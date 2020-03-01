 Коронавирус проник в Армению. В Австралии и Таиланде есть первые жертвы болезни

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "АМИ Новости-Армения", об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Республики Армения Арсен Торосян.

"Около двух часов назад, в результате повторного обследования подтверждено наличие нового коронавируса у прибывшего из Ирана нашего гражданина", - написал он.

Министр сообщил, что представит подробности произошедшего и предпринятые меры на пресс-конференции, которая состоится в воскресенье в полдень в Минздраве.

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Кроме того, по данным австралийских СМИ, умер 78-летний житель города Перт, который вернулся на родину с круизного лайнера Diamond Princess с коронавирусом. Заразилась и его жена, которая находится в стабильном состоянии в одной из больниц.

Таиландская пресса сообщает о смерти 35-летнего жителя страны, который с конца января проходил лечение от лихорадки-денге, но в итоге заразился коронавирусом. 16 февраля его признали выздоровевшим, однако общая слабость организма привела к отказу ряда жизненно важных органов.

Напомним, по состоянию на утро 1 марта в мире зафиксировано 86 983 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. 2978 больных не выжили.