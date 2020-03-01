 Заявление Гончарука об отставке в Раду не поступало, - Разумков

Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"По состоянию на сегодня никаких заявлений в Верховную Раду не поступало", — сказал Разумков журналистам в воскресенье в Киеве.
Есть перечень вопросов, которые были определены президентом, и должны быть рассмотрены на внеочередном заседании Верховной Рады, это произойдет в среду, 4 марта", — добавил он.
Разумков пояснил, что 4 марта будут также заслушаны отчеты представителей силовых ведомств — МВД, СБУ, ГБР, НАБУ и Офиса генпрокурора.
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Он подтвердил, что обсуждал с президентом Владимиром Зеленским вопросы, которые будут вынесены на внеочередное заседание Рады.
"Да, я общался с президентом. Я думаю, что те вопросы, которые были предложены к рассмотрению в ВР, они действительно важны, они актуальны. Вы знаете, что сейчас мы находимся в режиме рассмотрения вопросов земельной реформы", — сказал Разумков.
28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00.
В пресс-службе главы государства уточнили, что на повестке дня заседания — несколько законопроектов и вопрос о кабинете министров Украины.
Также на Цензор.НЕТ: Опубликован документ с повесткой дня внеочередного заседания Верховной Рады. ДОКУМЕНТ
29 февраля информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины опубликовало повестку внеочередного заседания.
На самокате укатил.
Х.р его теперь сгонишь с министерского самоката.
- Я ещёёё кружочков двестиии...
Осел,
Козел,
Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
https://nv.ua/ukraine/politics/goncharu ... 72985.html
😁
але танки пройшли на пів-кілометра лівіше
🤣Нет... лучше - селедки!
А дыма и много, и какой-то он характерно вонючий - пердаки у ЗЕ-камарильи подгорают - у министерской ЗЕ-кодлы. Заныли ЗЕ-дупы рыхлые и разнеженные, в креслах тёплых кабинетов уютных благостно прогреваемые - почуяли родимые пендели булкодробительные, им коварно приготовляемые. Замерещился ЗЕ-дупам кошмар леденящий, как вытряхивают жесткосердно из кресел министерских на улицу слякотную, в ненастье весеннее, на 7 ветров промозглых, на дожди колючие. Возопит истошно ЗЕ-кодла министерская - мы ж правительство наилучшее, самое компетентное за всю историю незалежную - посмеются над ними вороны чёрные да сороки белобокие. Встретит в подворотне мрачной отставленная ЗЕ-кодла министерская предводителя изгнанного Гончарука Цапа Козлобородого с самокатом из жопы нелепо торчащим, заключат друг друга в объятия скорбные, заголосят плачем пронзительным о житии сытном министерском, навсегда от них ускользнувшем.
У меня вопрос, какого хрена они находятся в Хмельницком, а не на Донбассе?