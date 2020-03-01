 В Минобороны РФ опровергли информацию о сбитом в Сирии российском Су-24

Об этом сообщает "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

В Минобороны РФ подчеркнули, что эти сообщения не соответствуют действительности, а самолеты ВКС России выполняют задачи в обычном режиме.

Напомним, ранее в Минобороны Турции заявили, что в Идлибе сбиты два "Су-24" сил Асада. В ведомстве утверждают, что самолеты были сбиты при попытке атаковать турецкие силы.

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