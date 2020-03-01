EN|RU|UK
Темы дня: Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия
  2926  21
Все про:Нацполиция (11027) пьянство (734) стрельба (2606) Сумщина (719)

 Полицейский на Сумщине был вынужден применить пистолет против пьяного с ножом

На Сумщине полицейские применили табельное оружие против пьяного мужчины, который угрожал им ножом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Сумской области.

Отмечается, что событие произошло в городе Конотоп вчера поздно вечером.

"Прибыв по указанному адресу, у ворот дома полицейские застали мужчину, вооруженного ножом. Увидев правоохранителей, тот стал вести себя неадекватно: ругаясь и угрожая суицидом, нанес себе порез грудной клетки. Затем стал бросаться с ножом на полицейских. На все предупреждения реагировал агрессивно, поэтому, один работник наряда вынужден был сделать в воздух предупредительный выстрел. Но ситуация не изменилась. Мужчина приблизился к полицейскому еще на несколько шагов, поэтому другой полицейский вынужден был сделать несколько выстрелов по ногам злоумышленника", - говорится в сообщении.

Сообщается, что после того, как у злоумышленника отобрали нож, правоохранители предоставили ему домедицинскую помощь.

"Сами правоохранители не пострадали. Касательно напавшего - им оказался 48-летний конотопчанин. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина до сих пор в поле зрения полиции не попадал", - отмечается в сообщении.

Читайте также: Одессит спугнул вора-домушника, и тот начал стрелять ему по ногам

Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч.1 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Источник: https://censor.net.ua/n3178718
 
   
 Топ комментарии
 
Це не перевищення самооборони?...може поліцейським видати ножі, біти, кастети, арматуру...щоб відповідь була ідентичною...він замахнувся - і я замахнувся, він вдарив - і я вдарив...і бажано прилади для заміру сили удару у джоулях...чи у калоріях у крайньому випадку...
 показать весь комментарий
 
ну....так сразу обоим дуэльные шпаги? ))))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Це не перевищення самооборони?...може поліцейським видати ножі, біти, кастети, арматуру...щоб відповідь була ідентичною...він замахнувся - і я замахнувся, він вдарив - і я вдарив...і бажано прилади для заміру сили удару у джоулях...чи у калоріях у крайньому випадку...
 показать весь комментарий
 
 
Представляю:- секунданты достали свои сцикундомеры..
🤔
 показать весь комментарий
 
 
Полиция поступила правильно. Хватит уже полицейским страдать и погибать от невменяемых и конченых чмошников. Если полиция не будет применять оружие против вооруженных и общественно опасных,то она тогда не полиция, а детский сад и никому не поможет.
 показать весь комментарий
 
Масленица. Я тоже сегодня блинов переел(вкусных).
 показать весь комментарий
 
 
А что защитит от полицейского с табельным? И в таких случаях применяются спецсредства: перцовка, taser, травмат. Не говоря о боевой подготовке, где их учат вязать людей с ножами.
 показать весь комментарий
 
Steve Stefler 8885acd4 Никто из полицейских не обязан рисковать жизнью и вязать бухого идиота, с ножом. Подготовка нужна - чтобы защититься, когда пистолета нет, или внезапное нападение. В США, полиция, в правонарушителя, с ножом, часто стреляют не в ноги, а в туловище и это правильно.
 показать весь комментарий
 
в мою бытность в Лондоне полисмены на улице оружие не носили. Говорили, что они достигли договоренности с криминалом, мол, ребята, сожмете руку в кулак, применим дубину. Достанете нож, откроем огонь. Примените огнестрел - реакция будет однозначная и накроет весь криминальный мир. Полиция подавила криминал. Не то, чтобы его не было... ну там, пик-покетс, сумку вырвут, но чтобы в публичных местах - не слышал и не видел... даже в Ист Финчли...
Была б у нас нормальная реорганизованная полиция, чтоб без прошлого, без истории, без авакова и до него, я б ее полностью поддерживал. Но при нынешнем status quo каждое ее действие вызывает вопросы и сомнения... как говаривал нынешний министр очень внутренних дел: "мусора - не люди"...
 показать весь комментарий
 
В твою бытность..смешно, роль подрейтузная, что то. Болеет
 показать весь комментарий
 
Почему у копов нет шокеров? Или лучше пулю в ногу(и) получить?
 показать весь комментарий
 
Таки пральна!
Ато форму мог оскорбить..(да прикалываюсь)
😁
 показать весь комментарий
 
помню... и недоумеваю, как, почему, в связи с чем эти двое, по кр.мере, до сих пор на свободе...
 показать весь комментарий
 
Замес тупорылый, не чего было беса гнать
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх