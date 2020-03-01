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Все про:Сирия (2881) Турция (2244) Акар (4)

 Турция проводит в Сирии операцию "Весенний щит": уничтожен истребитель, 103 танка и десятки САУ

Анкара развернула военную операцию в Сирии против войск режима Асада после авианалетов, в результате которых погибли турецкие военные.

Об этом заявил в воскресенье, 1 марта, министр обороны Турции Хулуси Акар турецкому агентству "Анадолу", сообщает Цензор.НЕТ.

Операция "Весенний щит" в сирийской провинции Идлиб проходит успешно, сказал он.

Вместе с тем глава турецкого военного ведомства подчеркнул, что его страна не стремится к конфронтации с Россией, поддерживающей режим в Дамаске.

"Наша единственная цель - остановить массовые убийства, радикализацию, миграцию", - пояснил он.

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Турция ожидает, что Россия использует свое влияние на режим в Дамаске для прекращения атак сирийских правительственных войск, указал Акар. Он также отметил, что в соответствии с правом на самооборону турецкие вооруженные силы будут преследовать только те подразделения сирийской армии в Идлибе, которые нанесли удар по турецким военным.

По словам Акара, на данный момент уничтожены около 2200 военнослужащих сирийского режима, беспилотник, 8 вертолетов, 103 танка, десятки гаубиц, 3 системы противовоздушной обороны.

Также, по информации "Анадолу", уничтожен сирийский истребитель.

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Напомним, 28 февраля стало известно, что сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 36 турецких военнослужащих.

Источник: https://censor.net.ua/n3178703
 
   
 Топ комментарии
 
Слава Султану Андреевичу Бандере!!!!
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В Сирии вокруг Пальмиры каждую неделю ИГ громят колонны САА и выкладывают фотки убитых солдат, на юге открывается новый фронт, за рекой и на нефтяных месторождения сидят курды, города в руинах, экономика в жопе, производства нет, а содержат этот цирк с конями Россия и Иран. В Ираке как-то спокойнее
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Ну извиняйте, думал что со времен бури в пустыне амеры смогли людям жизнь наладить. выходит, зря страну разрушили, но это уже не их проблемы. Хотя Ассду русские тоже не сильно могут помочь - база с пару самолетами и др. единицы техники ничего не решат, а яо не пойдет, т.к. на саму россию никто и не нападает
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За три дні 103 танки купа сау і пачки путинососів асадистів.Є чому повчитись.І це тільки одна туреччина херачить а тепер множимо це все на альянс.Тиждень часу і росеюшки немає.
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_Но нет. ЯО. И вообще европейцы категорически, неистово не хотят воевать (и значит умирать) не только за союзников по НАТО, но и за собственную страну. Так что нет. Потому-то путлер так и борзеет!
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Британці вчасно хлінюють. Будуть відновлювати свою армію і флот замість годування біженців і соціалістів еврособюзу.
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не равняй армию Турции и Украины.
надеюсь реванш впереди ...
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Так это же прекрасно, плешивый вова скоро кинет своего диктаторишку Асада.
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З російських соц. мереж - "Крым наш! Турция продолжение Крыма, а правильнее - следующая на очереди к присоединению!"...тріїдіний царска-савєцка-русскій народ...
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Информация о том, что самолет Воздушно-космических сил (ВКС) России Су-24 был сбит в сирийском Идлибе, не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское министерство обороны. Туреччина проводить у Сирії операцію "Весняний щит": знищено винищувач, 103 танки і десятки САУ - Цензор.НЕТ 611
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Сам чтоли рухнул? Бывает, с кацами чаще, чем с другими. Правда и брешет ТАСС чаще, чем дышит...
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І ніфіга не шукає миру, у погляді #уйла, як бубочка янєлох...
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Мир начал искать Пан МИНСКИЙ, А бубочка твой продолжает, выражайся по ясней.
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Звездишь , косой, не было тебя в Дебальцево, вот и пришлось минские подписывать, а так бы ты уже писал на руинах кремля))
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Да, турки это хороший подарок. Террористам...
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Особенно Хезболле
Вчера выкладывали видео, как один скот хизбушайтан плакался, что Россия их бросила и им конец
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Думаю, через неделю доведут цифру до трех тысяч танков( и САУ).
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Турки умеют воевать(янычары). Это "европейцы" только "сопли жевать" горазды.
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Интересно посмотреть на дебилов, которые которые верят этой херне.
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Не плачь, рузьке... Ти ж віриш в пуйла?
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Обратись к психиатру детка, тебя вылечат
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Вот это я понимаю Сильная армия! Епашит москлей налево и направо... ув Порошенко и Зеленский - вот вам пример сильной армии, и заметьте они ни где не телепали об этом языком!!!! Сильная армия это когда не подписывают минские и всякого рода другие соглашения! Берите примеер!
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так это не магазины "рошен" на каждом углу открывать и не "сватов" штамповать....
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до пороха, у нас была полностью разгабленная армия, спасибо нашим добровольцам и волонтерам, что мы существуем, спасибо, что при порохе у нас появилось оружие, которым мы можем достойно отвечать.
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Да ладно! Все было. Руководства не было нормального! Вы думаете что всю технику боеприпасы за это время наштамповали? Вы ошибаетесь! Нужно было одно - руководство грамотное и решительность, скоординированные действия... Волонтерам да огромное благодарствие! Пока власть делили чиновники, они поставляли все что можно было! Все было на складах, поверьте.. еще я служил в 95, был на оружейном складе , так там пулеметы мои ровесники нульсовые в смазочке, не говоря уже об остальном, боеприпасов на три часа беспрерывной стрельбы, техника нульс.....продовольственный НЗ... нам в части (учебка) было 3500 чел, на всех хватило бы и еще много осталось бы! Так что не нужно списывать на разграбленность! Не умение руководить, нет решительности - это да!
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конечно меньше - вы же их помидоры бульдозерами давите...)
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851,1 миллиарда USD Турция 1,578 триллиона USD - рашка!
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Интересно, если бы турки отжали Крым или если отожмут его у раши, что будут блеять наши , украинские гетьманы? Турки и курдских женщин мочили безжалостно. ..
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Турки нам не друзі. Але нам дуже вигідно щоб вони з кацапами гризли один одному глотки.
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Похоже, все останутся на местах и при своих: Асад - в Дамаске, Эрдоган - в НАТО, пуйло - в Кремле. Тонн 200-300 биомассы переведут на фарш, стоимость АЭС в Турции вырастет, а цена газа упадет. Все объявят о победе. Десяток тысяч новых обезьян достигнут нирваны в Европе.
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Selvestor Vivat

@S_vivat


Кремлёвский диктатор звонит по всем инстанциям и просит хоть как-то повлиять на Эрдогана. Высказать озабоченность.
Ночью звонил Макрону. Заонить среди ночи Макрону, что бы тот спасал асадо-путинские войска в Сирии!!!
Вот вам и «мощь» Москвы.
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Все новости про войну в Сирии https://t.me/joinchat/AAAAAExTrFreZHrq2yQWWA

Канал кацапский!
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Adem@HSNVADEM 42 мин
Турки привели свежую статистику потерь русско-шиитских формирований в Сирии Уничтожены 1 беспилотник, 8 вертолетов, 103 танка, боле каке 300 ед. бронетехники, 72 артиллерийские установки, 3 системы ПВО, нейтрализованы 2 212 эелементов режима
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Обов'язково поїду в Турцию відпочивати!!!! Слава Ердогану..
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Если цифры соответствуют реальности, то для асадовско-путинского сброда потери в технике большие. Доставить технику взамен уничтоженной из страны лаптеногих в Сирию не так то просто. У Ирана также не та ситуация чтобы техникой разбрасываться.
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Слава Україні! (Е.Ердоган) - це було секретним кодом початку військової операції проти російських найманців.
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за Куршавель, за Лондон, за Майамі
Туреччина проводить у Сирії операцію "Весняний щит": знищено винищувач, 103 танки і десятки САУ - Цензор.НЕТ 596
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Даже пропагандист Поддубный рашки-говняшки признает силу Турции https://www.youtube.com/watch?v=n1XTrqWAmCQ
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Что то маловато "уничтожено" аж 130 танка и десятки САУ... Нужно было сразу сказать 1300 танков и сотни САУ. " Сказки тысячи и одной ночи". Чисто восток одним словом... А Дамаск еще случаем не взяли...
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В реалі десь 13 танків і 1 САУ Теж непогано
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Зараз пишуть що Ердоган такий, Зеленський не такий, Турція така а Україна не така. Люди добрі, за спиною Ердогана і Турції стоїть стіна НАТО. А хто стоїть за спиною Зеленського і України? Стоять РБ ООН з "глубокой озабоченностью" та банда мародерів з "ножами" у руках.
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за спиной Зе стоит его молодая команда турбопринтеров, вы сделали это разом.
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а кто мешал украине еще в 90-е вступить в НАТО? как это сделали соседи.
вот потому и "не така"
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Сирийский режим официально признал потерю двух самолетов, летчики катапультировались. После ударов США, Израиля, плюс в Идлибе 2 самолета и 8 вертолетов, плюс разные потери за все время войны . Сколько у асада осталось своих самолетов? Скорее, что летают уже только путинские самолетики, да и тех скоро всех уничтожат.
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