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 КПВВ "Марьинка" возобновил работу после вчерашнего обстрела

Командующий Объединенных сил Владимир Кравченко принял решение о возобновлении роботы контрольно-пропускного пункта "Марьинка" на линии разграничения в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром учитывая стабилизацию ситуации безопасности в пределах дорожного коридора "Донецк-Курахово" Командующим Объединенных сил принято решение о возобновлении работы контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка". Сейчас КПВВ функционирует в штатном режиме по графику весеннего периода, пропускные операции будут осуществляться до 18.30", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, вчера из-за обстрела боевиками дорожного коридора "Донецк-Курахово" КПВВ "Марьинка" прекратил работу.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178695
 
   
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Блин, СКОЛЬКО ЖТО БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ????
СЕПАРЫ СТРЕЛЯЮТ ?- Закройте этот пункт на неделю-- пусть местные аборигены сами на Гиляку повесят тех сепаров , т к не могут в Украину ездить
НАРОДНЫЙ БУНТ - вот решение вопроса с Лугандоном - отыграть все с точностью наоборот
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