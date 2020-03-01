 Ермак и Козак обсудили обмен пленными в формате "всех на всех"

Об этом сообщили в Офисе президента, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в переговорах приняли участие и другие представители украинской и российской делегаций.

"Во время встречи стороны обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате "всех на всех", о котором договорились лидеры "нормандской четверки" во время встречи в Париже в декабре 2019 года", - говорится в сообщении.

Ермак надеется провести новый обмен в марте.

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