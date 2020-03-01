 Эпидемия COVID-19: 2978 смертей и 42 139 выздоровевших, общее число зараженных - 86 983. ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса по отслеживанию эпидемии, созданного специалистами Университета Джона Хопкинса, передает Цензор.НЕТ.
Наибольшее количество случаев зафиксировано в Китае – 79 824. Крупные очаги заболевания образовались в Южной Корее (3526 человек), Италии (1128 человек) и Иране (593 человека). Всего вирус зафиксирован в 37 странах.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения 28 февраля 2020 года в связи с распространением коронавирус в Европе повысила оценку риска его распространения на глобальном уровне до "очень высокого".
тобто "умовно вилікуваних" буде 98 відсотків..
у грипу смертність,нагадую, 0,1 відсотка..
У них недавно була інша епідемія....
Італія,Європа, і навіть США -ні.
різницю між смертністю у Китаї 1,999 і смертністю в Україні 5 відсотків(при відсутності ефективних засобів ПІДТРИМКИ ХВОРИХ І ЛІКАРНЯНИХ МІСЦЬ ТА ПЕРСОНАЛУ)
світ не зауважить,погоджусь..
тому що середня смертність буде 2.
Паніка лише в Ірані..
Паніка буде в Україні,Індонезії,Бразилї і купі африканських країн..
Де МОЗи або не існують,або НІКЧЕМНІ...
том МОЗ поки що може використовувати українські тести(на російських реагентах) і міряти температурку на кордоні...
таке враження,що КОМПАРТІЯ ДАЛА НАКАЗ
. -ХВАТИТЬ.СТОП!
пора виробництво запускати... (
Сколько людей в Пекинском парке сейчас)
Эль Мюрид
@K25_SPb
·14 ч
Ватикан подтвердил, что папа и два его помощника больны китайским коронавирусом.