 "Вчера было 9600 попыток нарушить наши границы", - замминистра обороны Греции Стефанис о беженцах из Сирии

Замминистра обороны Греции Алквидиас Стефанис рассказал о попытках прорыва границы со стороны беженцев, информирует Цензор. НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Вчера было 9600 попыток нарушить наши границы, и все они были успешно отражены", — сказал Стефанис.

В Международной организации по миграции сообщили, что вдоль греческо-турецкой границы разместились 13 тысяч человек.

Греция обвиняет Турцию в активной поддержке беженцев. Поздно вечером в субботу автобусы в турецких городах загружались людьми, которые направлялись к пограничной зоне.

"Они не только не останавливают их, но и помогают им", — сказал Стефанис о действиях властей Турции в отношении мигрантов.

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Министр миграции Греции Нотис Миттарачи отметил, что власти постараются избежать массового потока беженцев.

"Эта страна не является бесплатной для всех", — отметил министр.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ее ведомство готово предоставить дополнительную поддержку Греции и Болгарии в охране их границ.

"Нашим главным приоритетом на данном этапе является обеспечение полной поддержки Греции и Болгарии. Мы готовы оказать дополнительную поддержку, в том числе через Frontex на сухопутной границе", — написала она в Twitter.

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что Турция открыла границы для сирийских беженцев в Европу.

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После в ЕС заявили, что Турция не открывала границу для беженцев, а соглашение о сдерживании незаконной миграции остается в силе.

29 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что его страна открыла границу с Евросоюзом, впустив около 18 тысяч беженцев из Сирии.