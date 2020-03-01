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 Лувр закрыли из-за коронавируса

Музей прекратил работу на неопределенный срок по требованию 2300 его сотрудников, которые боятся подхватить COVID-19 от посетителей.

О том, что Лувр сегодня не откроется, администрация музея сообщила на его странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Музей Лувр не может открыться сегодня, в воскресенье, 1 марта. Мы приглашаем вас написать на Assistance-billetterie@louvre.fr для возврата стоимости любых входных билетов на сегодня. Мы приносим извинения за любые неудобства и будем держать вас в курсе событий", — сказано в сообщении.

При этом сотни туристов много часов прождали у входа в музей в надежде, что он все же откроет свои двери.

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AP сообщает, что причиной закрытия стало недовольство сотрудников Лувра. В музее трудятся 2300 человек, и они боятся подхватить коронавирус от посетителей, который приезжают взглянуть на экспонаты со всего мира.

Сотрудник музея Андре Сакристин рассказал журналистам, что сотрудники Лувра просили администрацию выдать им маски, но вместо этого получили только средство для дезинфекции рук.

"Это нас совсем не обрадовало", - сказал он.

К тому же, музейщики обеспокоены тем, что сейчас в Лувре находятся их коллеги из Италии, которые приехали туда забрать работы Леонардо да Винчи, рассказал Сакристин.

По его словам, в понедельник должна состояться встреча между администрацией музея и руководством профсоюза.

Каждый год Лувр посещают 9,6 млн человек 3/4 из них — иностранцы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178726
 
 
 Топ комментарии
 
Может верните в пенсионный фонд,раз не использовали.
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дядя кириллл ты дебилл? Какие расходы разумны для сохранения жизни?!
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От блин...а я как раз отложил пэнсию за 2 года кавы в Видень попить и еще за 3 в Лувру смотаться, а тут така незадача...шо робити
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надеюсь зомби парад в Мацкве на крысинной площади отменят..
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Хтось повинен ознайомити нашого Президента з цим текстом. «Їхати, 9-те, чи не їхати.»
https://svpressa.ru/post/article/258076/?utm_source=politobzor.net
«Россию могут заставить вернуть Калининград, Карелию и другие оккупированные» территории.
Как аукнется нам [їм] в год 75-летия Победы созданная Евросоюзом альтернативная версия Второй мировой
В сентябре прошлого года Европейский парламент большинством голосов принял резолюцию «О важности европейской исторической памяти для будущего Европы». В этом документе, приуроченном к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, говорится, что подписанный 23 августа 1941 г. в Москве германо-советский Договор о ненападении, известный также как «пакт Молотова-Риббентропа», открыл дорогу к началу мировой войны.
По резолюции выходит, что прямым следствием данного договора стало вторжение германских войск в Польшу 1 сентября 1939 года, через две недели после которого советские войска оккупировали часть территории суверенной Польши. Именно это совместное нападение Германии и СССР лишило Польшу независимости, что стало беспрецедентной трагедией для польского народа.
Кроме того, в резолюции говорится, что Вторая мировая война явилась «непосредственным результатом пакта Молотова-Риббентропа и приложенных к нему секретных протоколов, которыми два тоталитарных режима, имевшие общей целью завоевание мирового господства, поделили Европу на зоны влияния». Иными словами, в развязывании кровопролитнейшего мирового конфликта за всю историю в равной степени виноваты два тоталитарных режима: нацистская Германия и Советский Союз.»
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Никому не интересен самый главный вопрос: За чей счёт банкет? Другими словами: Какие расходы на борьбу с эпидемией разумны?
Сотрудники от зарплаты отказались? Лувр закрыли из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 8439
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Разумные лидеры Европы должны выставить счёт Китаю за все потери!
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От блин...а я как раз отложил пэнсию за 2 года кавы в Видень попить и еще за 3 в Лувру смотаться, а тут така незадача...шо робити
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Может верните в пенсионный фонд,раз не использовали.
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Вложи деньги в собак ,валюта надежная Лувр закрили через коронавірус - Цензор.НЕТ 6477 ..
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дядя кириллл ты дебилл? Какие расходы разумны для сохранения жизни?!
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дебилом выглядишь ты. причём малолетним с обильно увлажнёнными памперсами.
понимаешь, деточка, теоретически можно очень много сделать. но при этом может рухнуть экономика. дошло? или я слишком для тебя культурный?
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Кацапа видно из далека нехер тебе тут делать п..дуй на ленту .сру убогий!
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может ты мне ответишь, деточка, на вопрос? почему проблематично перевести на украинский язык такую вот загадочку: Кем приходится министру отец сына министра?
а, украинец липовый?
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Дядя! Я оставляю тебя в покое на своих галошах! В хлеву.
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Это время было упущено, когда Китай прикидывался два месяца дурачками.
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Нада заапрретрть "языком по французски"!😘
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Ну и правильно, что закрыли.
А то помимо вируса, там ещё и всякие подозрительные "шпили-вили" шляются. Лувр закрили через коронавірус - Цензор.НЕТ 5496
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Макрон уже сказав що французи дикий народ?
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Таки курс бычков Привозе подпрыгнет!
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