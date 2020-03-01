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 COVID-19: в оккупированном Севастополе ищут сбежавшую из-под карантина женщину

В оккупированном Севастополе объявили в розыск женщину, которая сбежала из инфекционной больницы, где она находилась на карантине для обследования на коронавирус.

Об этом сообщает "Крым.Реалии", передает Цензор.НЕТ.

Об этом сообщают российские и оккупационные СМИ со ссылкой на "руководителя Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю" Наталью Пеньковскую. Она уточнила, что на это есть соответствующее решение суда.

Сообщается, что у пациентки не было лабораторного подтверждения диагноза "коронавирус", она "должна была пройти весь комплекс мероприятий и провести необходимое количество лабораторных исследований".

Как сообщает Telegram-канал Mash, женщину доставили в инфекционную клинику с подозрением на заболевание. Во время проведения обследования женщина обмолвилась соседкам по палате, что собирается в Ростовскую область. Вскоре она пропала, не долечившись и никого не предупредив.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178697
 
 
 Топ комментарии
 
В добрый путь беженка, в добрый путь....
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Больше тебе интересных встреч с ростовчанами и ростовчанками. Увидишь овоща поцелуй его от меня и привет передай.. COVID-19: в оккупированном Севастополе ищут сбежавшую из-под карантина женщину - Цензор.НЕТ 264
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На будущий сезон придется перекрыть сообщение малороссо-туристов с Крымом. Власти безхребетные, хоть коронавирус помог. Удачи Наталье.
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Больше тебе интересных встреч с ростовчанами и ростовчанками. Увидишь овоща поцелуй его от меня и привет передай..
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На будущий сезон придется перекрыть сообщение малороссо-туристов с Крымом. Власти безхребетные, хоть коронавирус помог. Удачи Наталье.
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в мацкву пусть едет! прямо в кремль к кремлядям!!!
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ой какая хорошая новость и по больше там покусай по дороге землячков .
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Хорошая то она хорошая , только чем ближе - тем хуже . Лодка одна .
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Если она при задержании будет отстреливаться, а еще лучше - отчихиваться, то вообще замечательно! COVID-19: в окупованому Севастополі шукають жінку, яка втекла з-під карантину - Цензор.НЕТ 3258
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В РФ запретили сообщать о заболевших короновирусом и любое упоминание о нем в СМИ и у блогеров рассматривается как разжигание паники и карается законом.
Так что даже если половина россиян будет больна вирусом то Кремль все равно будет отрицать наличие вируса в РФ.
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На самом деле там на крыме уже несколько случаев заражения коронавирусом. Просто не сообщают, что бы не вызвать паники перед курортным сезоном.
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