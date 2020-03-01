 В Беларуси зарегистрировали второй случай заболевания коронавирусом

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Беларуси.
"Министерство здравоохранения информирует о том, что в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии один из тестов, которые были выполнены у белоруски, проживающей в Витебской области, выявил фрагмент РНК, который может принадлежать типу коронавируса 2019-nCoV", — сказано в сообщении.
В министерстве отметили, что гражданка Беларуси и двое ее коллег провели несколько дней на севере Италии. По возвращении на родину у них взяли анализы.
"Пациенты были госпитализированы в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу. На сегодняшний момент состояние всех трех удовлетворительное, признаков заболевания нет. Данной пациентке проводится углубленная лабораторная диагностика. У двух ее коллег тесты отрицательные", — проинформировали в ведомстве.
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Всего, по данным Минздрава, "на сегодняшний момент, в учреждениях здравоохранения Беларуси с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся три пациента". "У всех троих состояние удовлетворительное, клинических проявлений болезни нет", - уточнили медики.
Ранее, 28 февраля, в Беларуси был зарегистрирован первый случай коронавируса covid-19, медики выявили вирус у одного из студентов, приехавших из Ирана.
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".... Если вы заболели коронавирусом, то не спешите в поликлинику. Зайдите в администрацию района, мэрию, Обл и Гордуму, полицию, суд, к приставам, филиал "Единой России". Пообщайтесь, расскажите о своей нелегкой жизни и только потом в поликлинику, Не раньше...."
...панику слегка навёл... -- а то, они думают, шо у них спасение утопающих -- Государственная Обязанность! -- так я их разочаровал...
-- Малая рыдала, Старшая, трошки носом шмыгнула... ...но, молча всё пережила... -- хорошие девочки...*)
Велике прохання до українців не панікувати, бо гроші ******* тишу.
"может быть"...
НАм невистачати цього 🍫 буде..
Як хрін без солі..
Виживай та й повертайся!
Без клованів Цирк сумує!
😁
Тут турки "объект" интеграции мочат, а тут зараза с Европы пришла.
Сидит усатый-хорохор и не может придумать, шо ж его робити.
Налево направо башкой вертит, мабуть уже к Эрдогану с челобитной пойдет.
Не, скорей всего так и будет на мешках с бульбой выжидать..
Когда поутихнет малость - начнет опять хорохориться.
Но прикольно -- кого ностальгия долбит -- ...утречком с балкона во двор глянешь -- у подъездов колхозники картофан продают -- прям из багажников Жигулей... -- мешками!
Красотень -- ...*)
🇩🇴 BREAKING: Dominican Republic reports first case of coronavirus.