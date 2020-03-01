EN|RU|UK
Темы дня: Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 За рубежом
  4831  65
Все про:нападение (1815) пропаганда (2424) Россия (75076) Турция (2244)

 Неизвестные в Анкаре напали на пропагандистов агентства Sputnik, назвав их "предателями" и "русскими шпионами"

На сотрудников российского пропагандистского новостного агентства Sputnik Турция в Анкаре совершено нападение по месту жительства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о происшествии рассказала главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

"К трем нашим сотрудникам в Анкаре домой сейчас ворвались какие-то упыри, угрожали, кричали, что они предатели Родины, потому что работают на русских", - написала Симоньян.

По ее словам, нападавшие кричали: "Турция для турок", "Предатели", "Русские шпионы".

В агентстве Sputnik Турция сообщили, что нападавшие скрылись до прибытия полиции. Пострадавших в результате инцидента нет.

Смотрите также: Россиянка убила мужа и двух гостей в свой день рождения, вылив на них сухой лед. ВИДЕО

Неизвестные в Анкаре напали на пропагандистов агентства Sputnik, назвав их предателями и русскими шпионами 01

Источник: https://censor.net.ua/n3178689
 
   
 Топ комментарии
 
Эх, Симоньян, Симоньян, не там ты упырей ищешь...
Неизвестные в Анкаре напали на пропагандистов агентства Sputnik, назвав их "предателями" и "русскими шпионами" - Цензор.НЕТ 2950
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Эх, Симоньян, Симоньян, не там ты упырей ищешь...
Неизвестные в Анкаре напали на пропагандистов агентства Sputnik, назвав их "предателями" и "русскими шпионами" - Цензор.НЕТ 2950
 показать весь комментарий
 
 



Джордж Орвелл

@m170261m

·8 ч

Знакомая работает риелтором в Турции. Говорит, что рашики в ужасе толпой распродывают там сейчас свою недвижимость, некоторые за пол цены. Но, дело в том, что покупать ее некому. Турки вообще принципиально не хотят у них покупать ни за какие деньги, когда узнают, кто хозяин
 показать весь комментарий
 
 
Та буде те ж саме, що в Душанбе і Баку... Покидають квартири, і повтікають... Бо вони вже половині світу "сала за шкуру залили...".
 показать весь комментарий
 
 
Зачем покупать, если даром достанется, да ещё и откупаться русскому придется.
 показать весь комментарий
 
 
Щас на кацапии кремлевские пропогандоны взвоют и назовут турок туркобандеровцами, и проведут научное иследование , в котором выяснят, что Степан Бандера - внук Ататюрка и это они вместе привели к власти Гитлера в 33 году в Германии. Невідомі в Анкарі напали на пропагандистів агентства Sputnik, назвавши їх "зрадниками" і "російськими шпигунами" - Цензор.НЕТ 8512 Невідомі в Анкарі напали на пропагандистів агентства Sputnik, назвавши їх "зрадниками" і "російськими шпигунами" - Цензор.НЕТ 8512 Невідомі в Анкарі напали на пропагандистів агентства Sputnik, назвавши їх "зрадниками" і "російськими шпигунами" - Цензор.НЕТ 8512
 показать весь комментарий
 
 
Там на курортах винторогов полно.
Просто подсказываю)))
 показать весь комментарий
 
 
Думаю вендетта уже идет полным ходом, но по ТВ этого не покажут, ведт "рузкие своих не бросают" Невідомі в Анкарі напали на пропагандистів агентства Sputnik, назвавши їх "зрадниками" і "російськими шпигунами" - Цензор.НЕТ 5537
 показать весь комментарий
 
 
шо ш...all inclusive, так all inclusive... это входит в стоимость пребывания...
 показать весь комментарий
 
 
кацап, не пробовал поинтересоваться мнением людей?
Невідомі в Анкарі напали на пропагандистів агентства Sputnik, назвавши їх "зрадниками" і "російськими шпигунами" - Цензор.НЕТ 6600
 показать весь комментарий
 
 
Да уж кацапские пропагандоны очень патриотично обсирают все страны . Запомни кацапа и передай своим соплеменникам что патриотизм это когда любят свою страну а не ненавидят другие. Но у вас же все наоборот.
 показать весь комментарий
 
 
Не пропагандистами, а пропагандонами и журнашлюхами.
А что винторогие хотели? После распятых мальчиков, снегирей и прочей кацапской брехни.
 показать весь комментарий
 
Как бы до массовой резни русских туристов не дошло...
 показать весь комментарий
 
Не жаль этих мразей. Сами они сирийских детей не жалели!
 показать весь комментарий
 
 
симонян мужик транс, одевается под не мужика.
 показать весь комментарий
 
 
Московити пожинають плоди своїх вікових злодіянь. Уже скоро їх виганятимуть звідусіль.
 показать весь комментарий
 
 
Кстати на спутников тв опять выплыли российские каналы.

Когда-то штрафовали за трансляцию , а теперь ОПЯТЬ МОЛЧАТ ??

А кто за жто отвечает : какие-то есть фио , кто в курсе ???
 показать весь комментарий
 
 
Русню нужно гнать отовсюду, сцаными тряпками. Там и нормальные ( учился в Ленинграде) , превратились в зомбированное быдло.
 показать весь комментарий
 
 
рашенбидло з ненавистю в крові,що просто міазми йдуть навколо :

Невідомі в Анкарі напали на пропагандистів агентства Sputnik, назвавши їх "зрадниками" і "російськими шпигунами" - Цензор.НЕТ 6498
 показать весь комментарий
 
А вот что сказал Солженицин о кацапах :
"Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы -звери. Лютые, кровожадные, но… смертные."
 показать весь комментарий
 
Кремлевскую падаль будут мочить в сортире даже ЦЫГАНЕ
 показать весь комментарий
 
 
никому они не угрожали, просто хотели русских по традиции посадить на бутылку
 показать весь комментарий
 
 
Сесть на бутылку,для руського-это в кайф,для чего доставлять им удовольствие?
 показать весь комментарий
 
 
_Фактически - т. е. на самом деле - это и есть предатели. Инструмент пропаганды врага в тылу, информационное оружие.
 показать весь комментарий
 
 
В Турции такие как Ахметов и Медведчук долго бы не протянули.
 показать весь комментарий
 
 
Полювання на ходячих мерців почалось!
 показать весь комментарий
 
 
Треба дві осинові коляки-одну в сердце, другу в сраку!
😇
 показать весь комментарий
 
 
Я всегда любуюсь этой фоткой. Надо повторить. Невідомі в Анкарі напали на пропагандистів агентства Sputnik, назвавши їх "зрадниками" і "російськими шпигунами" - Цензор.НЕТ 2347
Много-много раз. Невідомі в Анкарі напали на пропагандистів агентства Sputnik, назвавши їх "зрадниками" і "російськими шпигунами" - Цензор.НЕТ 2347 Невідомі в Анкарі напали на пропагандистів агентства Sputnik, назвавши їх "зрадниками" і "російськими шпигунами" - Цензор.НЕТ 2347 Невідомі в Анкарі напали на пропагандистів агентства Sputnik, назвавши їх "зрадниками" і "російськими шпигунами" - Цензор.НЕТ 2347
 показать весь комментарий
 
"Кацапа" нужно просто "пиз..ть"...
Везде, всегда, и кто чем хошь...
Иначе он придёт и скажет:
"Тут срал мой дед!... И я не прочь...".
 показать весь комментарий
 
 
кто там кстати сейчас у кацапов посол? Невідомі в Анкарі напали на пропагандистів агентства Sputnik, назвавши їх "зрадниками" і "російськими шпигунами" - Цензор.НЕТ 7655 Надо его адресок тоже подкинуть
 показать весь комментарий
 
 
не переживайте.. йому щохвилини через пошту нагадують долю попереднього посла..))
 показать весь комментарий
 
 
Хіба вони не праві? Ті хто працює на ворога - зрадники. А у нас вся сволота почувається в безпеці, тому знають що українці терпили. Був здійснений рішучий крок, коли прибрали ту погань Бузину, але ніхто його не продовжив. Так і зупинились. А б знешкодили ще кілька зрадників, може жили б у іншій країні.
 показать весь комментарий
 
 
Турки нанесли удар по морскому порту в Латакии. Но бомбили не русскую базу, а объекты режима Асада.

Видео от погибшего вчера бойца Хезболы. Боится поднять голову из-за дрона.
Далее за кадром другой боец говорит: "САА спрятались на базах и боятся высунуться. Хезбллла брошена на произвол судьбы"
https://twitter.com/newkc14/status/1233940736594370560

Сегодняшняя ночь на одном из фронтов в Идлибе. Интенсивно работает стрелковка и не только
https://twitter.com/newkc14/status/1233936211309420544

Турецкая тяжелая реактивная артиллерия T-300 Kasirga за работой
https://twitter.com/newkc14/status/1233903720427147264
 показать весь комментарий
 
 
Все добре, але турки знову ходять по граблях. Треба бомбити саме росіянські бази, тоді війна закінчиться за пару тижнів і жертв буде в рази менше.
 показать весь комментарий
 
КАМАСУТРУ не застосували?
Жалко..що ні..
 показать весь комментарий
 
 
Ну всё теперь руззкий Иван в Турцию не поедет там в бубен дадут. В Индонезии кацапов уже тоже не переваривают. Придётся им в Крыму отдыхать и как обычно писать в соцесят про космические цены, грязь, и полное отсутствие сервиса)
 показать весь комментарий
 
 
В Крым поедут самые нищие и упоротые кацапы. Остальные правдами и неправдами стремятся вырваться из своего гнидника, хотя бы на время.
 показать весь комментарий
 
Маргарита Куян из неРашы тудей еще имеет людей в Турции? 7 крупных стран послали нафиг эту фальсификаторшу №1 в мире( из-за ее 100канального ТВ вся Европа думала ,что Карабах не в ИндоПэриджане нах-ся , а на Луне).Вчера ночью ее друг с азэрской фамилией Р.БалаЯн(Дите горящее) на хреНТВ 2.5 часа с друзьями лаяли на Турцию((платошкин- быв.куратор в совмине Иреванского ханства,ара-хияра-бывший грузчик сразу попал в инстит.какойто ГЕОполитики( что это за туфта?) и др.жрущие деньги россиян)) и с пеной у рта орали ,подпрыгивая, а Барабанов впервые сказал ,что не туркоман(сталинское),а одэрбэйджанцы против Асада.Это "9 легион ГрекоАнарской имп." веками стоит там(белые,2.5млн).досталось и Украине .Они так себя вели КАКБУДТО НЕ АРАБОИД асад при помощи выселил 15млн. населения.А страна Огней молчит.Досталось ,как всегда, и Украине.Какие там,в студии, умные люди собираются...Москва должна очиститься.
 показать весь комментарий
 
 
Платошкин - мерзкое животное.
Меня интересует большое количество армянских пропагандонов.
Видимо это их отличительная черта:
Араик Степанян
Ашот Габрелянов
Андраник Мигранян
Тигран Кеосаян
Сергей Кургинян
Маргарита Симоньян
Рафаэль Ордуханян
Александр Сагомонян
Саркис Сатурян
Каринэ Геворгян
Карен Шахназаров
 показать весь комментарий
 
УКРАЇНЦІ ВЧІТЬСЯ У ТУРКІВ ЯК БОРОТИСЯ З "РУСЬКІМ МІРОМ".МАЛОРОСАМ З ЗЕМАНДИ ЦЬОГО НЕ ЗРОЗУМІТИ. ЯК БИ УКРАЇНЦІ ДІЯЛИ ЯК ТУРКИ НЕ БУЛО БИ В УКРАЇНІ НІ МЕДВЕДЧУКІВ, НІ ПОРТНОВИХ, НІ ШУФРИЧІВ, НІ БУЖАНСЬКИХ НІ ДУБІНСЬКИХ, НІ БОЙОК, НІЯКОЇ РИГОВСЬКОЇ МРАЗІ. НЕ БУЛО БИ ЇХ ЗМІ, ТВ КАНАЛІВ, НІ ЗАПРОДАНЦІВ ЖУРНАЛІСТІВ. ПОРОШЕНКО ВИНЕН В ТОМУ ЩО ПІСЛЯ МАЙДАНУ ЦЯ МРАЗЬ ЩЕ ТОПЧЕ ЗЕМЛЮ УКРАЇНИ, ПСУЄ ПОВІТРЯ. ЗА ЦЕ ПО-ПЕРШЕ ТРЕБА ПОРОШЕКА І ЙОГО ОТОЧЕННЯ ПРИТЯГНУТИ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БО ЦЕ ЗРАДА ДЕРЖАВИ УКРАЇНИ І ЗАГРОЗА ДЛЯ ЇЇ ІСНУВАННЯ. А ПОТІМ ЗАЙНЯТИСЬ РОЗСЛІДУВАННЯМ І ЇХ КОРУПЦІЇ.
СМЕРТЬ ВОРОГАМ УКРАЇНИ!!!! СЛАВА ПАТРІОТАМ, ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ!
 показать весь комментарий
 
 
Турки будут отлавливать кацапов и вешать
Это вам не галамурные клоуны, умеющие только петь и танцевать
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх