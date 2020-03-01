 Под Радой появился почетный караул Нацгвардии. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Как заявил во время торжественной церемонии Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, Украина начала традицию несения почетного караула в выходные и праздничные дни, как это делается во многих странах мира.

"Это хорошая традиция, которая будет существовать много лет - это поднятие знамени и это почетный караул в выходные и праздничные дни. Такое есть во многих странах мира, и я думаю, что Украина не должна отставать от этого позитивного хорошего и почетного тренда. Мне особенно важно, что именно Национальная гвардия будет нести почетный караул перед зданием украинского парламента, поскольку 31 августа 2015 здесь, на этой площади, погибли четыре сотрудника Национальной гвардии Украины. Я думаю, что мы это должны помнить, мы должны сделать так, чтобы это никогда не было повторено, и мы должны сделать так, чтобы только здесь Национальная гвардия в мирной стране несла свою службу", - заявил Разумков.

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Командующий НГУ Николай Балан отметил, что в выходные и в праздники ежечасно в зимнее время и каждые два часа в летнее время будет проходить смена караула. Гвардейцы будут нести службу с 10 утра до 18 часов вечера, добавил он.

В торжественных мероприятиях приняли участие также руководство Аппарата ВР, народные депутаты, представители общественности.



















