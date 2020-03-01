 САУ, пушки и танки: ОБСЕ зафиксировала 48 единиц вооружения и техники оккупантов за пределами мест хранения

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

"В ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 29 февраля 2020 года обнародована информация, что 27 февраля в неподконтрольных правительству Украины районах Луганской области БПЛА малого радиуса действия зафиксировал 16 единиц вооружения, размещенных с нарушением линий отвода, а также 32 единицы вооружения по линиям отвода, однако за пределами выделенных мест хранения", - говорится в сообщении.

В частности, на учебном полигоне вблизи населенного пункта Шимшиновка зафиксированы 5 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и 1 противотанковую пушку (МТ-12 "Рапира", 100 мм), а на учебном полигоне вблизи населенного пункта Бугаевка 6 буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм) и 4 противотанковых орудия (МТ-12 "Рапира", 100 мм). Указанное вооружение было размещено с нарушением линий отвода.

Кроме того, на указанных выше полигонах были зафиксированы 30 танков (Т-64 - 18 ед., Т-72 - 3 ед., Т-72Б - 9 ед.) и 2 буксируемых миномета (ПМ-38, 120 мм), размещенные по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения.

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Украинская сторона СЦКК в который раз отметила, что своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз создают опасность для гражданского населения и демонстрируют нежелание соблюдать Минские договоренности.