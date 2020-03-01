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Все про:Германия (3537) Россия (75076) санкции (7596) Сирия (2881) Крамп-Карренбауэр (10)

 Германия призывает ввести новые санкции против РФ из-за обострения в Сирии

Усиление давления и новые ограничительные меры против России очистят путь для политических переговоров о прекращении войны в Сирии.

Об этом министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

По ее мнению, Европе и Соединенным Штатам Америки следует усилить давление на президента РФ Владимира Путина и режим Башара Асада в Сирии. Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что такие действия помогут очистить путь для политических переговоров по прекращению войны в Сирии.

Председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген призвал рассмотреть вопрос о дополнительных санкциях против России. "У Путина нет оснований реагировать на любые призывы европейцев, пока ему не пришлось нести ответственность за совместные с Асадом завоевания в Сирии. Нам надо дать понять, что мы готовы к жесткой игре в дипломатии и в экономике", - заявил он.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Глава турецкого оборонпрома Исмаил Демир рекламирует удары дронов "Байрактар" по армии Асада. ВИДЕО

Реттген убежден, что Запад должен склонить Россию к переговорам через угрозу санкций.

Напомним, 28 февраля стало известно, что сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 36 турецких военнослужащих.

Источник: https://censor.net.ua/n3178698
 
 
 Топ комментарии
 
Вот что беженцы животворящие делают! Германия призывает ввести новые санкции против РФ из-за обострения в Сирии - Цензор.НЕТ 2065
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Как мигрантами запахло - проснулись!
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так може вже одразу зарубати "Північний поток"?
я вам таке, жадаючі санкцій проти хуйла?
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Совет форумчанПравила форума
 
Це не совість у бюргерів пробудилась? 😮 😁
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нарешті пересічні европейці і німці зокрема, зацікавляться чим займається влада і чому підігрує Кремлю.
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Швидко завошкались після того як Едік кордони відкрив...
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шо турция, шо германия подписались делать долгосрочный минет за свои же деньхи. в роли члена - газовая труба Німеччина закликає ввести нові санкції щодо РФ через загострення в Сирії - Цензор.НЕТ 4746
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бжезинский с маккейном крякнули с чувством невыполненного долга. очень подозрительно, шо зажмурились эти великие люди сразу с приходом Трампа Німеччина закликає ввести нові санкції щодо РФ через загострення в Сирії - Цензор.НЕТ 226
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так може вже одразу зарубати "Північний поток"?
я вам таке, жадаючі санкцій проти *****?
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Та хто там буде рубати як вони вже отримали бабло та й стали акцiонерами Газпрома ?
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Там ,где-то возле Германии,Россия тешит себя надеждой достроить Северный поток 2.
Вот и введите санкции на весь диаметр трубы!
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от, нікому було ***** підказати, що не треба було із бубочкою зустрічатися!
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😁 Це Ви перегнули. Бігтпес через овес - не шкодило псові, мабудь шкоди не буде і тому віасові. 😁 Хоча можливо пуцин таки забоїться зустрічатися з вісником Апокаліпсис у у кві ні в Нормандському форматі. 😁
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Віталій Барабаненко



Турецкий дрон наносит удар по сирийским военным, которые запускают дрон Talon FPV с крыши здания.https://twitter.com/i/status/1233872522036248577
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думали ХИТРЕЕ всех , и получили по КУМПОЛУ !!!))))
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Главное не останавливаться на полдороги,пусь турки посмотрят на Украину после того как мы остановились и пошли на договорняки то будет и у них.
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Кружок авиамоделирования закрыт .
Все ушли в иной мир .
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))))) кружок не досчитается двух воспитанников и одной МОДЕЛИ ))))
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Как только открыла Турция границы, либерасты сразу и запели.
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Немчура, готовьтесь к свежей, миллионной ораве бородатых бездельников, пособия, криминал, ну и про своих жен не забудьте , хитрозадые . От лица украинцев выражаем озабоченность.
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Яке відношення має простий народ до пари трійці політиків які прогнулися перед ******??
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Відчувають що смажений півень дзьобне їх в гузно. Германия призывает ввести новые санкции против РФ из-за обострения в Сирии - Цензор.НЕТ 8755
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Правильно , давно пора . Надо запретить продавать пиво русским туристам .
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продажные фрицы,много текста ,если бы не Ваша поддержка рашиста, в вопросе оккупации им украинских ,грузинских, молдавских земель ,и создание подконтрольных рашисту ордло ,строительство потоков ,и сотрудничество с рашистом на сотни лярдов баксов , возврат его в ПАСЕ,куда бы рашист без фрицовского протеже не вернулся никогда,он давно бы успокоился и воспринял реальность не пустой немецой словесной куйни, а ощутимую реальность на рашистском кармане...
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Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower (CVN 69) ("Эйзенхауэр"), пройдя пролив Гибралтар, вошла в Средиземное море
,По имеющимся данным, американский авианосец следует в Восточное Средиземноморье в сопровождении ракетных крейсеров USS San Jacinto (CG-56) ("Сан Джасинто") и USS Vella Gulf (CG 72) ("Велла Галф"), а также эсминцев Truxtun (DDG-103) ("Тракстан"), USS James Williams (DDG-95) ("Джеймс Е. Уильямс") и USS Stout (DDG 55) ("Стаут"). На борту авианосца размещены 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18E Super Hornet.

По данным американских военных, группировка направляется в район Персидского залива для смены авианосной ударной группы авианосца USS Harry S. Truman (CVN 75) ("Гарри Трумэн"), которая в настоящее время несет дежурство в районе Оманского залива. Однако до этого она может на некоторое время "задержаться" в Восточном Средиземноморье вблизи Сирии, отмечают обозреватели.

На ДВУХ эсминцах крылатых ракет больше чем у москалей ВСЕГО на вооружении Германия призывает ввести новые санкции против РФ из-за обострения в Сирии - Цензор.НЕТ 2337
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Теперь все поняли кто в действительности обстрелял турок? Ботоксноликий в очередной раз проверял дряхлеющую Европу с НАТОй на прочность. Но оказалось, что турки сами с усами!
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Один приличный человек в Германии...
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Эрдоган це мужик... Меркельша зразу про санкції длоя росії почала говорити... Це вам не наш сопливий Бубочка він же зелена сопля...
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Эх немцы немцы, Адольф плачет глядя на вас...
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Скорее это месть за наклейки "На Берлин" закупленные росгвардией для своей техники к вяликому празднику скрепоносных - девятамая.
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Ну так в чем проблема, поставьте крест на газовой трубе! А если нет, идите нахер со своими озабоченностями, готовьте сцуки ночлежки для беженцев...а Эрдоган и сам поставит раком и ***** и Шмеркель...
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Сперва надо озабоченность выразить ,а уж потом санкции вводить Німеччина закликає ввести нові санкції щодо РФ через загострення в Сирії - Цензор.НЕТ 7221
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Давайте, ніхто не проти. Тільки нормальні санкції, а не декоративні.
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от немчура, вчера к трубе путинской присосалис а сегодня санкции требуют, это ЕС ?
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Эрдоган це мужик... Меркельша зразу про санкції длоя росії почала говорити... Це вам не наш сопливий Бубочка він же зелена сопля...
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ха!ха!ха!немцы засуетились!макрон ты где?
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вот сразу видно что беженцев боятся, а Украина им покуй...СП-2 не политический проект?
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Германия?Да Германия этим заявлением просто хочет остановить турков и вовлечь их в рутинные обсуждения санкций которые никчему не приведут.
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Гансы не путайтесь под ногами , подарок маскалям к 9 мая от Эрдогана должен быть большим, красивым и упакованым двухсотиками.
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Ух ты,даже Шмеркель заволновалась за рашистов,купивших билеты в ад.https://twitter.com/DailySabah/status/1227175237596405760
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Та ладно. Это шо «Северный поток» будут демонтировать?
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