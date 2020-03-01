 Ермак и Козак обсудили обмен пленными в формате "всех на всех"

Об этом сообщили в Офисе президента, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в переговорах приняли участие и другие представители украинской и российской делегаций.
"Во время встречи стороны обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате "всех на всех", о котором договорились лидеры "нормандской четверки" во время встречи в Париже в декабре 2019 года", - говорится в сообщении.
Ермак надеется провести новый обмен в марте.
бо ви ж вже міняли "всіх на всіх"
(ну не могут же они...обыдвое... только за парашкины интересы переживать?)))
или могут?
Вопрос, какого хрена они находятся в Хмельницком, а не на Донбассе?
А у Нас их отпускают..
, на кого ж ти тоді вбивць дітей та вбивць Небесної сотні обміняв?
У тебе ж вже тоді "всіх на всіх" було,говноєд гундосий.