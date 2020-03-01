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 За рубежом, Здоровье
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Все про:Австралия (280) Армения (338) вирус (405) Таиланд (153) COVID-19 (436)

 Коронавирус проник в Армению. В Австралии и Таиланде есть первые жертвы болезни

В Армении зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "АМИ Новости-Армения", об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Республики Армения Арсен Торосян.

"Около двух часов назад, в результате повторного обследования подтверждено наличие нового коронавируса у прибывшего из Ирана нашего гражданина", - написал он.

Министр сообщил, что представит подробности произошедшего и предпринятые меры на пресс-конференции, которая состоится в воскресенье в полдень в Минздраве.

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Кроме того, по данным австралийских СМИ, умер 78-летний житель города Перт, который вернулся на родину с круизного лайнера Diamond Princess с коронавирусом. Заразилась и его жена, которая находится в стабильном состоянии в одной из больниц.

Таиландская пресса сообщает о смерти 35-летнего жителя страны, который с конца января проходил лечение от лихорадки-денге, но в итоге заразился коронавирусом. 16 февраля его признали выздоровевшим, однако общая слабость организма привела к отказу ряда жизненно важных органов.

Напомним, по состоянию на утро 1 марта в мире зафиксировано 86 983 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. 2978 больных не выжили.

Источник: https://censor.net.ua/n3178696
 
 
 Топ комментарии
 
Нужно просто прекратить болеть...
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хорошо что у нас эта зараза называется просто орви .. значит у нас всё спокойно ..
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Не знаю как у кого, но у меня картинка не открывается - Access Denied. Такое бывает, что картинка отдельно видна в другом месте на собственном компьютере, если в данный момент открыта страница с этой картинкой...
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У мене Firefox не відкриває, а от опера- так, відкриває.
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ВОЗ категорически против чтобы люди так говорили. Несмотря на то, что так оно и есть.
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ВОЗ: Еще никогда умершие от вспышки заболевания не отличались таким богатырским здоровьем!
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В Крыму пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы.
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хорошо что у нас эта зараза называется просто орви .. значит у нас всё спокойно ..
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Так варто владі було ляпати язиком про середньовіччя?
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А в Україні на сьогодні хворих ніт!

Українці! Ми обрані!
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А мед, лимон та імбірь врятують? Бо сало, самогон та часник - це якось не гламурно. Мене чоловік та собака з хати виженуть через такі аромати. Коронавірус проник до Вірменії. В Австралії та Таїланді є перші жертви хвороби - Цензор.НЕТ 5098
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Вибачаюсь уклінно, пані..
А чоловік не Українець?
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Українець, в усіх поколіннях, без домішок. А чому ви запитуєте?
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Таіланд жалко😪 - таке витворяли! Коронавирус проник в Армению. В Австралии и Таиланде есть первые жертвы болезни - Цензор.НЕТ 2508
Австралія - не тудисюди..
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И только в Украине его нет, ага.
. Режим Зеленского разыгрывает свой фарс с эпидемией COVID-19, а украинский народ имеет все шансы получить свою трагедию.

Мы прекрасно понимаем причины этого поведения. Объявление эпидемии окончательно уложит украинскую экономику, добитую за девять месяцев бездарного правления Зеленского. Со всеми социально-политическими последствиями для режима Зеленского.

"В Украине не обнаружено случаев заболевания COVID-19"

Так НЕ ОБНАРУЖЕНО или СЛУЧАЕВ НЕТ ?
Между двумя этими понятиями жизни сотен, а может и тысяч людей.

Реальность такова - тест-системы не закуплены в полном объеме потребности (хотя деньги на счетах СНБО есть) специализированных тест-систем до сих пор нет в региональных отделениях здравоохранения, персонал не прошел обучение для их использования.

Власть предпринимает огромные усилия с использованием административного ресурса для скрытия и не оглашения фактов заболевания.

По несколько раз на день, штатный набор представителей власти повторяет как заклинание "В Украине не обружено случаев заражение COVID-19". Окруженная со всех сторон вспышкой эпидемии власть гордо размахивает транспарантом "А у нас нет!".

26 февраля МОЗ Украины сообщило что оно ПЛАНИРУЕТ передачу тест-систем в три области
https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-ncov-
"Львівська, Чернівецька та Закарпатські області, до яких прибуває найбільше людей з Італії, найближчим часом першими отримають тест-системи для виявлення нового коронавірусу, а фахівці пройдуть відповідне навчання."

Чего кстати сказать и не состоялось. И почему не передано в Днепр? Там явный случай !

Кроме того ЦОЗ официально объявил, что "Тест-система знаходиться у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України. Для дослідження зразки будуть направлятися саме в цю лабораторію."

Но разве такие мелочи останавливали представителей режима Зеленского ?
Уже 27 февраля глава Черновецкой ОГА (Представители медицины молчат. Дело то подсудное) Сергей Осадчук торжественно заявляет

"Радий повідомити буковинцям, що всі 4 аналізи проведені за офіційними алгоритмами із дотриманням всіх вимог дали негативний результат щодо підозри на інфекцію коронавірусу".

Где, кем, с какими тест-системами проводились ? Да плевать !

Т.е. фактически власть заявляет о проведении анализа на короновирус не имея тест-систем и времени на его анализ?

Мы все должны понять
Вопрос уже не стоит в том "Будут или нет случаи заболевания COVID-19 в Украине ?" .
Они безусловно будут. Ситуация развивается по пандемическому сценарию.
Вопрос в том "Будут ли эти случаи обнаружены и оперативно локализованы, или на улицах просто начнут падать люди".
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Не переживай так. Не будет две недели, то пронесло. А будет, то быстро станет ясно, так как вирус вызывает проблемы и госпитализацию. Главная проблема вируса даже не смертность, а что он парализует здравоохранение, которое не расчитано на такое одновременное количество заболевших.
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А я считаю что вот вирус этот, он как и СПИД- просто страшилки фармацептической мафии. Вакциновпариватели просто зарабатывают на страшилках деньги.

Порохоботы и навальнята просто нагоняют панику..
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Вера в Бога и здоровое питание защитят от любового вируса. Да и ну кто его видел, тот вирус?- Просто запугивают людей.
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Если твой иммунитет имеет дырку, то вирус её взломает. Ты можешь быть здоров как бык, но нет идеальной иммунной системы. Так что единственная надежда, что ты не клиент вируса.
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Самогон, сало, часник!!
Ужже пррредохраняюююсяяЯЯ...
🤣🤣
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навльнята ваще ужас для расейки нагоняют Коронавірус проник до Вірменії. В Австралії та Таїланді є перші жертви хвороби - Цензор.НЕТ 4983.того и гляди ***** похерят.и как тогда жыть?
а порохоботы то вам чем страшны?
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В московии тоже вирус полным ходом идёт, заражённые в москве уже тоже есть. У нас в силу слабости системы здравохранения пока не обнаружили. В Китае показатель деловой активности за квартал из-за вируса ох____но просел с 50 до 35, наверное нефть начнёт проседать ещё ниже с 50 у.е. Одна радость что на праймериз демократов Байден уверенно победил всех, ждём супервторника уже с надеждой, там Байдену нужно быть как минимум вторым, Байден это смерть х___ла.
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Блин, три войны не убило , а тут вирус какойта..
Хер ему в дюрку!
🤣🤣
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ну да.. участникам Куликовской битвы вообще можно не бояться
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_Ну вот вы сами подумайте: богатейшие люди планеты теряют миллиарды в один день из-за обвалов бирж, нефть и газ дешевеют с падением спроса и на понимании что дальше будет гораздо херовей... И какую в такой ситуёвине задачу поставят перед животными на путинских ботофермах? Бодро петь "всё хорошо, прекрасная маркиза!" И ведь поют!
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А Україна то як фортеця, ніяких вірусів не було ,нема і не буде.
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"по данным австралийских СМИ, умер 78-летний житель города Перт, который вернулся на родину с круизного лайнера Diamond Princess с коронавирусом"
Нихрена не понял!
Это тот лайнер, что стоит на карантине?
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Собственно единственный толковый совет - мойте руки с мылом и не суйте их в глаза и рот. Мыло уничтожит вирус. Но тут уж как повезет, если заразитесь другим путем, например вдохнув его с воздухом.
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