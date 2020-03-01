 "Стоило только Лаврову позвонить Чавушоглу", - полиция в Турции отпустила российских пропагандистов

Об этом сообщила в Twitter главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян, информирует Цензор.НЕТ.

"Трех наших сотрудников в Анкаре отпустили. Стоило только Лаврову позвонить Чавушоглу", — написала она.

Позднее Симоньян добавила, что также отпущен после допроса главный редактор турецкого Sputnik, которого задерживали в Стамбуле.

При этом она отметила, что полиция снимает копии с жестких дисков компьютеров в офисе Sputnik Турция в Стамбуле. "пусть копируют на здоровье. Ничего увлекательного там нет", - написала Симоньян.

Читайте также: Пропагандисты из российского агентства "Спутник" сообщают о задержании четверых своих сотрудников в Анкаре и в Стамбуле

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 марта полиция Турции задержала четверых пропагандистов из российского информагентства Sputnik.

Накануне, 29 февраля неизвестные в Анкаре напали на пропагандистов агентства Sputnik, назвав их "предателями" и "русскими шпионами"