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Все про:задержание (5604) пропаганда (2424) Россия (75076) Сирия (2881) Турция (2244)

 Пропагандисты из российского агентства "Спутник" сообщают о задержании четверых своих сотрудников в Анкаре и в Стамбуле

Троих пропагандистов полиция задержала в Анкаре после того, как они пожаловались на нападение. Главного редактора Sputnik Турция забрали с рабочего места в Стамбуле.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Так, троих пропагандистов, на которых накануне напали неизвестные, обозвав их шпионами, задержала полиция и уже допросила прокуратура. По данным местных изданий, они задержаны в связи с публикацией на сайте Sputnik статьи "Украденная провинция. Почему 80 лет назад Франция передала Хатай Турции", утверждает Sputnik.

В редакцию пропагандистов в Стамбуле полиция пришла сегодня после обеда. Полицейские отказались покидать помещение до тех пор, пока не поговорят с руководством. В итоге главный редактор Sputnik Турция Махир Бозтепе был задержан.

Читайте на Цензор.НЕТ: Неизвестные в Анкаре напали на пропагандистов агентства Sputnik, назвав их "предателями" и "русскими шпионами"

Пропагандистское МИА "Россия сегодня" заявила, что собирается обратиться в связи с задержаниями в ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО.

Источник: https://censor.net.ua/n3178712
 
   
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"сначала посадить на кол, а уж опосля... " (с)
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Selvestor Vivat@S_vivat 10 мин

Подтверждено.
Российский военный самолет режима Су-24 был сбит в #Idlib в сельской местности после нанесения удара ракетой "земля-воздух".
Есть мнение, что самолётами Асада давно управляют российские пилоты.
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Горели пердаки,
Рвало у москалей пукан..
Устроил миру праздник Эрдоган.
Пропагандисты из российского агентства "Спутник" сообщают о задержании четверых своих сотрудников в Анкаре и в Стамбуле - Цензор.НЕТ 1460
(Бородино им в ср.ку Пропагандисты из российского агентства "Спутник" сообщают о задержании четверых своих сотрудников в Анкаре и в Стамбуле - Цензор.НЕТ 3983 )
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"Пропагандистское МИА "Россия сегодня" заявила, что собирается обратиться в связи с задержаниями в ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО. Источник: https://censor.net.ua/n3178712"

С таким самым успехом можно пожаловаться в "Спортлото".
Ответом будет "озабоченность"
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оні войдут і разойдуцца...

Маргарита Симоньян@M_Simonyan 4 ч

Мы уже девять часов не можем связаться с нашими сотрудниками в Анкаре, после того, как они обратились в полицию с заявлениями против погромщиков-националистов, напавших на их квартиры.
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Меня всегда интересовало - за что в своем время турки вырезали единовременно миллион армян? Пропагандисты из российского агентства "Спутник" сообщают о задержании четверых своих сотрудников в Анкаре и в Стамбуле - Цензор.НЕТ 859
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25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל



чел из рф?) Не похож на асадиста)) Больше на пропагандиста из ртр)) помёта)

Видео https://twitter.com/i/status/1234069460119629825
Пропагандисты из российского агентства "Спутник" сообщают о задержании четверых своих сотрудников в Анкаре и в Стамбуле - Цензор.НЕТ 7521
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Это кадры из восстания против асада на юге.
В принципе предсказуемый поворот. 80% сирийцев асада ненавидят. И при первой же возможности с ним расквитаются
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Бутылку в дупу и нарасию.
Бутылка для них удовольствие, возврат на рязань- наказание.
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Действуют по шаблону по всему миру: то Крым у них никогда украинским не был, то Хатай не турецкий. Пропагандисты из российского агентства "Спутник" сообщают о задержании четверых своих сотрудников в Анкаре и в Стамбуле - Цензор.НЕТ 2861 И настолько наглые, что пошли еще жаловаться в полицию страны, которой срут на голову своим пропагандонством Пропагандисты из российского агентства "Спутник" сообщают о задержании четверых своих сотрудников в Анкаре и в Стамбуле - Цензор.НЕТ 3597
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Если они в ЕС жалуются, что наемным убийцам зряплату не платят - то это далеко не дно!
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Можно обменять на Крымских татар
находящихся в застенках кацапии
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А в лигу сексуальных меньшинств? Это вопервых, остальное второстепенно
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Selvestor Vivat@S_vivat





Кремлёвский диктатор звонит по всем инстанциям и просит хоть как-то повлиять на Эрдогана. Высказать озабоченность.
Ночью звонил Макрону. Заонить среди ночи Макрону, что бы тот спасал асадо-путинские войска в Сирии!!!
Вот вам и «мощь» Москвы.
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#ШАМ. Турецкое военное командование официально подтвердило инофрмацию об уничтожении двух самолетов асадитов #Су24.
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Нужно Учится , а учится Никогда не поздно , а если Тугодумы , придут более Способные к к Учебе . Общество сейчас на Гребне и процесс имеет качество Ускорения. Все события происходят Быстро и не поддаются Прогнозам.
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ні, вже третій - інформаційний




Selvestor Vivat

@S_vivat


Второй Фронт!!!
Пропагандисты из российского агентства "Спутник" сообщают о задержании четверых своих сотрудников в Анкаре и в Стамбуле - Цензор.НЕТ 3427
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Турция пррревррратит в лужу Черное море для кацов!
Это будет 17 или 18(??) война Турецкой империи уже с
раШистской..
Ставлю на турок!
😁
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Довгий язик відкручують разом з дурною головою...".
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А мы панькаемся с прокацапскими и ватними упырями!со временем и мы всю эту шваль отловим.и спалим кацарские помойки тв
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Есть чему учиться пороху у Турков, , ну а про зебобизила даже вспоминать не хочется.
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Вашингтонский Обком@_Fashington 10 мин

Сирийская война напоминает мне Шестидневную войну 1967 года между Израилем, вооружённым западным оружием и арабских стран, вооружённых СССР.
По итогам той войны Израиль разнёс арабов, и в СССР был скандал.
Оказалось, что советское оружие полное дерьмо, а в руках арабов - вдвойне!
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Звернутись вони можут не до ООН, а до "Спортлото".
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"Россия сегодня" заявила, что собирается обратиться в связи с задержаниями в ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО.

Турки чхати хотіли на цих всіх ОБСЄ, ООН та інших міжнародних імпотентів
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кстати, свиночерви, как там, много газа к туркам поехало?)

Пропагандисти з російського агентства "Супутник" повідомляють про затримання чотирьох своїх співробітників в Анкарі та Стамбулі - Цензор.НЕТ 8610
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