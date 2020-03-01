EN|RU|UK
Темы дня: Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  1849  42
Материалы по теме:
Все про:пленные (835) Ермак Андрей (124) Козак Дмитрий (7)

 Ермак и Козак обсудили обмен пленными в формате "всех на всех"

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак обсудил следующий обмен пленных с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

Об этом сообщили в Офисе президента, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в переговорах приняли участие и другие представители украинской и российской делегаций.

"Во время встречи стороны обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате "всех на всех", о котором договорились лидеры "нормандской четверки" во время встречи в Париже в декабре 2019 года", - говорится в сообщении.

Ермак надеется провести новый обмен в марте.

Читайте также: Замглавы администрации Путина Козак может продвигать идею федерализации Украины, - Пристайко

Ермак и Козак обсудили обмен пленными в формате всех на всех 01

Источник: https://censor.net.ua/n3178706
 
 
 Топ комментарии
 
а вот так турки ведут переговоры с Пукиным в Сирии..
Ермак и Козак обсудили обмен пленными в формате "всех на всех" - Цензор.НЕТ 7593
 показать весь комментарий
 
В рамках яких повноважень Єрмак веде сепаратні перемовини в Мінську з агресором? Повноваження керівника офісу не дають йому права цього робити. Думаю це має стати предметом розслідування після зміни влади.Ермак и Козак обсудили обмен пленными в формате "всех на всех" - Цензор.НЕТ 5662
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ердоган - турок, а Єрмак та кОзак - жиди. Як там у анекдоті: два араби - в одному окопі, два євреї - в іншому. Сидять, пострілюють одні в одних. Стріляли, стріляли, і набої закінчились. Один єврей іншому - ну, що, підем у рукопашну? - Ти здурів? Їх двоє, а ми - одні. Домовляться...Єрмак і Козак обговорили обмін полоненими у форматі "всіх на всіх" - Цензор.НЕТ 8333
 показать весь комментарий
 
Совковые стереотипы мышления? Одна извилина и та прямая?
 показать весь комментарий
 
Обсуждали условия капитуляции малоросии?
 показать весь комментарий
 
 
То це два різних типа? Я читав в історії, що був козак Єрмак. Виходить, і тут кацапи історію спотворили! 😁
 показать весь комментарий
 
Єрмак був кАзаком, то трохи інше. Говорячи по ********* Єрмак то вагнеровець на службі олігарха Строганова.
 показать весь комментарий
 
Як там Чехов казав: немає на світі такої речі, яка б не згодилася на прізвище єврею - не дивіться на прізвища, дивіться на морду ліца
 показать весь комментарий
 
сюрреализм - у кацапа истинно украинская фамилия, у хохла - истинно русская. мабудь,один народ Ермак и Козак обсудили обмен пленными в формате "всех на всех" - Цензор.НЕТ 6641
 показать весь комментарий
 
 
и выход на одну кантору .... только у одного через парадную дверь , а у другого с противоположной...
 показать весь комментарий
 
А МЕНЯТЬ ТО НА КОГО? НА ВЕСЬ СОСТАВ ПАРТИИ " СЛУГА НАРОДА" ? ТОЛЬКО НЕ ПРОДЕШЕВИТЬ ! АРАХАМИЮ, БРАГАРА И МИЛОВАНОВА МЕНЯТЬ 1 К 10 !!!
 показать весь комментарий
 
 
какая уже часть сериала всех на всех?
 показать весь комментарий
 
 
В рамках яких повноважень Єрмак веде сепаратні перемовини в Мінську з агресором? Повноваження керівника офісу не дають йому права цього робити. Думаю це має стати предметом розслідування після зміни влади.Ермак и Козак обсудили обмен пленными в формате "всех на всех" - Цензор.НЕТ 5662
 показать весь комментарий
 
 
лучший парламентер с русскими это Байрактар
 показать весь комментарий
 
 
Лучше всего в глаза Х*йлу взглянут так любимые Порохом снайперы криворожского спецназа.
 показать весь комментарий
 
знову якась брехня?
бо ви ж вже міняли "всіх на всіх"
 показать весь комментарий
 
 
а вот так турки ведут переговоры с Пукиным в Сирии..
Ермак и Козак обсудили обмен пленными в формате "всех на всех" - Цензор.НЕТ 7593
 показать весь комментарий
 
 
им бы местами поменяться...Казак чтоб за Украину болел а Ермак за Сибирь )))
(ну не могут же они...обыдвое... только за парашкины интересы переживать?)))
или могут?
 показать весь комментарий
 
 
Вони за свої жидівські інтереси переживають.
 показать весь комментарий
 
 
Майже 250 тис петляють від призову ло лав ВСУ. А тепер починайте розповідати, як в 2014 потрібно булл за Крим боротися, як на Донбасі за 3 дні ворога викинути аж до Ростову...
 показать весь комментарий
 
 
Слуги путлера что-то обсудили. Очередную поганку для Украины. Ясно, спасибо.
 показать весь комментарий
 
 
Оказывается у Украины есть 12 ударных беспилотников Байрактар турецкого производства. Именно тех беспилотников, которые сейчас наносят удары в Сирии.
Вопрос, какого хрена они находятся в Хмельницком, а не на Донбассе?
 показать весь комментарий
 
 
він в зраду вдарився якраз коли пропонував себе в МО на цей напрямок, але боригі чомусь його не взяли, обідивсьо

Єрмак і Козак обговорили обмін полоненими у форматі "всіх на всіх" - Цензор.НЕТ 4957
 показать весь комментарий
 
Самое пррративное- на паРашке с заложниками прроблем то нету, рыбное место..
А у Нас их отпускают..
 показать весь комментарий
 
 
Встретились два москаля - Козак и Ермак. Ура, довыбирались, народная демократия. Ермак уже Пристайко практически уволил. Что дальше, Ермак будет СНБО и минобороны назначать? Хорошая перспектива для Украины. Все хлопают ушами.
 показать весь комментарий
 
 
Вот так нас обманывает эта зелень во всем
Єрмак і Козак обговорили обмін полоненими у форматі "всіх на всіх" - Цензор.НЕТ 7624
 показать весь комментарий
 
Шо там, московитські любителі котлів, навчили, на свою голову? Тримайте!Єрмак і Козак обговорили обмін полоненими у форматі "всіх на всіх" - Цензор.НЕТ 9875
 показать весь комментарий
 
 
Вот так надо Луганск и Донецк обкладывать.
 показать весь комментарий
 
«Французьке дипломатичне джерело: Асад покінчив життя самогубством» Інсайди від узкіх. Будьте обережні!!!! Прячут его...уже наверно..
 показать весь комментарий
 
***** зе
, на кого ж ти тоді вбивць дітей та вбивць Небесної сотні обміняв?
У тебе ж вже тоді "всіх на всіх" було,говноєд гундосий.

Єрмак і Козак обговорили обмін полоненими у форматі "всіх на всіх" - Цензор.НЕТ 9622
 показать весь комментарий
 
 
Дочка нынешнего мера Симферополя часто ездит в Киев свободно, почему до сих пор не задержана и не обменяна на наших людей?
 показать весь комментарий
 
 
Козак Ермак.. это один человек ( ну тот, из Сибири) или два, Это даже не Зорян и Шкиряк.
 показать весь комментарий
 
Власть ЗЕпредателей розсыпается и теряет легитимность , вот и поехал Ермак спрашивать совета у начальства .
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх