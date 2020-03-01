 "Стоило только Лаврову позвонить Чавушоглу", - полиция в Турции отпустила российских пропагандистов

Об этом сообщила в Twitter главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян, информирует Цензор.НЕТ.
"Трех наших сотрудников в Анкаре отпустили. Стоило только Лаврову позвонить Чавушоглу", — написала она.
Позднее Симоньян добавила, что также отпущен после допроса главный редактор турецкого Sputnik, которого задерживали в Стамбуле.
При этом она отметила, что полиция снимает копии с жестких дисков компьютеров в офисе Sputnik Турция в Стамбуле. "пусть копируют на здоровье. Ничего увлекательного там нет", - написала Симоньян.
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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 марта полиция Турции задержала четверых пропагандистов из российского информагентства Sputnik.
Накануне, 29 февраля неизвестные в Анкаре напали на пропагандистов агентства Sputnik, назвав их "предателями" и "русскими шпионами"
Хоча, вже опустили окурка, сидит ногти грызет и сопли на обшлага наматывает.
Прекратили их работу, выгнали с позором - и пока харэ.
с журнашлюхами всегда столько вони и возни...
Могла бы и не говорить - и так вся Планета об этом знает - одна КРЕМЛЕВСКАЯ ЛОЖЬ !
Вот такая странная война у них.
А нафик они уже нужны??
Кормить, изделийо нр.2 передавать..
Луччее наказанийо-выслать на свою истерическую уродину!
😁
Отель --5 звездей -- дорогой и классный! -- но, в первый же день, у меня там мобилу спёрли...
...на второй день, таксист, дал сдачу с 50 евро как с 50 турецких динарчиков -- они похожи! Их турки спецом такими сделали... -- даже монеты -- почти такие, как еврики...
Я возмудился -- приехали турецкие полицаи -- таксёра сразу отпустили, а мне переводчика предоставили...*)
-- было всё смешно, пока я турецкого мента полицаем не назвал! -- он аж подпрыгнул от обиды -- бо он жандарм, а не полицай!
Про остальной тамошний антураж я уже тут рассказывал -- русаки гуляють пошло, но дорого! ...не думаю, шо Эрдоган от парашного бабла откажется... ...как и ***** от доллярив.
Договорятся, где-то посередине. -- как завещал Великий Зеля...*)