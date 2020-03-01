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 Террористы ночью обстреливали позиции защитников Украины, потерь нет, - Минобороны

Российско-оккупационные войска с начала суток осуществили одну провокацию в зоне проведения Операции Объединенных сил.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на официальный сайт Министерства обороны.

"Боевых потерь в рядах Вооруженных Сил Украины с начала текущих суток нет", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, боевики в половине первого ночи на протяжении около 20 минут обстреливали украинские позиции в районе пос.Пески Ясиноватского района Донецкой области. При этом они применили миномет калибра 82мм с расходом две мины, произвели два выстрела из пулемета и выпустили десять гранат с автоматического гранатомета.

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"Наши защитники открыли огонь из пехотных средств, что заставило противника прекратить огонь. По состоянию на сейчас ситуация стабильная и полностью контролируется украинскими подразделениями из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3178707
 
 
 Топ комментарии
 
Мабуть хочуть спільного патрулювання, а членомкомандуючий не чує.
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Вот это очень плохо, что потерь нет. У террористов
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Вот это очень плохо, что потерь нет. У террористов
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Мабуть хочуть спільного патрулювання, а членомкомандуючий не чує.
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они за него не голосовали...., первыми бежали на избирательные пункты! кто угодно лишь бы не Порошенко. помните зебилы?
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Тем, кто хочет "договариваться посередине"
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Богдан Хмельницкий 1654 заключил с Москвой соглашение. В результате Московия его "кинула", а позже заключила сепаратное перемирие с Польшей и разделила Украину.
Текст соглашения бесследно исчез. Даже ее копия, которая хранилась в Париже таинственным образом исчезла.
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Михаил Грушевский в 1918 году заключил соглашение с большевистской РСФСР, которая признала УНР независимым государством. Как только Россия очухалась от своей гражданской войны так сразу наложила "вето" на этот договор.
.
В 1991 году РФ признала независимость Украины, а в 1994 году подписали Будапештский меморандум, обязавшись гарантировать существующие границы Украины. В 2014 году Москва напала войной на Украину..

1774 год подписан мир между Россией и Турцией о независимости Крымского ханства и сразу Московия напала на Крым.

1807, Договор о мире между Францией и Россией.
1812 году Россия объявляет войну Франции. Война 1812 года произошла из-за невыполнения Россией условий соглашения договора.

1871 - Россия наложила на ею подписанные Парижские мирные соглашения 1856 по итогам проигранной Крымской войны и в очередной раз оккупирует Крым.

1932 год - заключено Соглашение о ненападении между СССР и Польшей. 17 сентября 1939 СССР наложил на сделку кучу крутого "веты", и пошел танковые колонны на территорию Польши.

1941 год - заключен пакт о нейтралитете с Японией. 5 апреля 1945 Молотов вызвал посла Японии и сообщил,что СССР отказывается его выполнять. Через 4 месяца СССР объявил Японии войну.

1946 год - наложение кучи на сделки между СССР и западными союзниками в отношении Ирана и попытка Москвы аннексии ( за "гибридным" сценарию - созданием марионеточных "народных республик) части его территории.
Только наличие в США ядерного оружия заставили Москву отступить.

1987 год - соглашение о ядерных силах средней дальности между США и СССР. Москва на это наложила кучу гамна и приняла на вооружение крылатой ракеты 9M729 и ОТРК 9К720 ( "Искандер") в 2009 году......И тд. и тп.
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А наши ослы все пытаются договориться...
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Мародер никак не угомонится, собирает свою жатву. Кто остановит шоколадного барыгу наконец? Террористы ночью обстреливали позиции защитников Украины, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8001
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так он же на крови зарабатывает! не мешайте ему Террористы ночью обстреливали позиции защитников Украины, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 974
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Террористы ночью обстреливали позиции защитников Украины, потерь нет- ну наконец написали правду!!

А то все время пишут о нарушении перемирия!!!
Перемирие можно нарушить раз-дальше идет война
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Терористи вночі обстрілювали позиції захисників України, втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2244

То не вітер гне калину,
Ледве в ній тримається душа,
То Росія нищить Україну,
Схід перетворила на руїну.
Губиться стежина в споришах

До хатини, котру зруйнували,
До хрестів, прабатьківських могил;
Скрізь нові копати ледь встигали,
В них сини вкраїнські полягали,
Та не опустили хоругви!

Дише степ ізнов одвічним горем
І шматує зболені серця,
Розрослась в нас сила непокори,
Горе розлилось глибоким морем,
Та не видно ще йому кінця.
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1.Боевики нарушают договоренности о размещении техники на Донбассе, - СЦКК

2.Террористы ночью обстреливали позиции защитников Украины, потерь нет, - Минобороны

Так вот что бы этого не было надо запускать дроны и мочить по договоренности.
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