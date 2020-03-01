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Все про:беженцы (983) Греция (545) Сирия (2881) Турция (2244)

 "Вчера было 9600 попыток нарушить наши границы", - замминистра обороны Греции Стефанис о беженцах из Сирии

Греция обвиняет Турцию в активной помощи мигрантам, пытающимся прорвать границу Евросоюза. Еврокомиссия готова помочь Греции с охраной границ.

Замминистра обороны Греции Алквидиас Стефанис рассказал о попытках прорыва границы со стороны беженцев, информирует Цензор. НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Вчера было 9600 попыток нарушить наши границы, и все они были успешно отражены", — сказал Стефанис.

В Международной организации по миграции сообщили, что вдоль греческо-турецкой границы разместились 13 тысяч человек.

Греция обвиняет Турцию в активной поддержке беженцев. Поздно вечером в субботу автобусы в турецких городах загружались людьми, которые направлялись к пограничной зоне.

"Они не только не останавливают их, но и помогают им", — сказал Стефанис о действиях властей Турции в отношении мигрантов.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Тысячи сирийских беженцев, которых пропустила Турция, пытаются прорвать границу с Грецией. ФОТОрепортаж

Министр миграции Греции Нотис Миттарачи отметил, что власти постараются избежать массового потока беженцев.

"Эта страна не является бесплатной для всех", — отметил министр.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ее ведомство готово предоставить дополнительную поддержку Греции и Болгарии в охране их границ.

"Нашим главным приоритетом на данном этапе является обеспечение полной поддержки Греции и Болгарии. Мы готовы оказать дополнительную поддержку, в том числе через Frontex на сухопутной границе", — написала она в Twitter.

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что Турция открыла границы для сирийских беженцев в Европу.

Также на Цензор.НЕТ: "Я просил Путина оставить турецких военных один на один с режимом", - Эрдоган

После в ЕС заявили, что Турция не открывала границу для беженцев, а соглашение о сдерживании незаконной миграции остается в силе.

29 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что его страна открыла границу с Евросоюзом, впустив около 18 тысяч беженцев из Сирии.

Источник: https://censor.net.ua/n3178701
 
 
 Топ комментарии
 
Сегодня праздник у лопат
Сегодня они - ложки
Мокшанцы с них блины едят
Под грустный визг гармошки
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Не мигрантам а мирным жителям убегающим от войны.Президент Турции молодчина,показал всему миру что ,,Моя хата з караю,, не значет что это некоснется никого из этих ,,нейтралитетчиков,, из ЕС и их рано или позно ждет тоже самое.
Если кто действительно хочет мир во всем мире то кацапия как и кацапы должны изчезнуть с планеты как вид.Если останется хоть один то зараза распространится как коронавирус.
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Дякуй, дуже дякуй Меркельші і відраховуй податок на соціалку неробам. "Учора було 9 600 спроб порушити наші кордони", - заступник міністра оборони Греції Стефаніс про біженців із Сирії - Цензор.НЕТ 3240
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Совет форумчанПравила форума
 
Чому сирійці не лишаються в Турції? Чи не план це Кремля?
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Начувайся,жирна Європа. Десятиліттями кормлять турків обіцянками. А от утримує біженців Туреччина за власний кошт. Нехай понервують.
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Біженці корисні, якщо їх використовувати як дешеву робочу силу.
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Це якщо вони хочуть працювати, а деякі свідомо ідуть жити на соціальні допомоги .
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Тузция получила огромные деньги на содержание беженцев и подписала соглашение
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Чому українці не лишаються в Україні? З тої ж причини - хочуть щастя.
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Ненуашо, это ж наши люди? Просто кушать хотят.
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Сегодня праздник у лопат
Сегодня они - ложки
Мокшанцы с них блины едят
Под грустный визг гармошки
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Не мигрантам а мирным жителям убегающим от войны.Президент Турции молодчина,показал всему миру что ,,Моя хата з караю,, не значет что это некоснется никого из этих ,,нейтралитетчиков,, из ЕС и их рано или позно ждет тоже самое.
Если кто действительно хочет мир во всем мире то кацапия как и кацапы должны изчезнуть с планеты как вид.Если останется хоть один то зараза распространится как коронавирус.
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Не считайте турок дебилами, жрите беженцев как и они. Греки тут нашлись, етить его мать.
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а сколько ж лет ЕС идя на поводу рашистских лоббистов фрицев и французов, не принимаетТурцию в ЕС....?Ишь как проститутки гейропейские запели,,,?
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Всіх в Німеччину до друга ***** пані Меркель))) Я ми будемо стурбовані..дуже стурбовані..
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я зрозумів, де слабке місце сирійських біженців: вони ******* круглі цифри
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Греки, держать границу, не пропускать всех этих мухамедов, хасанов и али. В ЕС уже и так полно этого отребья, не понятно только, что с ними делать. Работать не хотят, сидят всеми семьями на социалке и большая часть завязана на криминале (наркота, оружие, крышевание и радикальный исламизм).

эрдоган - мудак и ничем не лучше *****.
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Шановний пан Ердоган не окупував жодного метру української території і не поранив жодного українського воїна .
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Дякуй, дуже дякуй Меркельші і відраховуй податок на соціалку неробам. "Учора було 9 600 спроб порушити наші кордони", - заступник міністра оборони Греції Стефаніс про біженців із Сирії - Цензор.НЕТ 3240
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У Кира Буличова є роман "Через терни до зірок". Греція - це і є ті терни. Зірки - Німеччина і Франція. У романі прорвалися. І сирійці прорвуться! Ніхто їх розстрілювали не буде. "Трєугольнік будєт випіт, Будь то параллєлєпіпєд..." (В.Висоцкий)
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Сирійці ******* торгувати, але не працювати... А приплод в сімях у них великий... Пустять Греки їх до себе, то через 20 років країна бцде на 20% арабомовна з усіма з цього витікаючими наслідками...
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Ось як Греція їх не пропустить, то буде Ердогану головний біль що робити з цією оравою. "Учора було 9 600 спроб порушити наші кордони", - заступник міністра оборони Греції Стефаніс про біженців із Сирії - Цензор.НЕТ 4758
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Может, Эрдоган докумекает и перестанет воевать в Сирии, глядишь и беженцев тогда не будет!
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Вот поэтому Болгария и Румыния до сих пор не в шенгене, поэтому им все время кучу отговорок придумывают, чтобы оставался буфер между турками и "безграничной" шенгенской зоной. А Греция сухопутной границы с остальным шенгеном не имеет.
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"Они не только не останавливают их, но и помогают им", - сказал Стефанис о действиях властей Турции в отношении мигрантов.Источник: https://censor.net.ua/n3178701

Молодцы турки, греки это полностью заслужили.
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Всех мигрантов собрать и отправить в благословенную рашу, вместе с асадом солнцеликим.
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Туреччина допомагає занепокоєній Європі трошки стимулювати стурбованість.

Турецкая государственная телерадиокомпания TRT публикует схему рекомендуемых маршрутов преодоления европейских границ для сирийских беженцев.

"Учора було 9 600 спроб порушити наші кордони", - заступник міністра оборони Греції Стефаніс про біженців із Сирії - Цензор.НЕТ 7989
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ПРИШЛО ВРЕМЯ ПЛАТИТЬ ЗА ОЗАБОЧЕННОСТЬ И ОБЕСПОКОЕННОСТЬ! МНЕ ВООБЩЕ КАЖЕТСЯ ЧТО ОНИ СДЕРЖИВАЮТ ***** ТОЛЬКО ИЗ-ЗА ТОГО ЧТО БУДУТ БЕЖАТЬ С УКРАИНЫ В СЛУЧАЕ ПОЛНОМАСШТАБНОЙ ВОЙНУШКИ! НАСРАТЬ ИМ НА УКРАИНУ И НА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА!
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Грекам нужно запрашивать помощи от ЕС и закрывать границу от беженцев- переселенцев из Турции. Можно даже на вирус сослаться. А то Турция такой "друг и союзник" Греции, как Россия Украине.
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