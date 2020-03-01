 Германия призывает ввести новые санкции против РФ из-за обострения в Сирии

Об этом министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
По ее мнению, Европе и Соединенным Штатам Америки следует усилить давление на президента РФ Владимира Путина и режим Башара Асада в Сирии. Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что такие действия помогут очистить путь для политических переговоров по прекращению войны в Сирии.
Председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген призвал рассмотреть вопрос о дополнительных санкциях против России. "У Путина нет оснований реагировать на любые призывы европейцев, пока ему не пришлось нести ответственность за совместные с Асадом завоевания в Сирии. Нам надо дать понять, что мы готовы к жесткой игре в дипломатии и в экономике", - заявил он.
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Реттген убежден, что Запад должен склонить Россию к переговорам через угрозу санкций.
Напомним, 28 февраля стало известно, что сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 36 турецких военнослужащих.
я вам таке, жадаючі санкцій проти *****?
Вот и введите санкции на весь диаметр трубы!
Полезные санкции с привкусом грифа балалайки
Віталій Барабаненко
Турецкий дрон наносит удар по сирийским военным, которые запускают дрон Talon FPV с крыши здания.https://twitter.com/i/status/1233872522036248577
Все ушли в иной мир .
,По имеющимся данным, американский авианосец следует в Восточное Средиземноморье в сопровождении ракетных крейсеров USS San Jacinto (CG-56) ("Сан Джасинто") и USS Vella Gulf (CG 72) ("Велла Галф"), а также эсминцев Truxtun (DDG-103) ("Тракстан"), USS James Williams (DDG-95) ("Джеймс Е. Уильямс") и USS Stout (DDG 55) ("Стаут"). На борту авианосца размещены 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18E Super Hornet.
По данным американских военных, группировка направляется в район Персидского залива для смены авианосной ударной группы авианосца USS Harry S. Truman (CVN 75) ("Гарри Трумэн"), которая в настоящее время несет дежурство в районе Оманского залива. Однако до этого она может на некоторое время "задержаться" в Восточном Средиземноморье вблизи Сирии, отмечают обозреватели.
На ДВУХ эсминцах крылатых ракет больше чем у москалей ВСЕГО на вооружении