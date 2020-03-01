 Пропагандисты из российского агентства "Спутник" сообщают о задержании четверых своих сотрудников в Анкаре и в Стамбуле

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.
Так, троих пропагандистов, на которых накануне напали неизвестные, обозвав их шпионами, задержала полиция и уже допросила прокуратура. По данным местных изданий, они задержаны в связи с публикацией на сайте Sputnik статьи "Украденная провинция. Почему 80 лет назад Франция передала Хатай Турции", утверждает Sputnik.
В редакцию пропагандистов в Стамбуле полиция пришла сегодня после обеда. Полицейские отказались покидать помещение до тех пор, пока не поговорят с руководством. В итоге главный редактор Sputnik Турция Махир Бозтепе был задержан.
Читайте на Цензор.НЕТ: Неизвестные в Анкаре напали на пропагандистов агентства Sputnik, назвав их "предателями" и "русскими шпионами"
Пропагандистское МИА "Россия сегодня" заявила, что собирается обратиться в связи с задержаниями в ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО.
Selvestor Vivat@S_vivat 10 мин
Подтверждено.
Российский военный самолет режима Су-24 был сбит в #Idlib в сельской местности после нанесения удара ракетой "земля-воздух".
Есть мнение, что самолётами Асада давно управляют российские пилоты.
Рвало у москалей пукан..
Устроил миру праздник Эрдоган.
(Бородино им в ср.ку )
С таким самым успехом можно пожаловаться в "Спортлото".
Ответом будет "озабоченность"
Маргарита Симоньян@M_Simonyan 4 ч
Мы уже девять часов не можем связаться с нашими сотрудниками в Анкаре, после того, как они обратились в полицию с заявлениями против погромщиков-националистов, напавших на их квартиры.
чел из рф?) Не похож на асадиста)) Больше на пропагандиста из ртр)) помёта)
Видео https://twitter.com/i/status/1234069460119629825
В принципе предсказуемый поворот. 80% сирийцев асада ненавидят. И при первой же возможности с ним расквитаются
Бутылка для них удовольствие, возврат на рязань- наказание.
находящихся в застенках кацапии
Selvestor Vivat@S_vivat
Кремлёвский диктатор звонит по всем инстанциям и просит хоть как-то повлиять на Эрдогана. Высказать озабоченность.
Ночью звонил Макрону. Заонить среди ночи Макрону, что бы тот спасал асадо-путинские войска в Сирии!!!
Вот вам и «мощь» Москвы.
Selvestor Vivat
@S_vivat
Второй Фронт!!!
Это будет 17 или 18(??) война Турецкой империи уже с
раШистской..
Ставлю на турок!
😁
Вашингтонский Обком@_Fashington 10 мин
Сирийская война напоминает мне Шестидневную войну 1967 года между Израилем, вооружённым западным оружием и арабских стран, вооружённых СССР.
По итогам той войны Израиль разнёс арабов, и в СССР был скандал.
Оказалось, что советское оружие полное дерьмо, а в руках арабов - вдвойне!
Турки чхати хотіли на цих всіх ОБСЄ, ООН та інших міжнародних імпотентів