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 Один украинский воин погиб в результате обстрела наемниками РФ на Донбассе, трое получили ранения, еще трое - боевые поражения, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска 5 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела один украинский воин погиб, трое получили ранения, еще трое - боевые поражения.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает штаб Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: вблизи населенного пункта Пески - с миномета калибра 82 мм противник выпустил 2 мины, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Лебединским - с ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
неподалеку Невельского - с автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела наших позиций, а именно: вблизи Луганского - со станкового противотанкового гранатомета - 7 выстрелов, а также велся огонь из крупнокалиберных пулеметов; в районе населенного пункта Нижнетеплое - с противотанкового ракетного комплекса.

Сегодня в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще три человека получили боевые поражения.

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Один украинский воин погиб в результате обстрела наемниками РФ на Донбассе, трое получили ранения, еще трое - боевые поражения, - штаб ООС 01
Один украинский воин погиб в результате обстрела наемниками РФ на Донбассе, трое получили ранения, еще трое - боевые поражения, - штаб ООС 02
Один украинский воин погиб в результате обстрела наемниками РФ на Донбассе, трое получили ранения, еще трое - боевые поражения, - штаб ООС 03

Источник: https://censor.net.ua/n3178725
 
 
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У нас вроде тоже беспилотники есть. Чего не используем?
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беспилотники у нас есть - у нас (точнее, у 73%) ума нет
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Це як дати гопнику відпір. Начебто і зброя є, а сикотно. Та й ЄС занепокоєння висловить.
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Як так вийшло,ЗЕбіли, що "барига" з ВЕЛИЧЕЗНИМ бізнесом і купою заводів, "крадучи у прастова народа" вилетів із списку Форбс (втратив кошти), а "прастой чєсний парєнь" керуючи"зубожілою компанією" (так написано в їхній декларації) за 9 міс.президенства залетів до списку Форбс?
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Эрдоган решил повторить подвиг зеленского.перестал стрелять рюсский мир кгбиста.Эрдоганыч астанавитесь
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Новые удары турецких дронов сжигают бронетехнику союзников Путина. ВИДЕО
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Савенков Юрий

@lebanese48

Респект вам господин Эрдоган. Когда в стране есть Президент с железными ... , а не хайпер-импотент
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Со дня незаконной аннексии полуострова Крым со стороны Российской Федерации прошло шесть лет.
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Нет армии Асада.есть ИХТАМНЕТы плешивого хмыря переодетые в армию асадитов.Эрдоган совсем не дурак.зеленых человечков из Крыма мочит нехило
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Один украинский воин погиб в результате обстрела наемниками РФ на Донбассе, трое получили ранения, еще трое - боевые поражения, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7011

Бой на хоккейной площадке Український хокеїст Мережко до крові відлупцював росіянина під час матчу
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