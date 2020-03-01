 Заявление Гончарука об отставке в Раду не поступало, - Разумков

Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на сегодня никаких заявлений в Верховную Раду не поступало", — сказал Разумков журналистам в воскресенье в Киеве.

Есть перечень вопросов, которые были определены президентом, и должны быть рассмотрены на внеочередном заседании Верховной Рады, это произойдет в среду, 4 марта", — добавил он.

Разумков пояснил, что 4 марта будут также заслушаны отчеты представителей силовых ведомств — МВД, СБУ, ГБР, НАБУ и Офиса генпрокурора.

Читайте на Цензор.НЕТ: Вопрос о Кабмине, действия силовиков в сфере борьбы с коррупцией: опубликована повестка дня внеочередного заседания Рады

Он подтвердил, что обсуждал с президентом Владимиром Зеленским вопросы, которые будут вынесены на внеочередное заседание Рады.

"Да, я общался с президентом. Я думаю, что те вопросы, которые были предложены к рассмотрению в ВР, они действительно важны, они актуальны. Вы знаете, что сейчас мы находимся в режиме рассмотрения вопросов земельной реформы", — сказал Разумков.

28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00.

В пресс-службе главы государства уточнили, что на повестке дня заседания — несколько законопроектов и вопрос о кабинете министров Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Опубликован документ с повесткой дня внеочередного заседания Верховной Рады. ДОКУМЕНТ

29 февраля информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины опубликовало повестку внеочередного заседания.