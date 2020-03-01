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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Франция (2194) ложь (351) Волошин (46) Оппозиционная платформа - За життя (42)

 Французский депутат Фор-Мунтян обвинила представителя ОПЗЖ Волошина во лжи: "Я абсолютно в шоке"

Недавно нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин сообщил, что депутат Нацсобрания Франции от правящей партии "Вперед, Республика!" Валерия Фор-Мунтян поддержала идею привлечения сепаратистов к переговорам о мире на Донбассе. Она в свою очередь опровергла это заявление.

Об этом сама Фор-Мунтян сообщила "Новой газете", передает Цензор.НЕТ.

"Я абсолютно в шоке", "не знаю, как можно было такое выдумать", - заявила депутат.

Ранее Волошин, написал в фейсбуке: "...Депутат от партии Макрона Валери Фор-Мунтян неожиданно говорит, что для лучшей динамики мирного процесса за столом переговоров "не хватает сепаратистов".

Фор-Мунтян подтвердила "Новой газете", что 27 февраля действительно встретилась в Париже с Волошиным, о котором "прежде ничего не знала". Волошин предложил рассказать об инициативе создания "парламентского измерения нормандского формата".

"На встрече я сказала депутату Волошину, что нормандский формат нужно оставить в нынешнем виде: на уровне президентов и министров иностранных дел. И не привлекать к этому еще и парламентариев, так как это может только навредить переговорному процессу", - подчеркнула Фор-Мунтян, добавив: "Волошин потом мне сказал: вы хотите, чтобы сепаратисты были за столом переговоров? Я ответила: абсолютно нет, я вообще об этом не говорила. Я говорила лишь о том, что депутаты и сенаторы Франции не должны вмешиваться в нормандский формат".

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Французский депутат Фор-Мунтян обвинила представителя ОПЗЖ Волошина во лжи: Я абсолютно в шоке 01

Источник: https://censor.net.ua/n3178692
 
   
 Топ комментарии
 
так там вся банда рабиновичей такая
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ОПЗЖ мразь на мрази и ничего удивительного
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кацапні всюди перемога кацапні ввижається
бо хочіцца
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яка Ж хуцпата та смердюча хуцпа тих "богообраних" Французький депутат Фор-Мунтян звинуватила представника ОПЗЖ Волошина у брехні: "Я абсолютно шокована" - Цензор.НЕТ 7787
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так там вся банда рабиновичей такая
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Д'Артаньян (кстати, армяшка?) и ******** мертвячук и рыги.
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ну вот и представьте сколько мерзости в стране ... набить бы рыло их избирателям
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Неужели нельзя жопоблок объявить весь инфицированным короновирусом и в изоляторе всех кончить ? - Доброе ж дело. Тараканов,крыс ведь уничтожают. Чем они хуже их ?
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А внутреннюю охрану возложить на тебя? И вместе с ними кончить... Ты же ничем, от них, не отличаешься...
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Раз умеешь, за соответствующую мзду делай дело, луГАНДОНец!
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ОПЗЖ мразь на мрази и ничего удивительного
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Такого количества « п,,, дунов задушевных» в правительстве и Раде не было отродясь.
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Фил просто красавчик. Эти короткие гифки в миллион раз лучше любых 95-х кварталов с их армией авторов. Французький депутат Фор-Мунтян звинуватила представника ОПЗЖ Волошина у брехні: "Я абсолютно шокована" - Цензор.НЕТ 1681
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за каждую возможность угодить мордору судорожно хватаются иуды вонючие зажоповские
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А мы не в шоке. Ложь опожоповцев - звичайна справа
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Волошин з обойми яникового МЗС. Один уже допився до чортиків, що другана забив. Цей добазікається.
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"Французский депутат Фор-Мунтян обвинила представителя ОПЗЖ Волошина во лжи: "Я абсолютно в шоке" - Не, это я в шоке: какие незамутнённые идиоты там в Европе! Страшно далеки они от реальности. Рашисты, оказывается, хамски нагло брешут. Это же надо? И кто бы мог подумать, что убеждённые людоеды ещё и лжецы?
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С..ка из опзж, лехаемско-опзжовская, выдает желаемое за действительное... по-Фройду.
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Да...)))) Помнится эта харя)))
Отметилась эта опажопа в свое время в Николаеве)))
Рассказали ему на кой хрен его природа жопой наделила, а то совсем не знал)))
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а что кацапы ещё умеют делать, кроме как врать ...
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Волошин, кто бачив, створіння, яке виликає відразу.
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Какабам збрихати як два пальці об асфальт... ОПЗЖ це ті самі кацаби яких українськи лохи до Верховної Ради нашось запустили. Ті хто голосував за ОПЗЖ або росіяни з українськими паспортами, або лошари з низьким рівнем інтелекту.
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