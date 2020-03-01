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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:ВР (24455) Национальная гвардия (1329)

 Под Радой появился почетный караул Нацгвардии. ФОТОрепортаж

У Верховной Рады 1 марта 2020 года состоялось торжественное мероприятие по случаю начала традиции несения почетного караула Национальной гвардии, сопровождавшееся торжественным поднятием Государственного флага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Как заявил во время торжественной церемонии Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, Украина начала традицию несения почетного караула в выходные и праздничные дни, как это делается во многих странах мира.

"Это хорошая традиция, которая будет существовать много лет - это поднятие знамени и это почетный караул в выходные и праздничные дни. Такое есть во многих странах мира, и я думаю, что Украина не должна отставать от этого позитивного хорошего и почетного тренда. Мне особенно важно, что именно Национальная гвардия будет нести почетный караул перед зданием украинского парламента, поскольку 31 августа 2015 здесь, на этой площади, погибли четыре сотрудника Национальной гвардии Украины. Я думаю, что мы это должны помнить, мы должны сделать так, чтобы это никогда не было повторено, и мы должны сделать так, чтобы только здесь Национальная гвардия в мирной стране несла свою службу", - заявил Разумков.

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Командующий НГУ Николай Балан отметил, что в выходные и в праздники ежечасно в зимнее время и каждые два часа в летнее время будет проходить смена караула. Гвардейцы будут нести службу с 10 утра до 18 часов вечера, добавил он.

В торжественных мероприятиях приняли участие также руководство Аппарата ВР, народные депутаты, представители общественности.

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Под Радой появился почетный караул Нацгвардии 08
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Под Радой появился почетный караул Нацгвардии 10

Источник: https://censor.net.ua/n3178713
 
   
 Топ комментарии
 
"Слуги" стали подозревать, что скоро их начнут бить, и возможно ногами...
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как у мавзолея, кого там мумифицировали уже?
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Знайшов.



1 марта 2014 года Государственная Дума России, нарушив международное право, Будапештский Меморандум и Большой Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной, единогласно дала согласие президенту России Владимиру Путину на применение российских войск против Украины.
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как у мавзолея, кого там мумифицировали уже?
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Так, готовляться, мабуть п'ятою точкою відчувають. Надіюсь. що незабаром будем св'яткувати.
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Та не. Это просто придворный балет, ведь войны нет, а глазах путлера мольба о мире Під Радою з'явилася почесна варта Нацгвардії - Цензор.НЕТ 4795
И нацгвардии заниматься больше просто нечем........................... Ага
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Знайшов.



1 марта 2014 года Государственная Дума России, нарушив международное право, Будапештский Меморандум и Большой Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной, единогласно дала согласие президенту России Владимиру Путину на применение российских войск против Украины.
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Тепер я вірю що в 2014 в студії ;Квартал-95; кожного ранку вмикали гімн РФ.
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будуть слуг каломийського охороняти
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Да, їх уже пора брати під охорону, ну там в місцях не на стільки далеких.
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"Слуги" стали подозревать, что скоро их начнут бить, и возможно ногами...
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То гуманно, а вони не заслужили, тільки ногами і довго, і привселюдно. Щоб іншим неповадно було.
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Уклонисту янелоху оманскому, не дают покоя лавры *****!
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На собачую похожа. Хорошо, что палатку не додумались поставить.
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Да и парадный шаг кацапский... унаследовалит от козломордых...зачем??? Мне нравится шаг Королевской гвардии в медвежьих шапках. Нормальный, широкий, с отмашкой, но без понтов... нахера вот эти ногозадиры...прям какие-то монголо-руские халифаты прям...
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На собачую похожа.

********
Ну так президент сказал что он "дрессированный пёс".
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тем временем, турки сбили еще два сирийско-российских ватолета..
"просто надо стрелять на поражение" (Эрдоган)
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Просто нужно стрелять так чтобы кацаписты разбегались в разные стороны бросая оружие. Ну можно ещё чтобы разлетались в разные стороны.
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Можно просто "Караул". Это слово точно описывает ситуацию в стране. Турция он показывает как нужно защищать интересы своего государства, и свой народ. А наши почётный караул выставляют... тьху блин.
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А на передову не хочуть? Чи діти бариг мають служити біля батьків.
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не мели дурні ...набрали пацанів з села ...вони ж не винні що Бог їх такими створив ...а не рахітними доходягами
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Це ж сьогодні мав вступити в дію закон Порошенка про індексацію пенсій?
Мої вітання пенсіонерам. Ви зробили себе разом.
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в бюджеті не передбачено жодних індексацій - вся надія на коронавірус(для тих, кому 70)
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Скоро Нацгвардія буде нести службу по вихідним та святам не тільки перед парламентом, але й по всій країні. По буднім дням служитимуть за всіх тільки "слуги народу" і не треба їм ніяких помічників. Кожний слуга народу і жнець, і швець, і на дуді гравець.
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Кацапстаном завоняло від цієї процедури
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У каждого поста есть границы поста. Это для тех, кто в армии не служил. Пересекать эту границу нельзя. А теперь как теперь митинги проводить под стенами ВР? Почему сейчас именно поставили этот пост? И на хрен он там сдался? У каждой ОДА И РДА, сельсовете есть государственные флаги, а постов там никто не ставит. Видимо из-за скорого голосования рынка земли.
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Одни гоняются за "трендами" (не люблю это тупое словечко; лучше использовать более красивое и понятное - тенденция) и пытаются отвлечь показухой от острых проблем, а другие как-то решают эти проблемы.

Это же сейчас 1+1 вместе с зебилами будут говорить об этом карауле как о важном и нужном мероприятии...
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Кормить же ж надо будет этих двухметровых розовощеких жлобов с винтовками Під Радою з'явилася почесна варта Нацгвардії - Цензор.НЕТ 8362
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вони не жлоби ...хоч і двометрові ...знайомого син там служив ...ходять "полуобмороки" ...та й десь по телеку їх весь час показують ...падають доходяги
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Один вопрос :" А наф#га. Кчему такая традиция." Это как у мавзолея. Под видом почетного караула выставили охрану ВР от недовольного народа. Так тогда нужно ставить под офисом президента, кабмином.
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Тогда мумию в студию. Огласите пожалуйста весь список подлежащих мумификации.
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фамілії всіх мумій та кандидатів у мумії є на сайті ЦВК ...
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Может я сноб, но не понимаю нахрен это нужно? Больше бабки некуда потратить?
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Жалкая пародия на караул в Букингемском дворце.
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Ну, якщо більше нема чим похвалитися то, хай хоч понти колотять.
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Вот эти караульные абсолютно ничего не создают и не производят для Украины. Но будут получать запрлату за счет налогоплательщиков.
Как Украина выжила почти 30 лет вообще без надобности в таких караульных - неизвестно.
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Ну, якщо кіт немає чого робити то, полірує пінсне. А тут, хочиться "вельми шановним красивого. Нема ні економіки, ні перемог на фронті то, хоч понти будуть колотити- створювати ілюзію величі і успіху.
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Ну теперь на вопрос: а что-же сделал этот кретин за 5 лет? можно будет сказать, что ввел почетный караул у рады.
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а будут ли эти пять лет. Или в турборежиме год за пять.
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Аваков надуває счоки в дусі кремля , певно готується , як і лугандонська міліція здавати Україну .
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Депутати марять, що їх ота плосата будка захистить... Ідіоти повні.
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...- Злые языки говорят, что дракон потерял голову. - А вы что говорите?
- Мы говорим, что господин дракон освободил от военной службы одну свою голову по состоянию здоровья. Идя навстречу её же пожеланиям.
- А злые языки что?
- Они говорят, оставшиеся две хуже первой и скоро будут в заднице...
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Нехай дадут право Нацгвардии,арестовывать Президентов Украины,як що тем в голову стукнет,дружить с Мордором без восстановления территориальной целостности Украины и выплат от нанесённого ущерба Украине москалями Під Радою з'явилася почесна варта Нацгвардії - Цензор.НЕТ 6423
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Вместо боевой подготовки, пацанов будут мордовать строевой и стоянием столбиком.
В воюющей стране, где каждый "штык" на счету... это показатель абсолютного отсутствия мозгов у правящей нечисти. Ублюдкам у власти - это не корпоратив в московском ресторане! Нет других идей - валите нахрен! ВЫБОРЫ. Надоела клоунада.
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особенно умиляет будка полицая..
аваков просто уже не знает, как продемонстрировать свою нужность зелиному режиму-нужнику.. хотя, по факту, армянин завалил реформу полиции - завалит и Монику..
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Это Аваков на защиту зелёнкина поставил или что-бы зелёнкин не убежал ?
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Пора уже отказаться от этого прусско-советского гусиного шага, - пора перейти на британскую систему.
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Чья эта дебильная идея, больше некуда деньги девать, точно что дебилы.
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Чья эта дебильная идея,

*********
Подозреваю что Сабакова...
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Почесну варту з Нацгвардії вже треба виставляти "КВАРТАЛУ 95"... Під Радою з'явилася почесна варта Нацгвардії - Цензор.НЕТ 3683
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шо уже??? а лебедине озеро тільки завтра увімкнуть???
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