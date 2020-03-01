 Неизвестные в Анкаре напали на пропагандистов агентства Sputnik, назвав их "предателями" и "русскими шпионами"

Как сообщает Цензор.НЕТ, о происшествии рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

"К трем нашим сотрудникам в Анкаре домой сейчас ворвались какие-то упыри, угрожали, кричали, что они предатели Родины, потому что работают на русских", - написала Симоньян.

По ее словам, нападавшие кричали: "Турция для турок", "Предатели", "Русские шпионы".

В агентстве Sputnik Турция сообщили, что нападавшие скрылись до прибытия полиции. Пострадавших в результате инцидента нет.

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