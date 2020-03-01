 Лувр закрыли из-за коронавируса

О том, что Лувр сегодня не откроется, администрация музея сообщила на его странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Музей Лувр не может открыться сегодня, в воскресенье, 1 марта. Мы приглашаем вас написать на Assistance-billetterie@louvre.fr для возврата стоимости любых входных билетов на сегодня. Мы приносим извинения за любые неудобства и будем держать вас в курсе событий", — сказано в сообщении.

При этом сотни туристов много часов прождали у входа в музей в надежде, что он все же откроет свои двери.

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AP сообщает, что причиной закрытия стало недовольство сотрудников Лувра. В музее трудятся 2300 человек, и они боятся подхватить коронавирус от посетителей, который приезжают взглянуть на экспонаты со всего мира.

Сотрудник музея Андре Сакристин рассказал журналистам, что сотрудники Лувра просили администрацию выдать им маски, но вместо этого получили только средство для дезинфекции рук.

"Это нас совсем не обрадовало", - сказал он.

К тому же, музейщики обеспокоены тем, что сейчас в Лувре находятся их коллеги из Италии, которые приехали туда забрать работы Леонардо да Винчи, рассказал Сакристин.

По его словам, в понедельник должна состояться встреча между администрацией музея и руководством профсоюза.

Каждый год Лувр посещают 9,6 млн человек 3/4 из них — иностранцы.

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