 Лувр закрыли из-за коронавируса

О том, что Лувр сегодня не откроется, администрация музея сообщила на его странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Музей Лувр не может открыться сегодня, в воскресенье, 1 марта. Мы приглашаем вас написать на Assistance-billetterie@louvre.fr для возврата стоимости любых входных билетов на сегодня. Мы приносим извинения за любые неудобства и будем держать вас в курсе событий", — сказано в сообщении.
При этом сотни туристов много часов прождали у входа в музей в надежде, что он все же откроет свои двери.
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AP сообщает, что причиной закрытия стало недовольство сотрудников Лувра. В музее трудятся 2300 человек, и они боятся подхватить коронавирус от посетителей, который приезжают взглянуть на экспонаты со всего мира.
Сотрудник музея Андре Сакристин рассказал журналистам, что сотрудники Лувра просили администрацию выдать им маски, но вместо этого получили только средство для дезинфекции рук.
"Это нас совсем не обрадовало", - сказал он.
К тому же, музейщики обеспокоены тем, что сейчас в Лувре находятся их коллеги из Италии, которые приехали туда забрать работы Леонардо да Винчи, рассказал Сакристин.
По его словам, в понедельник должна состояться встреча между администрацией музея и руководством профсоюза.
Каждый год Лувр посещают 9,6 млн человек 3/4 из них — иностранцы.
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https://svpressa.ru/post/article/258076/?utm_source=politobzor.net
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Как аукнется нам [їм] в год 75-летия Победы созданная Евросоюзом альтернативная версия Второй мировой
В сентябре прошлого года Европейский парламент большинством голосов принял резолюцию «О важности европейской исторической памяти для будущего Европы». В этом документе, приуроченном к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, говорится, что подписанный 23 августа 1941 г. в Москве германо-советский Договор о ненападении, известный также как «пакт Молотова-Риббентропа», открыл дорогу к началу мировой войны.
По резолюции выходит, что прямым следствием данного договора стало вторжение германских войск в Польшу 1 сентября 1939 года, через две недели после которого советские войска оккупировали часть территории суверенной Польши. Именно это совместное нападение Германии и СССР лишило Польшу независимости, что стало беспрецедентной трагедией для польского народа.
Кроме того, в резолюции говорится, что Вторая мировая война явилась «непосредственным результатом пакта Молотова-Риббентропа и приложенных к нему секретных протоколов, которыми два тоталитарных режима, имевшие общей целью завоевание мирового господства, поделили Европу на зоны влияния». Иными словами, в развязывании кровопролитнейшего мирового конфликта за всю историю в равной степени виноваты два тоталитарных режима: нацистская Германия и Советский Союз.»
Сотрудники от зарплаты отказались?
понимаешь, деточка, теоретически можно очень много сделать. но при этом может рухнуть экономика. дошло? или я слишком для тебя культурный?
а, украинец липовый?
А то помимо вируса, там ещё и всякие подозрительные "шпили-вили" шляются.