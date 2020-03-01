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 За рубежом
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Все про:беженцы (983) Сирия (2881) Турция (2244)

 Турция пропустила в ЕС уже 76 тысяч мигрантов, - министр внутренних дел Сойлу

Турецкие пограничники пропустили в ЕС 76 тысяч мигрантов. Власти Греции и Болгарии пока не подтверждают эти данные.

Об этом сообщил в Twitter министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 09.55 часов число мигрантов, покидающих нашу страну через Эдирне, составило 76 358", — написал он.

При этом ни София, ни Афины пока не подтвердили проникновения на их территории большого числа нелегальных мигрантов, информирует DW.

По данным Международной организации по миграции (IOM), на турецкой стороне 212-километровой границы с Грецией вечером 29 февраля находились более 13 тысяч человек, надеющихся проникнуть на территорию Евросоюза после отказа Анкары сдерживать этот поток.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Вчера было 9600 попыток нарушить наши границы", - замминистра обороны Греции Стефанис о беженцах из Сирии

Заключенное между Анкарой и Брюсселем в марте 2016 года соглашение предполагает, что направляющиеся в страны ЕС мигранты из Сирии не будут пропускаться через границы Турции. За это Европейский Союз пообещал турецкой стороне финансовую поддержку.

По актуальным данным ООН, Турция приняла около 3,6 миллиона беженцев из Сирии. Эти цифры выросли за последнее время на фоне поддерживаемого Россией наступления сирийских правительственных войск в провинции Идлиб. Кроме сирийцев, на территории Турции присутствует значительное число вынужденных мигрантов из Афганистана и Ирака.

Также на Цензор.НЕТ: Тысячи сирийских беженцев, которых пропустила Турция, пытаются прорвать границу с Грецией. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3178721
 
   
 Топ комментарии
 
МОЛОДЦІ !!!!!! А теперь нюхайте чим пахне ваша озабочєнность.
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ВС Турции разрушили военный аэродром сил режима Башара Асада в районе Нейраб в провинции Алеппо


https://twitter.com/aa_russian/status/1234118718285848577
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Європа має змогу побачити вживу, як охріневали римляни коли шла орда.
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76 тисяч як закричать хором Аллах Абкар!!!!І мікронс обмочітся.
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МОЛОДЦІ !!!!!! А теперь нюхайте чим пахне ваша озабочєнность.
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Да. Глубокая, глубокая озабоченность. Что аж не видать.
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ВС Турции разрушили военный аэродром сил режима Башара Асада в районе Нейраб в провинции Алеппо


https://twitter.com/aa_russian/status/1234118718285848577
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Прекрасная новость. По вине этой базы погибли тысячи гражданских
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Європа має змогу побачити вживу, як охріневали римляни коли шла орда.
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Якши, Султан ! Турция пропустила в ЕС уже 76 тысяч мигрантов, - министр внутренних дел Сойлу - Цензор.НЕТ 1684

пусть немцы с французами вставляют фитили Вовану
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Выражаю ну очень глубокую озабоченность.
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Вот это и есть принуждение к миру.
Ну "Эммануель" и "Анжела" принуждайте х..ла, принуждайте.
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Не захотіли Українців брати в ЕС тепер будуть сирійці європейцями, будуть плодитись кожні 9 місяців та отримувати допомоги.
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Отряды протурецкой сирийской оппозиции выбили сторонников Башара Асада и ихтамнетов из 9 селений в Идлибе

https://twitter.com/aa_russian/status/1234122123175694336
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Отряды одэров(азэров),а не "туркоман" сталинское ВОЮЮТ ТАМ(наш "9 легион") А В СТРАНЕ ОГНЕЙ МОЛЧАТ ???
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Пора на Цензор отдельную страницу по войне в Сирии заводить. Эрдик оказался с железными яйцами.Каждую минуту людей здравых радует.
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Хто винуватий - зрозуміло, от тільки не зрозуміло - що буде?
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Отличная новость фрау Меркель теперь может отвлечется от вылизывания очка членоликому
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Несчастную наивную Европу Путин с Эрдоганом разводят как детей. Впрочим , как и весь остальной мир.
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Похоже Эрдоган, с такой тактикой-стратегией, скоро выйдет в европейские лидеры.
А Макрон и Меркель ( 2М-тихушники ) будут ему на кухне люля-кебаб печь.. Турция пропустила в ЕС уже 76 тысяч мигрантов, - министр внутренних дел Сойлу - Цензор.НЕТ 5221
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