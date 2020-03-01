 Полицейский на Сумщине был вынужден применить пистолет против пьяного с ножом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Сумской области.

Отмечается, что событие произошло в городе Конотоп вчера поздно вечером.

"Прибыв по указанному адресу, у ворот дома полицейские застали мужчину, вооруженного ножом. Увидев правоохранителей, тот стал вести себя неадекватно: ругаясь и угрожая суицидом, нанес себе порез грудной клетки. Затем стал бросаться с ножом на полицейских. На все предупреждения реагировал агрессивно, поэтому, один работник наряда вынужден был сделать в воздух предупредительный выстрел. Но ситуация не изменилась. Мужчина приблизился к полицейскому еще на несколько шагов, поэтому другой полицейский вынужден был сделать несколько выстрелов по ногам злоумышленника", - говорится в сообщении.

Сообщается, что после того, как у злоумышленника отобрали нож, правоохранители предоставили ему домедицинскую помощь.

"Сами правоохранители не пострадали. Касательно напавшего - им оказался 48-летний конотопчанин. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина до сих пор в поле зрения полиции не попадал", - отмечается в сообщении.

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Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч.1 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа.