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 За рубежом, Здоровье
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 Эпидемия COVID-19: 2978 смертей и 42 139 выздоровевших, общее число зараженных - 86 983. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 1 марта в мире зафиксировано 86 983 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 - за сутки зафиксировано 1800 новых случаев болезни. 2978 больных погибли.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса по отслеживанию эпидемии, созданного специалистами Университета Джона Хопкинса, передает Цензор.НЕТ.

Наибольшее количество случаев зафиксировано в Китае – 79 824. Крупные очаги заболевания образовались в Южной Корее (3526 человек), Италии (1128 человек) и Иране (593 человека). Всего вирус зафиксирован в 37 странах.

Эпидемия COVID-19: 2978 смертей и 42 139 выздоровевших, общее число зараженных - 86 983 01

Читайте также: В Италии зарегистрировали 1 049 случаев заражения коронавирусом, 29 человек умерли

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 28 февраля 2020 года в связи с распространением коронавирус в Европе повысила оценку риска его распространения на глобальном уровне до "очень высокого".

Источник: https://censor.net.ua/n3178688
 
 
 Топ комментарии
 
Это разве эпидемия? ... ну разве, что для среднего города, но для страны - это понты. Грипп страшнее.
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Мне интересно, сколько людей умирает от последствий обычного гриппа в том же Китае, Италии. Походу, китайцы пересрали, потому что сами этот вирус и создали, а затем случайно выпустили в обиход.
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Это почему? Свободные СМИ могут делать все что угодно. Кроме как говорить правду, естественно.
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смертність 2 відсотки..
тобто "умовно вилікуваних" буде 98 відсотків..

у грипу смертність,нагадую, 0,1 відсотка..
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Да там нолики сзади забыли дописать или единички спереди.
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Это разве эпидемия? ... ну разве, что для среднего города, но для страны - это понты. Грипп страшнее.
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_По кетаю явная липа от коммуняк, это понятно. Реальная картина видна по Италии. В ПН биржи снова рухнут, несмотря на бодрую брехню кетайцев и преступные заверения ВОЗ об отсутвии пандемии и что не следует закрывать транспортное сообщение с кетаем.
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Вначале эпидемии в Китае статистика была еще хуже чем в Италии
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китайцы более дисциплинированы и меры там были более жёсткие
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Китай був ГОТОВИЙ..Морально.
У них недавно була інша епідемія....

Італія,Європа, і навіть США -ні.
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А что вам видно по Италии? Тысяча заболевших это пандемия? Так в Украине десятки тысяч гриппозников и туберкулёзников. Мы уже готовы умереть от этого и короновируса так и не дождёмся?
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все відносно..

різницю між смертністю у Китаї 1,999 і смертністю в Україні 5 відсотків(при відсутності ефективних засобів ПІДТРИМКИ ХВОРИХ І ЛІКАРНЯНИХ МІСЦЬ ТА ПЕРСОНАЛУ)
світ не зауважить,погоджусь..


тому що середня смертність буде 2.
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ВОПРОС, какая ситуация у нас, при полном "отсутствии" заболевших.....
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_Шило в мешке не утаишь и когда начнут падать на улицах как в кетае шило вылезет. И когда до баранов дойдёт, что всё это по-настоящему и прямо на их улицах, а не где-то там и по телеку; что их просто нагло обманывали, успокаивая... вот тогда у барашков и будет настоящая паника. Как это уже произошло в кетае, Киталии, Ю. Корее и т. д. и будет повсюду.
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там немає паніки.
Паніка лише в Ірані..
Паніка буде в Україні,Індонезії,Бразилї і купі африканських країн..

Де МОЗи або не існують,або НІКЧЕМНІ...
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поки що,за всіма ознаками і ЗА ЗАКОНАМИ СТАТИСТИКИ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ в Україні інфіковані з легкими симптомами максимум(до 100 осіб)...
том МОЗ поки що може використовувати українські тести(на російських реагентах) і міряти температурку на кордоні...
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погоджусь..
таке враження,що КОМПАРТІЯ ДАЛА НАКАЗ
. -ХВАТИТЬ.СТОП!
пора виробництво запускати... (
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Мне интересно, сколько людей умирает от последствий обычного гриппа в том же Китае, Италии. Походу, китайцы пересрали, потому что сами этот вирус и создали, а затем случайно выпустили в обиход.
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яка тепер вже різниця-штучний чи ні...
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Інформація непідтверджена :






Эль Мюрид

@K25_SPb

·14 ч

Ватикан подтвердил, что папа и два его помощника больны китайским коронавирусом.
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