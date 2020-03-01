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 САУ, пушки и танки: ОБСЕ зафиксировала 48 единиц вооружения и техники оккупантов за пределами мест хранения

Вооруженные формирования РФ продолжают размещать военную технику как с нарушением линий отвода, так и за пределами выделенных мест хранения вооружения.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

"В ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 29 февраля 2020 года обнародована информация, что 27 февраля в неподконтрольных правительству Украины районах Луганской области БПЛА малого радиуса действия зафиксировал 16 единиц вооружения, размещенных с нарушением линий отвода, а также 32 единицы вооружения по линиям отвода, однако за пределами выделенных мест хранения", - говорится в сообщении.

В частности, на учебном полигоне вблизи населенного пункта Шимшиновка зафиксированы 5 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и 1 противотанковую пушку (МТ-12 "Рапира", 100 мм), а на учебном полигоне вблизи населенного пункта Бугаевка 6 буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм) и 4 противотанковых орудия (МТ-12 "Рапира", 100 мм). Указанное вооружение было размещено с нарушением линий отвода.

Кроме того, на указанных выше полигонах были зафиксированы 30 танков (Т-64 - 18 ед., Т-72 - 3 ед., Т-72Б - 9 ед.) и 2 буксируемых миномета (ПМ-38, 120 мм), размещенные по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения.

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Украинская сторона СЦКК в который раз отметила, что своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз создают опасность для гражданского населения и демонстрируют нежелание соблюдать Минские договоренности.

Источник: https://censor.net.ua/n3178719
 
 
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Что за Пределами , то Вне Закона. Учитесь в Эрдогана , а не слюни пускаете и смотрите В глаза Агрессора
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Туреччинна дуже зрозуміло продемонструвало Україні як можливо та успішно їх викорустовувати за для придушення"ополченців" у ДонбасіСАУ, пушки и танки: ОБСЕ зафиксировала 48 единиц вооружения и техники оккупантов за пределами мест хранения - Цензор.НЕТ 9089
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Что за Пределами , то Вне Закона. Учитесь в Эрдогана , а не слюни пускаете и смотрите В глаза Агрессора
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Надо было отписать эти участки Эрдогану в аренду.
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наш зеленосопельный вислюк вже дупу вазелiном намастив собi
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Туреччинна дуже зрозуміло продемонструвало Україні як можливо та успішно їх викорустовувати за для придушення"ополченців" у ДонбасіСАУ, пушки и танки: ОБСЕ зафиксировала 48 единиц вооружения и техники оккупантов за пределами мест хранения - Цензор.НЕТ 9089
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Який перевзувається зі швидкістю звука.
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Российская C-300 в Сирии открыла огонь по турецкому беспилотнику и предположительно сбила его. В ответ ВВС Турции уничтожили С-300. С большой долей вероятности вместе с российским экипажем. Место уничтожения вблизи города Хама, который на пути к Хомску авиабазы Хмеймим.
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Эрдоганушка! Тут тоже гуляют танки,САУ,пушки,-подсобить надо!!!
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не обижайте турок... 2 часа?...за два часа они до кантемировской дивизии дойдут ))))
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Стыд и срам для Украины шо это гамно там стоит а не догорает,позор просто.
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пам'ять добра тоді,коли наказане зло, та коли зло не наказане ,тоді пам'ять дивується безпорадності
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сразу ощущается влияние разговора слуги Ермака с рашистским козаком...
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Україні точно не потрібні турецькі військові бази в Маріуполі , Сєвєродонецьку і Щасті ?????? 😁😁😁
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ПОДНИМАЙТЕ АВИАЦИЮ И УНИЧТОЖАЙТЕ! ИЛИ ЖДИТЕ ПОКА ЗАПАД ОПЯТЬ ОБЕСПОКОИТСЯ ПРИ ОЧЕРЕДНОМ ПРОРЫВЕ И ПОТЕРЯХ БОЙЦОВ ВСУ
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а наоборот... поторопит... еще больше участков "развести"
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