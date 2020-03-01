 Под Радой появился почетный караул Нацгвардии. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Как заявил во время торжественной церемонии Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, Украина начала традицию несения почетного караула в выходные и праздничные дни, как это делается во многих странах мира.
"Это хорошая традиция, которая будет существовать много лет - это поднятие знамени и это почетный караул в выходные и праздничные дни. Такое есть во многих странах мира, и я думаю, что Украина не должна отставать от этого позитивного хорошего и почетного тренда. Мне особенно важно, что именно Национальная гвардия будет нести почетный караул перед зданием украинского парламента, поскольку 31 августа 2015 здесь, на этой площади, погибли четыре сотрудника Национальной гвардии Украины. Я думаю, что мы это должны помнить, мы должны сделать так, чтобы это никогда не было повторено, и мы должны сделать так, чтобы только здесь Национальная гвардия в мирной стране несла свою службу", - заявил Разумков.
Командующий НГУ Николай Балан отметил, что в выходные и в праздники ежечасно в зимнее время и каждые два часа в летнее время будет проходить смена караула. Гвардейцы будут нести службу с 10 утра до 18 часов вечера, добавил он.
В торжественных мероприятиях приняли участие также руководство Аппарата ВР, народные депутаты, представители общественности.
И нацгвардии заниматься больше просто нечем........................... Ага
1 марта 2014 года Государственная Дума России, нарушив международное право, Будапештский Меморандум и Большой Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной, единогласно дала согласие президенту России Владимиру Путину на применение российских войск против Украины.
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Ну так президент сказал что он "дрессированный пёс".
"просто надо стрелять на поражение" (Эрдоган)
Мої вітання пенсіонерам. Ви зробили себе разом.
Это же сейчас 1+1 вместе с зебилами будут говорить об этом карауле как о важном и нужном мероприятии...
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Как Украина выжила почти 30 лет вообще без надобности в таких караульных - неизвестно.
- Мы говорим, что господин дракон освободил от военной службы одну свою голову по состоянию здоровья. Идя навстречу её же пожеланиям.
- А злые языки что?
- Они говорят, оставшиеся две хуже первой и скоро будут в заднице...
В воюющей стране, где каждый "штык" на счету... это показатель абсолютного отсутствия мозгов у правящей нечисти. Ублюдкам у власти - это не корпоратив в московском ресторане! Нет других идей - валите нахрен! ВЫБОРЫ. Надоела клоунада.
аваков просто уже не знает, как продемонстрировать свою нужность зелиному режиму-нужнику.. хотя, по факту, армянин завалил реформу полиции - завалит и Монику..
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Подозреваю что Сабакова...