греции", - объявил Боррель.

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Он сообщил, что в последние дни вел консультации с ключевыми партнерами и призывал к немедленной деэскалации и надежному прекращению огня, а также выражал сожаление по поводу гибели людей и предлагал поддержку ЕС для смягчения последствий кризиса.

"Есть только политическое решение этого кризиса", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

По его словам, "всем, особенно сирийскому режиму, необходимо срочно возобновить политический процесс под эгидой Организации Объединенных Наций".

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Боррель также указал на важность мобилизации гуманитарных ресурсов для обеспечения жильем, продовольствием и лекарствами пострадавшего населения.

"Необходимо обеспечить гуманитарный доступ, в том числе в самые отдаленные районы, где находятся наиболее уязвимые слои населения. Я подчеркивал это во всех моих контактах за последние дни", - настаивал высокий представитель ЕС.

При этом он отметил, что в Евросоюзе продолжают внимательно следить за миграционной ситуацией на внешних границах ЕС. "Экстренный Совет по иностранным делам на следующей неделе предоставит возможность сосредоточиться на последних событиях и продолжить нашу совместную работу на всех фронтах. Мы должны добиваться, чтобы наши коллективные действия оказали максимально возможное влияние, если мы хотим эффективно справиться с кризисом и внести вклад в создание условий для политического решения", - отмечается в заявлении главы дипломатии ЕС.

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