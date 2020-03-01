 Неизвестные в Анкаре напали на пропагандистов агентства Sputnik, назвав их "предателями" и "русскими шпионами"

Как сообщает Цензор.НЕТ, о происшествии рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.
"К трем нашим сотрудникам в Анкаре домой сейчас ворвались какие-то упыри, угрожали, кричали, что они предатели Родины, потому что работают на русских", - написала Симоньян.
По ее словам, нападавшие кричали: "Турция для турок", "Предатели", "Русские шпионы".
В агентстве Sputnik Турция сообщили, что нападавшие скрылись до прибытия полиции. Пострадавших в результате инцидента нет.
Джордж Орвелл
@m170261m
·8 ч
Знакомая работает риелтором в Турции. Говорит, что рашики в ужасе толпой распродывают там сейчас свою недвижимость, некоторые за пол цены. Но, дело в том, что покупать ее некому. Турки вообще принципиально не хотят у них покупать ни за какие деньги, когда узнают, кто хозяин
Просто подсказываю)))
А что винторогие хотели? После распятых мальчиков, снегирей и прочей кацапской брехни.
Когда-то штрафовали за трансляцию , а теперь ОПЯТЬ МОЛЧАТ ??
А кто за жто отвечает : какие-то есть фио , кто в курсе ???
"Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы -звери. Лютые, кровожадные, но… смертные."
😇
Много-много раз.
Везде, всегда, и кто чем хошь...
Иначе он придёт и скажет:
"Тут срал мой дед!... И я не прочь...".
Видео от погибшего вчера бойца Хезболы. Боится поднять голову из-за дрона.
Далее за кадром другой боец говорит: "САА спрятались на базах и боятся высунуться. Хезбллла брошена на произвол судьбы"
https://twitter.com/newkc14/status/1233940736594370560
Сегодняшняя ночь на одном из фронтов в Идлибе. Интенсивно работает стрелковка и не только
https://twitter.com/newkc14/status/1233936211309420544
Турецкая тяжелая реактивная артиллерия T-300 Kasirga за работой
https://twitter.com/newkc14/status/1233903720427147264
Жалко..що ні..
Меня интересует большое количество армянских пропагандонов.
Видимо это их отличительная черта:
Араик Степанян
Ашот Габрелянов
Андраник Мигранян
Тигран Кеосаян
Сергей Кургинян
Маргарита Симоньян
Рафаэль Ордуханян
Александр Сагомонян
Саркис Сатурян
Каринэ Геворгян
Карен Шахназаров
СМЕРТЬ ВОРОГАМ УКРАЇНИ!!!! СЛАВА ПАТРІОТАМ, ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ!
Это вам не галамурные клоуны, умеющие только петь и танцевать