EN|RU|UK
Темы дня: Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  1920  59
Все про:ВР (24455) отставка (2524) внеочередное заседание (50) Разумков Дмитрий (402) Гончарук_Алексей (761)

 Заявление Гончарука об отставке в Раду не поступало, - Разумков

В парламент не поступало заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на сегодня никаких заявлений в Верховную Раду не поступало", — сказал Разумков журналистам в воскресенье в Киеве.

Есть перечень вопросов, которые были определены президентом, и должны быть рассмотрены на внеочередном заседании Верховной Рады, это произойдет в среду, 4 марта", — добавил он.

Разумков пояснил, что 4 марта будут также заслушаны отчеты представителей силовых ведомств — МВД, СБУ, ГБР, НАБУ и Офиса генпрокурора.

Читайте на Цензор.НЕТ: Вопрос о Кабмине, действия силовиков в сфере борьбы с коррупцией: опубликована повестка дня внеочередного заседания Рады

Он подтвердил, что обсуждал с президентом Владимиром Зеленским вопросы, которые будут вынесены на внеочередное заседание Рады.

"Да, я общался с президентом. Я думаю, что те вопросы, которые были предложены к рассмотрению в ВР, они действительно важны, они актуальны. Вы знаете, что сейчас мы находимся в режиме рассмотрения вопросов земельной реформы", — сказал Разумков.

28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00.

В пресс-службе главы государства уточнили, что на повестке дня заседания — несколько законопроектов и вопрос о кабинете министров Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Опубликован документ с повесткой дня внеочередного заседания Верховной Рады. ДОКУМЕНТ

29 февраля информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины опубликовало повестку внеочередного заседания.

Источник: https://censor.net.ua/n3178702
 
 
 Топ комментарии
 
Грузчиком работать надо! А этот тупой фазан может только бородку вычесывать
 показать весь комментарий
 
У Гаврилюка есть права на управление автомобилем у Гончарчука только на самокат. Таксистом не может только рикшей!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кто же от такого места сам уйдет, кем он после этого будет, разве что грузчиком.
 показать весь комментарий
 
 
а чем прямь грузчиком, вот депутат гаврилюк таксистом устроился, этот тоже может
 показать весь комментарий
 
 
У Гаврилюка есть права на управление автомобилем у Гончарчука только на самокат. Таксистом не может только рикшей!
 показать весь комментарий
 
 
Будет опять в массовке в ток-шоу участвовать. Зеленые играются как слабоумные с этим Гончаруком.
 показать весь комментарий
 
А Арахамия собирется опять торговать *********** на базаре! А Брагар собрался в гицели, отлавливать собак.
 показать весь комментарий
 
 
а скалецкая может санитаркой в инфекционке
 показать весь комментарий
 
 
Грузчиком работать надо! А этот тупой фазан может только бородку вычесывать
 показать весь комментарий
 
 
У него опыт в массовках на шоу есть. Вот пусть сидит и хлопает в ладоши когда скажут. Это его максимум.
 показать весь комментарий
 
 
так ты же его избирал! поздно локти кусать!
 показать весь комментарий
 
З якого бодуна Гончарук має у відставку подавати? Тігіпко підганяє і зраду тихенько роздмухує? Заявление Гончарука об отставке в Раду не поступало - Разумков - Цензор.НЕТ 2694
 показать весь комментарий
 
 
У Гончарука годовой иммунитет, а Тигипко скорее похож на провокативный вброс. Там сейчас Ермак своих и людей Ахметки распихивает по всем должностям.
 показать весь комментарий
 
 
Судя по количеству лживых вбросов - в зеленой команде вообще творятся чудные дела.
 показать весь комментарий
 
 
Ну чого ж? Ви що, "шюток" не розумієте? Могли б вже звикнути.
 показать весь комментарий
 
Так он не собирался увольняться. Он же не дурак. Хлебное место, бесплатный самокат. Тепло, уютно.
Заявление Гончарука об отставке в Раду не поступало - Разумков - Цензор.НЕТ 6680
 показать весь комментарий
 
Так і кажіть зразу, що будете розглядати зміни до Конституції щодо надання сепаратистам "особенного статуса".
 показать весь комментарий
 
На российских ресурсах с утра раздувается тема "отставки" Гончарука , со ссьілкой на информацию от "Зеркала недели" , а там такой новости нет. Опять фейк?
 показать весь комментарий
 
Зелене лайно починає останнім часом смердіти і дуже сильно..Щось пробзділося в зеленому королівстві))) Ех, ******** Данія! Піздєц всім сподіванням.
 показать весь комментарий
 
 
Лёха-самокатчик.
Х.р его теперь сгонишь с министерского самоката.
 показать весь комментарий
 
 
- Лёха, с самоката нах..!
- Я ещёёё кружочков двестиии...
 показать весь комментарий
 
Клоуны рассматривают Конституцию и Законы Украины как сценарий для клоунады.
 показать весь комментарий
 
Черчилль: если премьер оступился - прикройте его, если ошибся - помогите ему, если заснул - не будите... но если это плохой премьер - отправьте его на "убой"...
 показать весь комментарий
 
Проказница-Мартышка,
Осел,
Козел,
Да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
https://nv.ua/ukraine/politics/goncharu ... 72985.html
 показать весь комментарий
 
 
он президенту подал,как прошлый раз Заявление Гончарука об отставке в Раду не поступало, - Разумков - Цензор.НЕТ 6410
 показать весь комментарий
 
 
обв'язав себе гранатами, та ліг під танк
але танки пройшли на пів-кілометра лівіше
 показать весь комментарий
 
 
Дайте ему парабеллум!
🤣Нет... лучше - селедки!
 показать весь комментарий
 
 
Это непреодолимый барьер. Не перепрыгнуть и не перелезть.
 показать весь комментарий
 
4 марта мы увидим в ВР неформальную калолицию из маскирующихся слуг Ху*ла (слуг урода) и явных слуг Ху*ла в виде жопоблока. Цель- ахметкин премьер и совместный дерибан земли. Теперь угадайте, что при ахметке будет с курсом доллара к гривне (который ахметкиным "экспортёрам" выгоден как повыше) и тарифами на газ, тепло и электроэнергию (всё это он через свои прокладки впаривает лохам). Зебилы, вы за это голосовали?
 показать весь комментарий
 
Шо , опять , как у Пецьі с Леркой , курс гривньі обвалится в три раза !?
 показать весь комментарий
 
 
Так вона і не надійде...Її принесуть...сам Разумков і принесе...
 показать весь комментарий
 
Эта гоп компания землепродавцив и дальше будет рассказывает как нам жить. С этим надо что то делать.для начала народовладдя и геть соросят.Анархия самоуправления лучше рабство от соросят. Украина должна прийти в свое природное состояние это самоуправлние и суспильный договор между громадами.
 показать весь комментарий
 
Это просто означает,что у Коломойского и Ахметова нет достаточного количества голосов,чтобы уволить Гончарука и поставить своих марионеток.
 показать весь комментарий
 
 
а у Зе вічний цирк Заява Гончарука про відставку в Раду не надходила, - Разумков - Цензор.НЕТ 6680 навіть заяву подати і підписати без шоу не можуть Заява Гончарука про відставку в Раду не надходила, - Разумков - Цензор.НЕТ 7374
 показать весь комментарий
 
он это заявление написал еще когда вступил в должность. это для зебилов памятка!
 показать весь комментарий
 
видать профан опять заявление зеле отнес.
 показать весь комментарий
 
"Дыма без огня не бывает"©
А дыма и много, и какой-то он характерно вонючий - пердаки у ЗЕ-камарильи подгорают - у министерской ЗЕ-кодлы. Заныли ЗЕ-дупы рыхлые и разнеженные, в креслах тёплых кабинетов уютных благостно прогреваемые - почуяли родимые пендели булкодробительные, им коварно приготовляемые. Замерещился ЗЕ-дупам кошмар леденящий, как вытряхивают жесткосердно из кресел министерских на улицу слякотную, в ненастье весеннее, на 7 ветров промозглых, на дожди колючие. Возопит истошно ЗЕ-кодла министерская - мы ж правительство наилучшее, самое компетентное за всю историю незалежную - посмеются над ними вороны чёрные да сороки белобокие. Встретит в подворотне мрачной отставленная ЗЕ-кодла министерская предводителя изгнанного Гончарука Цапа Козлобородого с самокатом из жопы нелепо торчащим, заключат друг друга в объятия скорбные, заголосят плачем пронзительным о житии сытном министерском, навсегда от них ускользнувшем.
 показать весь комментарий
 
Тем временем в соседней Словакии власть с треском проиграла парламентские выборы. Среди лидеров - популисты и пророссийская партия. Наверное Цензор позже даст новость подробней.
 показать весь комментарий
 
Там наверно и этого нет потому отчет у них в министерстве разный и врут друг другу даже
 показать весь комментарий
 
С сменой министров как дети в садике играют в лепестки на ромашке
 показать весь комментарий
 
Оказывается у Украины есть 12 ударных беспилотников Байрактар турецкого производства. Именно тех беспилотников, которые сейчас наносят удары в Сирии.
У меня вопрос, какого хрена они находятся в Хмельницком, а не на Донбассе?
 показать весь комментарий
 
А что служба осла не передавала , ведь Ермак с зе лично его уволили.
Заява Гончарука про відставку в Раду не надходила, - Разумков - Цензор.НЕТ 6944
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх