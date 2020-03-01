 Пропагандисты из российского агентства "Спутник" сообщают о задержании четверых своих сотрудников в Анкаре и в Стамбуле

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Так, троих пропагандистов, на которых накануне напали неизвестные, обозвав их шпионами, задержала полиция и уже допросила прокуратура. По данным местных изданий, они задержаны в связи с публикацией на сайте Sputnik статьи "Украденная провинция. Почему 80 лет назад Франция передала Хатай Турции", утверждает Sputnik.

В редакцию пропагандистов в Стамбуле полиция пришла сегодня после обеда. Полицейские отказались покидать помещение до тех пор, пока не поговорят с руководством. В итоге главный редактор Sputnik Турция Махир Бозтепе был задержан.

Читайте на Цензор.НЕТ: Неизвестные в Анкаре напали на пропагандистов агентства Sputnik, назвав их "предателями" и "русскими шпионами"

Пропагандистское МИА "Россия сегодня" заявила, что собирается обратиться в связи с задержаниями в ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО.